Военная разведка Украины снова зафиксировала переброску российских войск из Белоруссии в зону СВО

Украинская военная разведка снова фиксирует переброску российских военнослужащих и военную технику из Белоруссии на территорию, граничащую с зоной проведения спецоперации.По данным, поступающим из Киева, Россия снова отправила из Белоруссии несколько воинских эшелонов, которые следуют в Ростовскую область России, а оттуда - в ДНР и ЛНР. Предполагается, что российское командование перебрасывает на Донбасс военнослужащих, в том числе мобилизованных, прошедших подготовку на территории республики, с целью формирования необходимых для наступления резервов.Первый эшелон отправился со станции Полонка Брестской области через станцию Гуково в Ростовской области на станцию Красная Могила в ЛНР 27 февраля 2023 года. По данным украинской разведки, ссылающейся на информацию от признанного в Белоруссии экстремистским "сообщества железнодорожников Беларуси", эшелоном В ЛНР перебрасывается порядка 500 человек личного состава, военная техника на 37 платформах и 3 крытых вагона со снаряжением.Также в этот день из Белоруссии в Россию были отправлены еще два эшелона, один со станции Лесная, другой из Осиповичей. В зону СВО отправились порядка 300 человек личного состава, автомобильная и бронетехника, гаубицы "Гиацинт-Б", ПТРК "Конкурс" на мобильных платформах и другое снаряжение.В Генштабе ВСУ пока никак не комментируют переброску российских войск из Белоруссии на Донбасс, но ранее командующий ОС Сергей Наев, отвечающий за "Северное" направление заявил, что хотя угрозы вторжения с территории РБ российской группировки нет, убирать войска с созданной линии обороны по границе никто не будет. Что задумало российское командование - никто не знает, поэтому, лучше не рисковать.