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Губернатор Курской области сообщил о погибшем и раненом при обстреле ВСУ поселка Теткино

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Губернатор Курской области сообщил о погибшем и раненом при обстреле ВСУ поселка Теткино

При обстреле украинскими формированиями поселка Тёткино в Курской области были ранены двое мужчин – местных жителей. Один из них, к сожалению, скончался еще до приезда медиков. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.


Второй пострадавший получил ранения средней степени тяжести. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Как написал глава региона в своем Telegram-канале, в поселке было зафиксировано 5 прилетов со стороны Украины. В результате обстрела были повреждены осколками три домовладения. Также было нарушено электроснабжение.


Представители экстренных служб занимаются подомовым обходом домовладений поселка с целью выяснения всех последствий обстрела и оценки масштабов причиненного ущерба.

Поселок городского типа Теткино находится в Глушковском районе Курской области. В нем проживает более 3800 человек. В последние месяцы населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской границы.

Напомним, что также украинские бандформирования совершили диверсионный рейд в Брянскую область. Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков проникла в приграничные населенные пункты Климовского района, сейчас там идет операция силовых ведомств по уничтожению террористов. Средства массовой информации сообщают как минимум об одном погибшем местном жителе и раненых детях школьного возраста.
Использованы фотографии:
ТГ/Роман Старовойт
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14 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:27
    +4
    Печально это... почему не выведут СВО в другую плоскость, непонятно(
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:31
      +5
      украинские бандформирования совершили диверсионный рейд в Брянскую область.
      Ну вот ! Дождались ! Шесть человек в заложниках ! Европа, ясен пень, не увидит в этом терроризма. Жду ответку, настоящую, а не му-хрю ! am
    2. Русфанер
      Русфанер Сегодня, 13:39
      +3
      Да - сюрреализм какой-то! Неужели у кремлёвских ничего мужского не осталось, кроме галстуков - раз, уж, грозили про "красные" линии, то за слова надо как-то отвечать. Или ждать современную версию Будённовска?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:42
        0
        Если ГД перевести в Брянскую область, то возможно красные линии быстрее покраснеют am
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: Русфанер
        Или ждать современную версию Будённовска?

        . Речь идет о нескольких десятках вооруженных людей, бой идет в двух селах !
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:28
    +8
    Пока Лавров ручкается с откровенными врагами на G20, в стране лавина терактов и обстрелов. Сюрреализм am
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:32
    +3
    Почему этих утырков, в статьях стыдливо так, называют то боевиками,то националистами и т.п.? Это террористы! И их командование-террористическое. А с террористами переговоров не ведут!
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:35
    +5
    Сегодня Верховный проведет экстренное совещание совета безопасности России, очень хочу услышать один простой ответ: Почему все еще живы нынешние преступные руководители Украины ???? Дудаева, Басаева и Мосхадова за аналогичные проделки ликвидировали, а этих греют как цыплят в инкубаторе (((( На территорию России совершено нападение, и все речи про "братский" народ вызывают только ненависть в том числе и к импотенции руководства в защите населения приграничной России. Господин Верховный Главнокомандующий, народ России это не только электорат, который нужен на выборах и митингах, ваша прямая обязанность обезопасить их жизнь !!!!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:47
      0
      Не проведет.
      Дмитрий Песков заявил, что проведение Совбеза сегодня не планируется.
    2. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 13:49
      0
      Не проведёт, усатый секретарь уже дал коментарии
    3. GOR_XVII
      GOR_XVII Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Silver99
      Сегодня Верховный проведет экстренное совещание совета безопасности России, очень хочу услышать один простой ответ:

      А вот у меня к нашему Елбасы накопилось десяток серьёзных вопросов, но получить на них ответы я даже не надеюсь. Он вместе со своим верным пожарником будут по прежнему жевать сопли и сетовать на коварность своих "партнёров" из недружественных стран. А страну реально уже атакуют диверсионные группы. Не удивлюсь, если украинцы попробуют захватить Белгород.
  5. albert
    albert Сегодня, 13:44
    0
    На Афтершоке пишут, что хо-лы пытались захватить школу и обстреляли школьный автобус.Кроме того, захватили пару домов и взяли в них заложников, около 10 человек.
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:52
    0
    Нужны смертная казнь для диверсантов
    и особенно их пособников , чистка всего приграничья от хохлятского духа, ни каких родных и беженцев возле границы, всех контрабандистов к ногтю. Они не заморачиваются гуманизмом стреляют детям в спину. Сносить все свет ,газ , вдолбить в каменный век. К ногтю всех бизнесменов из власти кто имеет там интерес, за последние недели много интересного они вываливается.
  7. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 13:55
    0
    Цитата: Silver99
    Если ГД перевести в Брянскую область, то возможно красные линии быстрее покраснеют am

    Скорее - покоричневеют...