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Ответственность за нападение на Климовский район Брянской области на себя взяла организация «РДК», связанная со спецслужбами Украины

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Ответственность за нападение на Климовский район Брянской области на себя взяла организация «РДК», связанная со спецслужбами Украины

Украинские чиновники различного пошиба продолжают комментировать информацию, которая сегодня поступает из Брянское области.


Напомним, что, по официальным данным, украинская диверсионная группа пересекла границу России со стороны Черниговской области и осуществила нападение на инфраструктуру и жителей Климовского района Брянщины. По последним сведениям, погиб один человек – водитель школьного автобуса. В целом ряде медиа заявили о захвате украинскими диверсантами заложников, что автоматически превращает ДРГ в террористическую группу, орудующую на российской территории. Ответственность на себя взяла запрещённая в РФ организация, называющая себя РДК («Русским добровольческим корпусом»).

Советник главы офиса украинского президента г-н Подоляк заявил о том, что «партизанское движение в России становится всё сильнее и агрессивнее»:

Бойтесь своих партизан.

Только Подоляк ничего не сказал о том, как так получилось, что «партизаны» попали на территорию Брянской области со стороны Украины. Под определение «партизанского движения» такой факт точно не подходит.

Так называемая РДК связана с украинскими спецслужбами.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил тот факт, что президенту доложили о событиях в Брянской области. При этом Песков опроверг ранее появившиеся заявления о том, что Владимир Путин собирает экстренное заседание российского Совбеза. По словам главы пресс-службы Кремля, президент выслушал доклады. Вывод, по его словам, один: это террористическая атака на Россию.
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65 комментариев
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:07
    +28
    А мы и дальше будем играть в СВО и блюсти интересы барыг с обеих сторон.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 14:12
      +19
      В том то и проблема что барины играются холопами в СВО.... и им наплевать на проблемы холопов.......
      1. бaшкир
        бaшкир Сегодня, 14:51
        -7
        Упадничество начинается с холопов. Холопы рассуждают о баринах. Всего вам хорошего - ХОЛОПЫ
        1. бaшкир
          бaшкир Сегодня, 15:20
          -1
          Я же говорю. Холопы минусуют. Барины может и играют холопами. Только холопов в СВО нет. НЕТ!!!! Падлы, которые минусят, себя не идентифицируют с людьми что-ли? Ну тогда количество минусов говорит о том что здесь много противников СВО и это не русский ресурс. Русским надо у_е_бывать отсюда. Русские валите на_хе_р отсюда! Здесь неруси правят)
    2. Million
      Million Сегодня, 14:12
      +7
      Все из за бабок(с)Задорнов.
      Кому война и горе,а кому то - прибыль.
    3. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:14
      +3
      А мы и дальше будем играть в СВО и блюсти интересы барыг с обеих сторон.

      Это только начало.
      Дальше - больше. И Беслан, и Норд Ост...
      Не дай Бог конечно, но коллаборационистов и просто предателей в России полно.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:59
        +2
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Не дай Бог конечно, но коллаборационистов и просто предателей в России полно.

        Как то незамечено прошёл "Шабаш ведьм" в Варшаве, куда собрался весь цвет коллаборационистов.
        Iлля Пономарьов горделиво открывал собрание Конгресса русской интеллигенции в Варшаве. Удалось собрать весь цвет рукопожатной общественности. Приехали экологический активист Павло Шехтман, дурналист Саша Сотник, щеневмерлый журналист Аркадий Бабченко, украинский националист Семен Яковлевич Штангенциркуль, урбанист Макс Кац, актер Мойше Щац, журналиня Евгения Альбац, интеллигент Абрам Моисеевич Чингачкук, поэт Дмитрий Зильбертруд, правозащитник Яков Моисеевич Айлисман, интеллектуал Андрей Пионтковский, главред «Наша Канада» Моисей Жидоплясов, продюсер Михаил Натанович Козырев, неполживец Абрам Жидовских, правозащитник Константин Боровой, диссидент Аркаша Гобман, политик Гарри Каспаров, бариста трактира «Матрешка» Моисей Львович Пульман, критик Артемий Троицкий, писателька Людмила Улицкая, демократический журналист Сергей Пархоменко, оппозиционер Геннадий Гудков, видеоблоггер Юрий Дудь и другие представители прогрессивной общественности. На связи через зум присутствовали даже отец русской демократии диссидент и правозащитник Лев Натанович Щаранский и дух сенатора Джона Маккейна.
        Все что н наесть русские люди, борцы с ветряными мельницами, но верные соратники Чумадеда. Эти на все пойдут (чужим рукам).
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:14
      +5
      Тьфу, зло разбирает от речей наших политиканов и их говорящих голов (((( Уже сегодня Киев обязать дымиться и источать запах сортиров. Событие не рядовое, а ответа нет (((( По мне так все это от миролюбия к врагам, взяли азовцев в Мариуполе и отпустили, а враг должен чувствовать неотвратимость казни !!!
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:35
        +1
        все это от миролюбия к врагам

