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Белоруссия из-за событий в Брянской области усилила охрану государственной границы

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Белоруссия из-за событий в Брянской области усилила охрану государственной границы

В настоящее время в Брянской области продолжается операция силовых структур по уничтожению проникшей в российский регион украинской диверсионно-разведывательной группы.


В первой половине дня 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникло вооруженное формирование с территории Украины. Стало известно, что террористы захватили в заложники фельдшера из села Любечане. Мужчина ехал на своем автомобиле из села Новый Ропск. Затем боевики его отпустили.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате нападения террористов в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля. Также был ранен мальчик 2012 года рождения. Сейчас он находится в Брянской областной больнице.

Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как вторгнуться на территорию Брянской области украинские боевики взорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах с помощью дронов-камикадзе. Затем они проникли на российскую территорию. Пресса публикует слова одной из местных жительниц, что прорыв на территорию региона террористы могли совершить с демонстративной целью, чтобы сфотографироваться на российской земле с украинским флагом.

Местные жители попрятались по домам и подвалам. Как сообщают военкоры, все окна в домах закрыты, никто не выезжает из населенных пунктов Сушаны и Любечане. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпринимаются все необходимые меры для ликвидации террористов.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов

- утверждается в официальном сообщении Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Власти призывают сохранять спокойствие, поскольку данной ситуацией сразу воспользовался украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) с целью посеять панику среди российских граждан. Белоруссия из-за событий в Брянской области усилила охрану государственной границы. Сообщается о дополнительных мерах безопасности на границе Белоруссии и Украины, а также на стыке с границей Гомельской и Брянской областей.

Также известно, что представители киевского режима попытались сразу выйти на связь со своими покровителями на Западе, чтобы убедить их в своей непричастности к террористическому нападению. Как всегда, киевский режим пытается доказывать, что не ведет боевых действий против гражданского населения.

Но можно вспомнить девятилетние обстрелы Донбасса, постоянные обстрелы приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей России, теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане, убийство политолога Дарьи Дугиной и многие другие преступления, которые иначе как терактами назвать нельзя.
Автор:
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19 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:14
    0
    Вроде какое подразделение состоящие из русских на себя взяла ответственность . Те которые в составе всу воюют
    1. Комментарий был удален.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:21
      +6
      В первую очередь они враги и террористы! Подлежат ликвидации до 5 го колена!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:31
      +7
      Цитата: kaufman
      Вроде какое подразделение состоящие из русских на себя взяла ответственность . Те которые в составе всу воюют


      Да хоть из кого состоящее.У террористов нет национальности.Они все подлежат ликвидации.
    4. Dreamboat
      Dreamboat Сегодня, 14:33
      +3
      Раньше со столбом пограничным бегали, теперь ящик почтовый сперли. Клоуны! Но охранявшим прифронтовую зону МВДшникам и Росгвардейцам надо бодрости подбавить, чтоб не спали и не расслаблялись.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:36
        +2
        Цитата: Dreamboat
        Раньше со столбом пограничным бегали, теперь ящик почтовый сперли. Клоуны! Но охранявшим прифронтовую зону МВДшникам и Росгвардейцам надо бодрости подбавить, чтоб не спали и не расслаблялись.


        Так каков поп,таков и приход.Если страной клоун руководит,то и избрали его ему подобные.
    5. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 14:47
      0
      Ниже есть такая информация .
      Я у своих мальчиков спрашивала: о каких наемниках они знаю?
      Белорусский лёгкое,около700человек,(в " Репортёре" тоже было о них)
      Летом была информация о "Русском легеоне"до200-210 человек . Лёгкое был разгромлен,но не уничтожен
  2. Комментарий был удален.
  3. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 14:20
    0
    украинские боевики

    Интересно, когда введут административную ответственность за название террористов боевиками?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:26
      +1
      Цитата: Пулково1942
      Интересно, когда введут административную ответственность за название террористов боевиками?

