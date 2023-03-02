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Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»

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Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с требованием "заканчивать войну". На встрече министров иностранных дел стран-участниц G20 Бербок также обвинила российские власти в парализации работы "Большой двадцатки". Далее последовало объяснения того, конкретно из участников оказался в политическом "параличе"...


Заявление Бербок вызвано расхождением с позицией стран Запада представителей России, Китая и Индии по вопросу упоминания вооруженного конфликта на Украине в итоговом совместном коммюнике стран Большой двадцатки.

Ранее участвующие в саммите министры финансов и главы центробанков стран G20 исключили из итогового совместного заявления пункты, в которых осуждалось проведение российской армией спецоперации на Украине. Соответствующие пункты были заблокированы представителями России и Китая.

В заблокированных пунктах планировалось выразить совместное осуждение действий России на Украине, апеллируя к усилению мировой финансовой нестабильности, вызванной последствиями спецоперации, а также говорилось о прекращении вооруженного конфликта путем переговоров на украинских условиях.

Из-за того, что принимающие участие в саммите в Индии делегации Китая и России заблокировали некоторые пункты коммюнике, было принято решение завершить мероприятие вовсе без какого-либо совместного итогового заявления.

Также сообщается, что представители Индии, принимающей саммит на своей территории, также настояли на том, что в совместных заявлениях участников мероприятия не должно использоваться слово "война".
Автор:
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34 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:32
    +10
    . Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»


    Требовать у мужа своего будет. Видать ВСУшников снабжать нечем становиться ,вот и заскулила.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:36
      +7
      Требовать у мужа своего будет

      Сучк@ ты, крашена! — Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        Сучк@ ты, крашена! — Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!

        "Я не эта су..... я дворовая, у меня есть хозяин, хоть и старый но богатый и я красивая !"
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:42
      +6
      Эта недоучка ещё что-то пытается из себя строить laughing Место таких у плиты, котлеты делать. А если не умеет, пусть возьмет мастер класс у Тихановской laughing
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:07
      0
      Теперь я понял, что гендерная революция окончательно поразила верхушку ЕС -гимнастка Бербок, акушерка Урсула, прочие личности непонятного пола и толка -так победятъ здравый смысл!
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:13
        0
        Требуй у хозяина кость. После террактов никаких разговоров, кроме капитуляции быть не должно.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Требовать у мужа своего будет.