        Я дико извиняюсь, но это что угодно только не миролюбие - это либо чистый, ничем не замутнённый кретинизм наивысшей пробы, либо заранее оговоренная СДЕЛКА, условия которой выполняются обеими сторонами. Ну и если это сделка, то хотелось бы знать - кто банкует и как табаш делится.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 14:42
        +2
        Боюсь, что всё как и раньше ограничится хлопаньем крыльями. Выступит М. Захарова и скажет что--нибудь этакое оригинально разоблачительное на тему что возмездие неотвратимо. Но потом публике дадут успокоительного в рассуждении, что враг только и ждёт чтобы мы ответили, а раз так то сразу отвечать мы не будем, - и снова тишина... Это ещё начало. Вспомним норд-ост и Беслан. С них станется.
      3. cadaver
        cadaver Сегодня, 15:35
        0
        взяли азовцев в Мариуполе и отпустили
        Ну ведь не просто отпустили, а провели обмен с уважаемыми партнерами 160 азовцев на одного летчика, по совместительству кума, с фамилией Медведчук. Может он конечно и не пилот, но авиапарк у него побольше ВВС некоторых стран.
    5. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:18
      +4
      А мы и дальше будем играть в СВО и блюсти интересы барыг с обеих сторон.

      Что поделать - это не третья мировая, а первая коммерческая. И у неё ТАКИЕ правила.
    6. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:25
      -1
      А мы и дальше будем играть в СВО

      в это специальной операции скоро ядерные заряды полетяб в обе стороны...
    7. Венд
      Венд Сегодня, 14:44
      -1
      Не бояться надо, а вылавливать и наказывать.
      1. Третий район
        Третий район Сегодня, 14:51
        +1
        Цитата: Венд
        Не бояться надо, а вылавливать и наказывать.

        Как наказывать то ... Айфоны подарить и в Турцию на курорты. И не забыть покормить ещё и сухпайки на дорожку .
    8. бaшкир
      бaшкир Сегодня, 14:49
      -2
      Будем! Вы де.....б......и......л что-ли? Цели известны, опубликованы. Мы не воюем с украинским народом. Мы его освобождаем! З...а...е....л...и ваши однотипные вопросы. Даже на чудовищные акты терроризма мы ответим максимально человечно. Максимально! И дураки ниже, которые из ЦИПСО, и которые вновь пишут х....ню не идиоты конечно, но зае.....ли. Хватит писать. Кто тебя плюсанул? Аж 22 раза. Бред. Вас господа пи..з.....д....и...ть. надо.
      1. бaшкир
        бaшкир Сегодня, 15:00
        -1
        Сам себе отвечу. Надо валить из этого рассадника антиРоссии. Смотрю кто комментирует. Смотрю. Здесь, , одергивают за русский мат, за русскость, за то, что мы амеров называем ами. Здесь,можно оскорбить, только русского. Но еврея, амера, хохла, любого другого нельзя. Это сайт не продвигает русскую идею, он продвигает антирусскую идею. Гавносайт!!
        1. бaшкир
          бaшкир Сегодня, 15:01
          0
          Заблокируйте меня, пжл, админы, неруси, враги)))
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 14:08
    +16
    Ну, так расколошматьте кохлам все центры принятия решений во всех облатсных центрах, от администрации до вонекомата чтобы камня на камне не осталось, вот это будет красная линия, а не выслушал. Водителя школьного автобуса жаль, это же надо же упырями какими быть на детей напасть, весь "украинизм" в действии
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 14:19
      +7
      Да вы что! Это же партнёры по переговорам, которые мы с позиции слабого постоянно предлагаем! Ну нет у нас ресурса для ведения СОВРЕМЕННОЙ войны. Да и судьбы простых людей наши власти мало интересуют! Если сейчас не можем дать ДОСТОЙНЫЙ ответ, то что будет когда украина получит бронетехнику и проведёт мобилизацию. ????? Становиться стыдно за нашу страну и армию.
      1. VladMirU
        VladMirU Сегодня, 14:40
        +2
        Только не за страну и не армию. Есть, источник безобразия и позора руководства и управления. Почему граница не на замке ? Что, нельзя снять с других регионов погранцов ? Враг гуляет в тылу, партизаны..... Ужас !
    2. Простой
      Простой Сегодня, 14:45
      +3
      Цитата: K._2
      Водителя школьного автобуса жаль, это же надо же упырями какими быть на детей напасть, весь "украинизм" в действии


