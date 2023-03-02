Губернатор Курской области сообщил о погибшем и раненом при обстреле ВСУ поселка Теткино

При обстреле украинскими формированиями поселка Тёткино в Курской области были ранены двое мужчин – местных жителей. Один из них, к сожалению, скончался еще до приезда медиков. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Второй пострадавший получил ранения средней степени тяжести. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины.Как написал глава региона в своем Telegram-канале, в поселке было зафиксировано 5 прилетов со стороны Украины. В результате обстрела были повреждены осколками три домовладения. Также было нарушено электроснабжение.Представители экстренных служб занимаются подомовым обходом домовладений поселка с целью выяснения всех последствий обстрела и оценки масштабов причиненного ущерба.Поселок городского типа Теткино находится в Глушковском районе Курской области. В нем проживает более 3800 человек. В последние месяцы населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской границы.Напомним, что также украинские бандформирования совершили диверсионный рейд в Брянскую область. Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков проникла в приграничные населенные пункты Климовского района, сейчас там идет операция силовых ведомств по уничтожению террористов. Средства массовой информации сообщают как минимум об одном погибшем местном жителе и раненых детях школьного возраста.