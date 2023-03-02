Пригожин опроверг, что якобы просил Володина снять ответственность с командиров за критику и дискредитацию подчиненных

RTVI и ряд СМИ распространяют ошибочную и заведомо ложную информацию о том, что я обратился к Председателю Госдумы В.В. Володину с просьбой снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев

Я никогда не позволял и не позволю себе давать необоснованную критику в адрес солдат. Солдат первичен на войне, потому что именно он воюет и погибает. А командиры должны нести полную ответственность, в том числе и перед народом в публичном поле