      Это ДРГ. А ДРГ свидетелей не оставляет.

      А вина за невинно погибшего - целиком и полностью лежит на руководстве России, которое допускает возможность сего действа.
    3. GOR_XVII
      GOR_XVII Сегодня, 15:06
      +2
      Водителя школьного автобуса жаль, это же надо же упырями какими быть на детей напасть, весь "украинизм" в действии...

      Мне тоже жаль водителя, а так же раненых детей, но больше мне жаль, что наша страна превращается в безвольное, слабое и аморфное государство под управлением слабого и безвольного президента и его окружения. Слабых не уважает никто, ни враги, ни друзья. Враги уже просто наглеют, знают, что никакой ответки не будет, друзья отворачиваются, нейтральные переходят в стан врага.
      А безнаказанность поощряет к новым действиям. Украинцы продолжат теракты дальше. Не удивлюсь, если они попробуют захватить и что то побольше, типа районного центра, а там и до областного недалеко.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:08
    +3
    Вывод сделан, а результат каков будет?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:11
      +4
      Быстро только кошки родят. Надо солидно резолюцию наложить, документ должен вылежаться.а готовят его тоже солидно и солидные люди
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 14:13
        +2
        в оон выразить озабоченность, важно потрясая щеками!
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:15
      +1
      а результат каков будет?

      ждём новостей от Конашенкова...
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 14:19
        0
        он только про "два пикапа" постоянно говорит, хоть бы число менял (((
    3. Хто тама
      Хто тама Сегодня, 14:17
      +10
      Цитата: Uprun
      Вывод сделан, а результат каков будет?

      Разбомбят пару трансформаторных будок,назовут операция возмездия, блин am
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:33
      +3
      Цитата: Uprun
      Вывод сделан, а результат каков будет?

      Вывод сделан хреновый.
      По словам главы пресс-службы Кремля, президент выслушал доклады. Вывод, по его словам, один: это террористическая атака на Россию.

      Это не терратака, это эпизод войны.
      И нечего голову в песок прятать ради чьих-то прибылей!
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:43
        +8
        Вывод сделан хреновый.

        Это на сто один процент caus belli, но мы не будем никому объявлять войну, мы продолжим мастурбацию под названием СВО, боевиков будем называть хулиганами. Кому-то это, видимо, ОЧЕНЬ выгодно
    5. GOR_XVII
      GOR_XVII Сегодня, 15:14
      +1
      Вывод сделан, а результат каков будет?

      А никакого не будет. "...При этом Песков опроверг ранее появившиеся заявления о том, что Владимир Путин собирает экстренное заседание российского Совбеза.". Владимир Путин отменил намеченную на сегодня поездку в Ставропольский край. Путин примет участие в запланированном мероприятии по открытию года педагога в режиме видеоконференции. Путину больше нужно попиариться на открытии года педагога. Горько, больно и стыдно.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:08
    +16
    Даже морды свои не прячут, не боятся! Это результат беззубости руководства.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 14:43
      +4
      а чего им прятать? Что им будет? даже если поймают, то тут же по примеру Азова обменяют. ещё и айфон на халяву получит...
    2. fax66
      fax66 Сегодня, 15:17
      0
      Да вы что? Как - чего бояться? На них же в Генпрокуратуре Бастрыкин дело заведёт... Вот ужас-то...
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:08
    +5
    Всех бы под корень, но ведь "братский" народ и все такое...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:17
      +7
      едь "братский" народ и все такое...

      те, кто считает себя братьями, давно в Россию переехал
      1. Баюн
        Баюн Сегодня, 14:39
        +1
        А кто хотел быть западным человеком - давно переехал на запад.

        Вопрос, а кто остался-то? Лентяи-бедолаги, которым лень даже от войны убежать и убийцы с террористами, зарабатывающие на войне.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:08
    +8
    К вечеру подождем фото ,ушатанных ,спецами "партизан"(власовцев) из РДК.
    1. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 14:13
      +7
      Да они ушли уже спокойно, ничего не будет, нам же газ и нефть надо через Украину качать, мы же ответственные поставщики, ничего личного, только бизнес
  7. spirit
    spirit Сегодня, 14:11
    +19
    Пару дней назад тут была новость как Цезарь поручил ФСБ усилить бдительность на границы.На что я писал что без введения КТО хотя бы на границе, комендантского часа,сети блокпостов и дружин, эти заявления гроша ломаного не стоят.Ну вот результат!После грозных заявлений ВВП ,а по факту очередного очковтирательства, какая-то зачуханая гоп-стоп банда вся раскрашенная в жёлтый, спокойно шныряет через границу.Нет слов...
  8. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 14:12
    +8
    Бездарное управление службами друзьями сами знаете кого дает такие печальные результаты,граница как решето.
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:13
    +8
    Ага, конечно - на мове разумляют, зашли с территории Украины, вооружены украинскими спец службами, камеры на границе вынесли украинскими дронами камикадзе, но почему то партизаны, да ещё русские.

    Американские спец службы и их киевские клоуны давно перестали мыслить адекватно
  10. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 14:13
    +4
    Как так произошло, что ждать дальше?
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:14
    +2
    Советник главы офиса украинского президента г-н Подоляк заявил о том, что «партизанское движение в России становится всё сильнее и агрессивнее»:

    Бойтесь своих партизан.

    Брешет как дворовая собака Подоляк, все хотят все салить на пресловутой РДК (как было в Белоруссии).
    Хотя в РДК народец отвратный, но не думаю, что он своих земляков будут резать. Это дело рук бандеровцев которым, что чужих, то своих резать.
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:15
    +9
    Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины

