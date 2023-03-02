. Глава немецкого МИД Бербок потребовала от Сергея Лаврова «заканчивать войну»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с требованием "заканчивать войну". На встрече министров иностранных дел стран-участниц G20 Бербок также обвинила российские власти в парализации работы "Большой двадцатки". Далее последовало объяснения того, конкретно из участников оказался в политическом "параличе"...Заявление Бербок вызвано расхождением с позицией стран Запада представителей России, Китая и Индии по вопросу упоминания вооруженного конфликта на Украине в итоговом совместном коммюнике стран Большой двадцатки.Ранее участвующие в саммите министры финансов и главы центробанков стран G20 исключили из итогового совместного заявления пункты, в которых осуждалось проведение российской армией спецоперации на Украине. Соответствующие пункты были заблокированы представителями России и Китая.В заблокированных пунктах планировалось выразить совместное осуждение действий России на Украине, апеллируя к усилению мировой финансовой нестабильности, вызванной последствиями спецоперации, а также говорилось о прекращении вооруженного конфликта путем переговоров на украинских условиях.Из-за того, что принимающие участие в саммите в Индии делегации Китая и России заблокировали некоторые пункты коммюнике, было принято решение завершить мероприятие вовсе без какого-либо совместного итогового заявления.Также сообщается, что представители Индии, принимающей саммит на своей территории, также настояли на том, что в совместных заявлениях участников мероприятия не должно использоваться слово "война".