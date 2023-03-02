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Премьер Молдавии в эфире румынского канала: РФ не располагает ресурсами для захвата республики

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Премьер Молдавии в эфире румынского канала: РФ не располагает ресурсами для захвата республики

Новоизбранный премьер-министр Молдавии Дорин Речан, выступая в эфире одного из румынских телеканалов, заявил о том, что РФ не располагает ресурсами для захвата республики, в то время как у Кишинёва, по его словам, есть необходимый потенциал с тем, чтобы дать отпор Приднестровью в случае эскалации напряжённости в регионе.


У России нет достаточных ресурсов для эскалации, а значит, очевидно, что она не сможет вторгнуться в Молдову военным путём. Хочу заверить вас в том, что у нашей страны есть необходимый потенциал, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, хотя жители непризнанной республики так же, как и мы хотят мира. Москва же, в свою очередь, продолжает вести гибридную войну, применяя различные методы дезинформации, пропаганды, но я уверен, что всё это явно не увенчается успехом. Всё это напоминает больше информационную войну, а потому повода для беспокойства нет

– отметил глава молдавского кабмина.

В то же время, председатель правительства РМ упомянул и об украинской системе ПВО, которая также обеспечивает защиту Молдовы.

Напомним, что недавно бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия способна взять ПМР за 3 суток. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ провокаций в отношении Приднестровского региона, которые намереваются переодеться в формы российских военнослужащих и вторгнуться в республику, что позволит Киеву впоследствии возложить всю ответственность за происходящее на Москву. Как подчеркнули российские власти, в случае обострения ситуации на левом берегу Днестра ответ России будет жёстким, быстрым и решительным, а потому, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти продолжают пристально наблюдать за ситуацией в регионе.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Речан
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13 комментариев
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  1. АИК05
    АИК05 Сегодня, 14:13
    0
    Откуда этому чудику известно, что у России есть или нет ресурсов, каждый мнит себя всезнайкой информированной
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:22
      +2
      Откуда этому чудику известно

      просто хочет народ успокоить: можно делать что угодно - у них ресурсов ответить нету...
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:39
      0
      Привет из солнечного Кишинёва
      Не все поддерживают риторику властей
    3. HefeДМБ69
      HefeДМБ69 Сегодня, 15:25
      0
      Там, в ПМР, две сотни чисто россиян в ОГРВ. Остальные полторы тыщи - тутэйшие. Оружие - стрелковка. ПВО - нету. Снабжение шло через Украину. Бойцы в блокаде и окружении. День боя и прощание славянки. Слава Герасимову!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:15
    +1
    Табор уходит в небо.
    А румыны на его место.
    А пмр где и куда? Много вопросов без ответов.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:48
      0
      Премьер Молдавии в эфире румынского канала: РФ не располагает ресурсами для захвата республики
      вот...докатились с "СВО"... даже цыгане обнаглели,что уж о других говорить, "блестнули", "показали" всем...через год,после СВО, весь "коллетивный запад" уверовал, что можно нагнуть нашу страну,что парадами только сильны.месяцами деревни брать...это тоже искусство.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:30
        +1
        Цитата: Аэродромный
        вот...докатились с "СВО"... даже цыгане обнаглели,что уж о других говорить, "блестнули", "показали" всем...через год,после СВО, весь "коллетивный запад" уверовал, что можно нагнуть нашу страну,что парадами только сильны.месяцами деревни брать...это тоже искусство.

        Вторая армия мира показала себя во всей красе. Теперь уже и цыгане радостно в лицо нам плюют без всякого страха. Докатились...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:24
    +1
    Может так принято на западе, что премьер на иностранных радиостанциях выступает...., наш вот не был замечен на радио Белоруссии, Казахстана, Армении.... Все равно конечно, но почему-то этот перец может вещать только по румынскому радио, в Венгрии микрофон не дают?
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:25
    +1
    У России нет достаточных ресурсов для эскалации, а значит, очевидно, что она не сможет вторгнуться в Молдову военным путём. Хочу заверить вас в том, что у нашей страны есть необходимый потенциал, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, хотя жители непризнанной республики так же, как и мы хотят мира. Москва же, в свою очередь, продолжает вести гибридную войну, применяя различные методы дезинформации, пропаганды, но я уверен, что всё это явно не увенчается успехом. Всё это напоминает больше информационную войну, а потому повода для беспокойства нет

    – отметил глава молдавского кабмина.
    Молдавский менталитет страшная сила laughing особенно когда во главе правительства в РМ бывший сотрудник полиции, также как и в ПМР президент бывший сотрудник милиции, но ведь как всем известно бывших сотрудников милиции не бывает, значит предполагается ухудшение обстановки в молдо-приднестровском регионе. Для качественного претворения в жизнь задуманной заранее (под видом естественного развития событий) дестабилизации обстановки необходима подготовка общественного мнения на обоих берегах речки Днестр, далее последует провакация со стороны украинской границы и тут сотрудники милиции выйдут на белом своем коне скокуне и понесутся в даль дивную борьбы с бандитизмом который сами же и контролируют... полностью. А между молдо-приднестровскими народом полностью контролирумым сотрудниками правоохранительными органами и криминалитетом подвластным сотрудникам милиции расположен миротворческий контингент РФ, возникает вполне риторический вопрос кому нужно обострение обстановки в молдо-приднестровском регионе, логично конечно сказать странам ЕС и США, НО что если просчёт момента осуществляется в противоход и инициатива принадлежит тем же сотрудникам полиции-милиции РМ-ПМР и тогда менее более становится понятно кто такие те самые теневые неизвестные которым в молдо-приднестровском конфликте чего-то постоянно не хватает.
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:30
    +2
    Лебедя на вас нет.

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий.
    Извращенцы,краткость-сестра таланта.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:31
    +1
    Стрелкова на бронебульдозере туда направить , пусть снова разрулит
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:40
    0
    РФ не располагает ресурсами для захвата республики

    Молдавия она такая. Только инопланетяне располагают ресурсами для захвата республики. Больше ресурсов никто не имеет.
    А кому она вообще нужна ?
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:08
    +1
    Тупые овцы! wassat
    Россия имеет ресурсы расколоть Земной шар в клочья! - если встанет вопрос
    какая то возня "постельных вшей" в старой подушке Европы! wassat