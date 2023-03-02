Ответственность за нападение на Климовский район Брянской области на себя взяла организация «РДК», связанная со спецслужбами Украины

Бойтесь своих партизан.

Украинские чиновники различного пошиба продолжают комментировать информацию, которая сегодня поступает из Брянское области.Напомним, что, по официальным данным, украинская диверсионная группа пересекла границу России со стороны Черниговской области и осуществила нападение на инфраструктуру и жителей Климовского района Брянщины. По последним сведениям, погиб один человек – водитель школьного автобуса. В целом ряде медиа заявили о захвате украинскими диверсантами заложников, что автоматически превращает ДРГ в террористическую группу, орудующую на российской территории. Ответственность на себя взяла запрещённая в РФ организация, называющая себя РДК («Русским добровольческим корпусом»).Советник главы офиса украинского президента г-н Подоляк заявил о том, что «партизанское движение в России становится всё сильнее и агрессивнее»:Только Подоляк ничего не сказал о том, как так получилось, что «партизаны» попали на территорию Брянской области со стороны Украины. Под определение «партизанского движения» такой факт точно не подходит.Так называемая РДК связана с украинскими спецслужбами.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил тот факт, что президенту доложили о событиях в Брянской области. При этом Песков опроверг ранее появившиеся заявления о том, что Владимир Путин собирает экстренное заседание российского Совбеза. По словам главы пресс-службы Кремля, президент выслушал доклады. Вывод, по его словам, один: это террористическая атака на Россию.