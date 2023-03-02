Киевский режим собрался эвакуировать детей и инвалидов из Купянского района Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о подготовке эвакуации несовершеннолетних и маломобильных людей с территории Купянского района Харьковской области. Как оказалось, так решение приняли еще 27 февраля на совещании комиссии по вопросам эвакуации района.Официально причиной эвакуационных мероприятий называют нестабильную ситуацию в сфере безопасности. Но понятно, что украинские власти опасаются развития наступления российских вооруженных сил на Купянском направлении. Очевидно, что возможности для сдерживания наступления у киевского режима на этом участке фронта ограничены.Как утверждают в районной администрации, сейчас в Купянском районе зарегистрированы 812 детей и 724 инвалида, в том числе 140 маломобильных граждан. Эвакуируемым обещают предоставить статус временно перемещенных лиц, а также обеспечить всей необходимой гуманитарной помощью.Сейчас Купянское направление часто упоминается и украинской прессой, и официальными представителями киевского режима. Они сообщают о растущей активности российских войск на данном направлении и о том, что ситуация складывается не очень хорошо для украинских формирований.Не исключено, что ВСУ попытаются удерживать Купянск и его окрестности, чтобы не допустить прорыва российских войск на данном направлении, поскольку в противном случае они могут развить наступление и дальше, на запад, вплоть до Харькова. В этом случае проживание мирного населения в Купянске действительно станет невозможным из-за высокой интенсивности боевых действий.