Винтовки «Мурата» и «Арисака»: Основное огнестрельное оружие японских пехотинцев в период русско-японской войны

Ожесточенное противостояние Японии с европейскими и американскими колонизаторам в середине 19-го века требовало от «Страны восходящего солнца» сильной и хорошо вооруженной армии. Если такое войско было построено уже в 1871 году, то появления огнестрельного оружия, созданного на собственных заводах, японцам пришлось ждать до 1880 года.
Именно тогда полковник Мурата предложил свой вариант отечественной винтовки, которая впоследствии и была названа его именем.
Стоит отметить, что первые версии оружия, в частности Тип-13, стрелявшие 11-мм патронами с дымным порохом, сильно походили на турецкую версию «Маузера» образца начала 70-х годов XIX века.
Затем, в 1889 году, появилась винтовка «Мурата» Тип-22, в которой использовались боеприпасы калибра 8-мм с бездымным порохом.
Что характерно, подствольный магазин новой версии, вмещавший 8 патронов, также был, мягко говоря, не оригинальным. Есть мнение, что он был скопирован с французской винтовки Гра-Кропачека.
Впрочем, то, что винтовка «Мурата» была «сборной солянкой», не помешало ей стать самым массовым оружием в японской армии конца XIX века. Длина карабина составляла почти 130 см, вес с магазином – около 4 кг, а начальная скорость пули - 435 м/с.
Между тем, уже в 1897 году армия Японии начала перевооружаться на новый карабин системы «Арисака». Его создатель, полковник Арисака, также не стал изобретать собственный вариант винтовки, а также, как и Мурата, «вдохновился» системой «Маузера».
Новая винтовка «Арисака» Тип-30 со скользящим затвором получила малокалиберный 6,5-мм винтовочный патрон с полуфланцевой гильзой и магазин на 5 патронов. Длина нового карабина составляла 128 см, вес с магазином – около 4 кг, а начальная скорость пули - 765 м/с.
Несмотря на то, что винтовка системы «Арисака» к началу русско-японской войны 1904-1905 годов стала основным оружием сухопутной армии Японии, в связи со всеобщей мобилизацией и нехваткой вооружения, японцами активно использовалась и винтовка «Мурата». При этом последняя, как пишут историки, наносила даже больший урон, чем ее более современная, но мелкокалиберная, «коллега».
О снаряжении и обмундировании японских солдат периода русско-японской войны рассказывает историк Илья Шевченко: