В настоящее время в Брянской области продолжается операция силовых структур по уничтожению проникшей в российский регион украинской диверсионно-разведывательной группы.
В первой половине дня 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникло вооруженное формирование с территории Украины. Стало известно, что террористы захватили в заложники фельдшера из села Любечане. Мужчина ехал на своем автомобиле из села Новый Ропск. Затем боевики его отпустили.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате нападения террористов в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля. Также был ранен мальчик 2012 года рождения. Сейчас он находится в Брянской областной больнице.
Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как вторгнуться на территорию Брянской области украинские боевики взорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах с помощью дронов-камикадзе. Затем они проникли на российскую территорию. Пресса публикует слова одной из местных жительниц, что прорыв на территорию региона террористы могли совершить с демонстративной целью, чтобы сфотографироваться на российской земле с украинским флагом.
Местные жители попрятались по домам и подвалам. Как сообщают военкоры, все окна в домах закрыты, никто не выезжает из населенных пунктов Сушаны и Любечане. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпринимаются все необходимые меры для ликвидации террористов.
В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов
- утверждается в официальном сообщении Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Власти призывают сохранять спокойствие, поскольку данной ситуацией сразу воспользовался украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) с целью посеять панику среди российских граждан. Белоруссия из-за событий в Брянской области усилила охрану государственной границы. Сообщается о дополнительных мерах безопасности на границе Белоруссии и Украины, а также на стыке с границей Гомельской и Брянской областей.
Также известно, что представители киевского режима попытались сразу выйти на связь со своими покровителями на Западе, чтобы убедить их в своей непричастности к террористическому нападению. Как всегда, киевский режим пытается доказывать, что не ведет боевых действий против гражданского населения.
Но можно вспомнить девятилетние обстрелы Донбасса, постоянные обстрелы приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей России, теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане, убийство политолога Дарьи Дугиной и многие другие преступления, которые иначе как терактами назвать нельзя.