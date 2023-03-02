Пригожин опроверг, что якобы просил Володина снять ответственность с командиров за критику и дискредитацию подчиненных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ранее опубликованную российской и иностранной прессой новость об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу ответственности за дискредитацию военных и добровольцев, участвующих в СВО. Куратор "Оркестра" был вынужден отреагировать на некоторые публикации.
Пригожин опроверг заявление некоторых СМИ о том, что он просил Володина якобы снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев. Об этом в опубликованном письме не было ни слова, но кое-кто умудрился все перевернуть с ног на голову и подать в другом свете. По словам основателя ЧВК "Вагнер", в тексте ясно указано, что любых руководителей, в том числе из Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать.
RTVI и ряд СМИ распространяют ошибочную и заведомо ложную информацию о том, что я обратился к Председателю Госдумы В.В. Володину с просьбой снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев
- заявил Пригожин.
Он подчеркнул, что настаивал на том, что нельзя критиковать и дискредитировать добровольцев, в том числе и осужденных, рядовых и сержантов вооруженных сил, в общем всех тех, кто приказы выполняет, а не отдает. А вот командиров необходимо критиковать, всех, кто эти приказы отдает и кто несет ответственность за все происходящее, в том числе и его, Пригожина.
Я никогда не позволял и не позволю себе давать необоснованную критику в адрес солдат. Солдат первичен на войне, потому что именно он воюет и погибает. А командиры должны нести полную ответственность, в том числе и перед народом в публичном поле
- подчеркнул Пригожин.