      А кто же такую замуж возьмет, ее прежде чем на ночь взять, нужно поить самогонкой целый вечер.
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 15:26
      0
      Что Анналена, зaдница подгорает?
      Не выходит у xoxлов контрнаступ, как у Данилы-мастера Каменный Цветок?
      Погоди, скоро на Донбассе "Леопарды" с крестами гореть начнут!
      Вот тогда тебя твои бюргеры на вилы и поднимут!
      Готовься!.. am
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:33
    +4
    Настало время сильных. Слабых стран больше не будет.
    1. zenion
      zenion Сегодня, 15:04
      -3
      Пырдон, так кажется на францюжачем. Кто заставил Россию быть слабой? Не те ли, которые сделали её слабой, теперь заставляют, тех, которых сделали слабыми стать крепкими, как китайская стена, ведь иначе может быть как в 1945 году. Когда начали допрашивать кто заставил их начать войну против Запада, когда их готовили для того, что бы они шли только на Восток. Забыли в России пословицу - семь раз примерь, один раз отрежь. Нетути в России воевод типа Суворовых и прочих. Нет даже таких, которые были в Великую отечественную войну 1941-1945 годов. Кончились не только командиры, но и просто воины - нет вставай странна огромная. Не для этого подходит эта песня, очень не для этой войны этот призыв. Убили страну работяг, теперь очередь совсем другой страны, которая тортами собралась завоевать, то что пропили на балах и возведении капиталистического феодализма. Прошу прощения у тех, которые могут не понять, сил уже нет слушать что есть только один цвет, который подходит к тому что делается, замогильный цвет, народ жалко. То народ был не нужен, а теперь он может играть с богачами в войну, причём в первых рядах, для охраны богатых и тюремных стен.
      1. РусГр
        РусГр Сегодня, 15:13
        +2
        Не надо ля-ля по ушам! Воины у нас отважно бьются со всей НАТО фашистской нечистью! Есть и достойные командиры подразделений. А балы и пр. Разгул, были что и в царские времена, во время баталий, а уж о Советском периоде, что встали как один плечом к плечу не надо... Власовцев было да полицаев немерено.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:33
    +7
    Респект нашему МИД и товарищам из КНР.
  4. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 14:35
    +5
    Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»
    - а то что? Пусть договаривает!
  5. Ваўкалак
    Ваўкалак Сегодня, 14:35
    +12
    Че ж немцы не требовали у штатов прекратить войну в Югославии,Ираке,Ливии и т.д? Лицемерные твари !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:42
      +4
      это другое - на тот момент там был острый дефицит американской демократии
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:36
    +1
    Заканчивать так заканчивать, РВСН пли всеми ракетами, всё нато в труху laughing
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 14:39
    +3
    Анна Лена Бербок ..эдакая загогулина ... с кандибобером , Вылезла же на политический верх .. Каким способом ? Многочисленными Лёжа , стоя , сидя , устно и задним числом Ораторствуя....
  8. мазута
    мазута Сегодня, 14:40
    +3
    Ему надо было пообещать ей, что развернем политику на 360*...Пару раз.Она бы не поняла,и нам приятно.
  9. Velya
    Velya Сегодня, 14:46
    +3
    Ну, так если им так надо, чтоб Россия закончила войну, то нафига они 404 помогают всячески? Не помогали бы - глядишь и закончилось бы быстрей.
  10. Eroma
    Eroma Сегодня, 14:46
    +2
    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с требованием "заканчивать войну".


    сдавайтесь и всё закончится! wink
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:47
    +3
    Баба под фамилии Медведь-Козёл по определению ничего умного сказать не может! "Заканчивать войну"!' А чем же Лавров второй уже год занимается? tongue
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:55
      0
      Анна Медведь, она же Лена Козёл. Она же Валентина Понеяд, она же Элла Катценельбоген. Воровка на доверие. ))
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:49
    +2
    Требовать Анналена можно жалобную книгу.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:51
    +2
    может ей мужика нормального надо, что бы не думала о всякое фигне
  14. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 14:52
    0
    Ещё до того как прочитать статью, возник вопрос. Как так Россия еще не начинала войну, а только проводит СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ........................, а эта милая сударыня потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»
    сМОТРЮ на главу немецкого МИД Бербок и меня не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно вставляет яичники милым дамам, от обезьян за 50 червонцев, на дому из под полы....................
  15. bars042
    bars042 Сегодня, 14:52
    +2
    Немец, ты поставляешь оружие моим врагам, ты собрался на войну? Drang nach Osten, военные марши, истеричные крики из репродуктора, лёгкий пепел из крематория ближайшего концлагеря… Соскучился? Забыл? Разрушенные города, дети/жены с оружием в руках, бессилие, непонимание, унижение, стыд… Это сделал я. Я, Иван, победил тебя, разбил твои дивизии, сжег танки, самолеты, корабли, убил/пленил солдат. Мне ты подписал капитуляцию, я судил твоих дедов и по приговору вешал. Американцы, англичане, французы (а эти, что тоже нас победили?) – не обманывай себя, тебя победил Иван, ты это помнишь. Твой энурез от русской речи не просто так.

    Немец, что-то ты попутал, куда-то тебя понесло не туда. Я простил то, что невозможно простить, по-христиански, хотя это и выше сил человеческих. Я простил и отпустил. Я увел войска с твоей земли. Те войска, что могли за неделю пройти всю твою страну насквозь, ни разу не остановившись. Я вернул тебе твоих людей в целости и сохранности. Тех людей, которых мог воспитать в ненависти к тебе, Фриц, Тех людей, которые могли не знать немецкого и говорить только по-русски. Твоих братьев и сестер, которые могли пойти войной на тебя, как украинцы пошли войной на русских. Я мог сделать тоже самое с немцами ГДР, но я не сделал этого. Я – человек Чести, я – человек Бога, я умею прощать. А кто ты?

