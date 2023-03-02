Премьер Молдавии в эфире румынского канала: РФ не располагает ресурсами для захвата республики

У России нет достаточных ресурсов для эскалации, а значит, очевидно, что она не сможет вторгнуться в Молдову военным путём. Хочу заверить вас в том, что у нашей страны есть необходимый потенциал, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, хотя жители непризнанной республики так же, как и мы хотят мира. Москва же, в свою очередь, продолжает вести гибридную войну, применяя различные методы дезинформации, пропаганды, но я уверен, что всё это явно не увенчается успехом. Всё это напоминает больше информационную войну, а потому повода для беспокойства нет

Новоизбранный премьер-министр Молдавии Дорин Речан, выступая в эфире одного из румынских телеканалов, заявил о том, что РФ не располагает ресурсами для захвата республики, в то время как у Кишинёва, по его словам, есть необходимый потенциал с тем, чтобы дать отпор Приднестровью в случае эскалации напряжённости в регионе.– отметил глава молдавского кабмина.В то же время, председатель правительства РМ упомянул и об украинской системе ПВО, которая также обеспечивает защиту Молдовы.Напомним, что недавно бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия способна взять ПМР за 3 суток. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ провокаций в отношении Приднестровского региона, которые намереваются переодеться в формы российских военнослужащих и вторгнуться в республику, что позволит Киеву впоследствии возложить всю ответственность за происходящее на Москву. Как подчеркнули российские власти, в случае обострения ситуации на левом берегу Днестра ответ России будет жёстким, быстрым и решительным, а потому, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти продолжают пристально наблюдать за ситуацией в регионе.