      так настрочите донос скорее. А то ж это сейчас самое главное, как назвали этот сорт дерь..а...
  4. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 14:35
    +6
    Это террористическая группа, которая расстреливает мирных жителей, а не ДРГ.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:36
    +4
    Опознан один из боевиков — главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Купустин (псевдоним — Никитин) Купустин был другом нациста Тесака (Максима Марцинкевича). В 2015 году Капустин переехал из России в Украину. В августе 2022 года он стал одним из основателей «Русского добровольческого корпуса» и вступил в подразделение в составе ВСУ.. У кого то есть еще сомнения , что на Украине "нет нацизма"?
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:44
      0
      Беглые либерахи и киев в голосину орут,что это пропаганда Кремля и вообще-постановка.Но вот тупой последователь нацизма, главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Купустин, своим позерством разрушил киевскую пропаганду! hi
    2. Dos
      Dos Сегодня, 14:47
      0
      hi Надеюсь пленных там не будет!? Или как всегда !?
  6. Бигль
    Бигль Сегодня, 14:41
    0
    Так это... Ну вроде доклады ещё давно были об окончании укрепления границы в Брянской области.. Потом награды,премии,благодарности.. Фото полно на оф.сайтах по этому случаю.. Всякие там уважаемые гос и воен чиновники... Так вот значит как укрепили... Однако...
  7. TRex
    TRex Сегодня, 14:43
    +1
    Что же за странная война идет? На одни и те же грабли наступаем и наступаем... Вроде и группировку погранвойск усиливали, и ополчение какое-то собирали, и режим повышенной готовности вводили... но, нет, плять, какая-то банда легко и просто на территорию государства ворвалась, два села терроризирует, заложников берет, людей убивает.... Где эта Росгвардия? Где погранцы? Неужто нельзя в приграничной зоне элементарный порядок навести?
    Только не надо рассказывать, что там места дикие, тропы нехоженые, волки непуганые... Просрали Цусиму.
  8. Третий район
    Третий район Сегодня, 14:44
    0
    Ну теперь наш МИД должен выразить глубокую озабоченность. И Соловьёв у себя на передаче кулачками помахать - Сармат или Посейдон? Ну может быть ещё какую электроподстанцию разобьют Геранями . Такой будет ответ терористам. Ведь красные линии наверное ещё не прошли ?
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:49
    +1
    Не отсидишься в сторонке, батько Ляксандра Грыгоричь, не отсидишься. Видишь что творится - мирняк валят шароварные подонки. Ни детей ни женщин не щадят.....
    Надо всем миром давить эту гадину бандеровскую.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:56
    +3
    В настоящее время в Брянской области продолжается операция силовых структур по уничтожению проникшей в российский регион украинской диверсионно-разведывательной группы.

    Хотел вспомнить, как ещё в феврале прошлого года поступали предложения о введении военного положения в приграничных с Украиной районах. Были предложения закрыть границы так, чтобы свободного прохода не было. Видимо, организаторам СВО всё известно, а в ГД уже приняли предложенный Володиным закон о дискредитации участников СВО...
    А по сему:
    Всё идёт по плану, всё под контролем.
    Пока ещё не собрал «тёплые» слова от жителей Сушан и Любечан, родственников водителя легкового автомобиля и родителей мальчика 2012 года рождения...
    Простите, а что ЕЩЁ семидесятилетний россиянин может сказать по поводу статьи (этого случая)?
    Написать пустые, ничего не значащие слова? Или походя обозвать кого-то «доносчиком»?
    * * *
    От себя выражаю соболезнования родным погибшего мужчины.
  11. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:59
    +2
    Раз за разом наша власть показывает, что она - необучаема. Как и что вы там укрепляли? Очковтирательство - вот главная идеология наших властей. Нам втирают, высшему начальству и так по цепочке. А Путин все бездействует. Никаких кадровых решений нет. Система не работает, а кадровых решений нет. Парадокс. И сейчас не будет. Хоть бы выговор ответственным сделал. Но нет. Все хорошо, прекрасная маркиза.
  12. Дво
    Дво Сегодня, 15:20
    +3
    Граница огромна вражеские ДРГ будут проникать к нам ,как и наши к ним.Близость населённых пунктов ,наличие лесов скоро всё расцветёт скоро там и будет зелёнка .Местным надо вводить тер оборону обучать и раздавать оружие.