    Новость позавчера.
    Жаль водителя мужика.
    В плен не берите этих тварей.
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:17
    +5
    С режимом проведения спецоперации нужно решать. Так спокойно среди бела дня проходят границу. Записывают видео. Размахивают какой то тряпочкой . Не скрывая лиц !!!
  14. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:18
    +6
    Может , пора нам выбрать президента - гаранта безопасности российского народа , а не всех "брацких-партнерских " и зелебезопасности ? Сегодня - дрг , завтра - регулярные укрочасти . Делать что-то будем - нет ? Детей убивают в Брянской области , заложников берут - факт . Америкосы пол-земли бы разнесли , будь они неладны .
    1. РусГр
      РусГр Сегодня, 14:24
      -3
      И кто по вашему то "гарант"?
  15. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 14:26
    +3
    "Замечательная новость!" Т.е. границу с Украиной "охраняли две камеры? Разбил камеру и гуляй?
  16. 15210
    15210 Сегодня, 14:29
    +6
    Совсем страх потеряли. А чего им бояться если наш гарант может гарантировать только свое сидение на стуле и своих дружков не сдавать. Ну еще время от времени болтать ни о чем по два часа.
    "Кадры решают все" вот они и решают. Ни правды говорить своему народу ни даже войну войной назвать .
  17. codetalker
    codetalker Сегодня, 14:29
    +3
    Это к разговорам о том, что: «Будем отодвигать границу в зависимости от дальнобойности вражеских орудий».
    Слепая ненависть ограничения по дальности не имеет. Идти до нынешней украино-польской границы, всех нацистов с оружием под расстрел на месте, а для «идеологов» - трибунал. Все остальное - растягивание этой войны на десятилетия.
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:32
    +3
    очередная красная линия?!!
    что следующее, десант на Красную площадь?
  19. Deon59
    Deon59 Сегодня, 14:36
    +6
    Нельзя критиковать руководство,если бы ее не критиковали ,то все было пучком .Сейчас за критику начнут сажать, затем все неправильные новости запретят . Будем знать ,что у нас все все хорошо , хотя давно в запасе резиновые сапоги для дерма
  20. canurodes
    canurodes Сегодня, 14:38
    +4
    Дырявая граница, бандиты гуляют как у себя дома, ни средств заграждения про камеры, тепловизоры, средства воздушного наблюдения лучше промолчать
  21. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:42
    +1
    Цитата: антивирус
    Быстро только кошки родят. Надо солидно резолюцию наложить, документ должен вылежаться.а готовят его тоже солидно и солидные люди

    Думе надо будет серьезно и долго подумать.......
  22. Diger
    Diger Сегодня, 14:44
    +1
    Александру Васильевичу Бортникову надо присвоить звание Маршал Российской Федерации.
    Успехи «на лицо» ( или на земле)

    А в это время, пока украинские дог терроризируют населенные пункты в Брянской области:
    ФСБ проверяет двоих школьников belay из «ЧВК Рёдан» на экстремизм. Драки в ТЦ тут ни при чём: ребята просто администрировали телеграм-канал.

    Под подозрение попали семиклассница Дарья и девятиклассник Сергей (имена изменены) из Нальчика recourse . Сотрудники Центра «Э» и ФСБ наткнулись на телеграм-канал про местный «ЧВК Рёдан», изучили его посты и увидели в них призывы к экстремизму. Тогда силовики стали искать админов — и вышли на Дашу с Серёжей, которые учатся в одной школе.

    Уголовное дело на детей пока не завели. Правоохранители проводят проверку по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).

    Саму «ЧВК Рёдан» называют субкультурой, которая выступает «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов». Однако её участники признавались, что не имеют отношения к военной кампании и взяли такое наименование «в шутку».
  23. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 14:48
    0
    кохлы уже заявили что это не они, это русские партизаны, до этого были партизаны из Белоруссии, вы понимаете к чему это ведет? терактов будет много и все вина будет лежать на партизанах а не на Киеве по которому ударить нельзя в ответ
    1. Foxmara
      Foxmara Сегодня, 14:55
      -2
      Мы не воюем с мирняком. По Киеву прилетало уже неоднократно или вы требуете, чтобы бомбили жилые кварталы? Зачем? Хотите уподобиться нацикам?
      1. Berkut752
        Berkut752 Сегодня, 15:26
        0
        Мы хотим чтобы Куев был как Дрезден в 1945 году.....................
  24. Foxmara
    Foxmara Сегодня, 14:53
    -1
    Весело пиариться на горе, дорогие форумчане? Шапки полетели с диванов. Как обычно, таксисты у нас все знают лучше всех.
  25. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:11
    0
    Один поэт сказал:" кому бутик открыть, кому окоп отрыть". Далее, каждый может погуглить. Короче говоря- бизнес, превыше всего! И, не война это, а СВО.
  26. Грац
    Грац Сегодня, 15:21
    0
    Сколько мы будем с ними церемонится? В щебенку надо Киев разнести вместе с Зеленским это же не люди, а хуже животных
  27. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 15:22
    0
    А Подоляк уже переобулся и заявил, что это российская провокация!
  28. border
    border Сегодня, 15:45
    0
    По общепринятым определениям не льзя отождествлять ДРГ и терракт. Если ДРГ - то может быть только диверсия, акт диверсии. А террористический акт это из другой плоскости.