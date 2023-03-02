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Пригожин опроверг, что якобы просил Володина снять ответственность с командиров за критику и дискредитацию подчиненных

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Пригожин опроверг, что якобы просил Володина снять ответственность с командиров за критику и дискредитацию подчиненных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ранее опубликованную российской и иностранной прессой новость об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу ответственности за дискредитацию военных и добровольцев, участвующих в СВО. Куратор "Оркестра" был вынужден отреагировать на некоторые публикации.


Пригожин опроверг заявление некоторых СМИ о том, что он просил Володина якобы снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев. Об этом в опубликованном письме не было ни слова, но кое-кто умудрился все перевернуть с ног на голову и подать в другом свете. По словам основателя ЧВК "Вагнер", в тексте ясно указано, что любых руководителей, в том числе из Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать.

RTVI и ряд СМИ распространяют ошибочную и заведомо ложную информацию о том, что я обратился к Председателю Госдумы В.В. Володину с просьбой снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев

- заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что настаивал на том, что нельзя критиковать и дискредитировать добровольцев, в том числе и осужденных, рядовых и сержантов вооруженных сил, в общем всех тех, кто приказы выполняет, а не отдает. А вот командиров необходимо критиковать, всех, кто эти приказы отдает и кто несет ответственность за все происходящее, в том числе и его, Пригожина.

Я никогда не позволял и не позволю себе давать необоснованную критику в адрес солдат. Солдат первичен на войне, потому что именно он воюет и погибает. А командиры должны нести полную ответственность, в том числе и перед народом в публичном поле

- подчеркнул Пригожин.
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15 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:22
    +5
    Если вот такие склоки и дрязги пойдут,не важно по чьей вине,ничего хорошего не будет..Хотя,можно предположить,что это делается специально.Но всё равно,хорошего не сулит..
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:30
      0
      "Не 37-год, говорите, наступает?"
      Ну-ну.... winked Что-то подсказывает, что после принятия этого закона....сами понимаете, что начнется...
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 14:41
        0
        Цитата: Monster_Fat
        "Не 37-год, говорите, наступает?"

        37-ой говорите?..
        И перед 37-м был интересный период.
        История развивается по спирали hi
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:31
      +2
      Просто некоторым надо спокойно делать свое дело и не афишировать этим на каждом углу в сетях и медиа пространстве. Это не шоу , это реальные потери , реальные боевые действия. А свои дрязги или личную неприязнь , тем более на таком высоком уровне оставлять в себе. А после Победы можно будет и "пободаться". Это мое личное мнение и никому его не навязываю.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 15:01
        0
        Просто некоторым надо спокойно делать свое дело и не афишировать этим на каждом углу в сетях и медиа пространстве. Это не шоу , это реальные потери , реальные боевые действия. А свои дрязги или личную неприязнь

        Все верно.
        Вот только кому это адресовывается (в первую очередь), как раз не хочет отказывать себе в этих дрязгах.
        ---
        Там не личная неприязнь - там борьба за власть, главным образом со стороны того, кто эти дрязги поднимает, а точнее тех СИЛ, которые за ним стоят. А там очень не хорошие силы стоят: они же были против поправок в конституцию, они же поддержали насильственную вакцинацию и тотальную кьюаризацию населения, они же прозападники, они же сторонники формирования в России "служебного человека" в рамках мирового тренда.

        Так что, за этим персонажем стоят очень мутные силы.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:32
      +1
      можно предположить,что это делается специально

      много делается из добрых побуждений, а многое и спеиально... особенно ОТТУДА...
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:26
    -1
    Пригожина помаленьку начинают шельмовать. Интересно - с какого этажа власти биотоки пошли? Полностью переврать и без страха опубликовать - это очень хорошая крыша нужна.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:49
      0
      Однако, с предпоследнего. От деятельности Пригожина Шойге опасность. Даже если главный музыкант просто молчать будет.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:10
      0
      Пригожина помаленьку начинают шельмовать Интересно - с какого этажа власти биотоки пошли? Полностью переврать и без страха опубликовать - это очень хорошая крыша нужна.
      Так ведь и у Пригожина крыша еще та. И это Не Путин, а прозападники.

      Смотреть с 4:40

      Короче, Голобородько номер два только для России.
      Так что биотоки, если и пошли то с явным опозданием.

      ЧВК Вагнер настоящие профи.
      И помним, ЧВК Вагнер ≠ Пригожин.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:29
    -1
    По словам основателя ЧВК "Вагнер", в тексте ясно указано, что любых руководителей, в том числе из Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать.

    критиковать можно, дискредитировать нельзя....
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      критиковать можно, дискредитировать нельзя....

      А кто и по каким критериям решать будет, где критика, а где дискредитация?
      Басманный суд?
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 15:37
        0
        А Вы внимательно прочитайте, что понимается под "дискредитацией" и перечисляется, что подлежит, в этом случае ответственности, в этом законе. Будете "приятно" удивлены....ну, или - "не удивлены"... yes
  4. РусГр
    РусГр Сегодня, 14:29
    0
    Что-то только Пригожин внëс в Думу предложение, о критике высшего командного состава. В ГД что не понимают, что не пойди вой по всюду "дай снарядов Вагнеру" Те бы может и сидели на голодном снарядном пайке. А Верховные генералкомандующие ставят им палки. Их нельзя дискредитировать... Критиковать, их вообще при Сталине бы к стенке!
  5. synodontis
    synodontis Сегодня, 14:39
    -2
    Интересно, где раздают ордена в Вашингтоне или в Лондоне за то, что соратники Путина, его опора грызутся публично между собой.
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:00
    -2
    Освобождать нас типа пришли.
    Мужчину убили, ребенка ранили ..
    Типа тут все уже цветы достали....
    Это проходили в ещё в 1939, когда немцы с польской форме заняли радиостанцию и формально начали войну (первую мировую между прочим)
  7. Комментарий был удален.