    Я пустил тебя в свой дом. Все те заводы, торговые центры, которые ты тут построил, я разрешил тебе тут зарабатывать. Я предложил тебе Дружбу. Ты убил моих родителей, ты сжег полстраны, ты пытал, травил, мучил, терзал… А я простил и предложил тебе Дружбу. Большую, на века. Я проложил газопроводы и нефтепроводы и каждый день отгружал тебе ресурсы, чтобы тебе было тепло, светло, сытно и комфортно. Тебе не казалось, что в этом процессе должна быть некоторая взаимность? Что не только Германия должна процветать через нашу «дружбу», но и Россия тоже?

    Немец, ты знаешь, что такое Шанс? Шанс – это то, что я дал тебе. Шанс искупить, стать полноценным, очиститься, обновиться… Шанс на будущее, которого ты вообще-то не достоин, по делам твоим. А ты решил, что это моя слабость… Ты решил, что твой шанс в том, чтобы добить меня сейчас раз тогда не вышло. Ты решил, что тогда ты был прав, но не получилось, а теперь выйдет. Немец, ты ошибся, тебя обманули.

    Немец, я не знаю твоего нового радужного гендерно-нейтрального бога и не думаю, что он сможет тебе помочь. Твой новый Грех, перекрывает даже предыдущие. Ты отказался от раскаяния/прощения и утвердился во зле. Зло, ненависть твой выбор. Месть за мою Победу? Жаль… могли дружить.

    Немец, я не будут превращать тебя в пепел, стеклить твои земли (пока). Я отзываю свое Прощение. Я отказываю тебе в своей Дружбе. Я никогда ни в чем не приду тебе на помощь. Правда на моей стороне и Победа будет моей! Но это ты и так знаешь, так ведь, Фриц?

    Твоё будущее меня больше не волнует, Немец. Мне не интересно как быстро развалится твоя экономка, как мигранты будут тебя резать и насиловать, как соседи будут рвать твои земли, утоляя свою зависть. Но твоих беженцев (некоторых) я всё же приму. Когда будешь готов – присылай списки, обсудим
  16. 2112vda
    2112vda Сегодня, 14:55
    +1
    Цитата: Венд
    Место таких у плиты, котлеты делать.

    Всё правильно, данная фройлен нарушила основную заповедь для таких как она: kinder, kuchen, kirchen.
    Обычная дурында с многократно отшибленными мозгами при падениях мимо батута.
  17. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:57
    +2
    Закнчивание войны Германия может начать с обнародования официальной информации о взрывах на северных потоках и выплаты компенсаций за это потерпевшей стороне...
  18. D.O.C.
    D.O.C. Сегодня, 15:04
    +1
    Анналена требует "заканчивать войну".Так мы еще и не начинали.Закончить не начав,это нонсенс.Всему свое время..Анналена.
  19. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:14
    +2
    Над ней сами немцы орут, такую чушь гонит.
  20. bambr731
    bambr731 Сегодня, 15:14
    +1
    Бербок, Псаки, Трасс... Где-то на западе, однозначно, есть заведение по подготовке таких политиков. Основной и главный критерий отбора - запредельная тупость. Цель обучения - развитие природных способностей. Эти явно с красным дипломом вышли оттуда
  21. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:22
    0
    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с требованием "заканчивать войну".

    Общипанная курица с насеста орет медведю - "Миша я требую, а не то я тебя поимею !".
    Она хоть себя слышит, или кокса надышалась и кукарекать начала - "Я не курицы, а я петух !"
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    0
    Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»
    . Всё будет как и раньше... проходые/временные фэйсы будут забыты, а те, кто делает современную историю, могут остаться в книге памяти для потомков.
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:36
    0
    Вы там заканчивайте войну ,а мы пока экипажи для танков подготовим ,а то не успеваем ..............
    Такая замечательная мысль у Бербок ,ну просто шедевр миролюбия