Один из украинских диверсантов, которые сфотографировались с флагом у фельдшерского пункта в Брянской области – выходец из России Денис Никитин, известный под позывным White Rex. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на Telegram-канал White Rex.О Денисе Никитине известно, что он перебрался в 2017 году на Украину, являясь приверженцем неонацистской идеологии. В украинских СМИ уже появлялись прежде интервью с этим преступником, представляющимся членом так называемого «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в Российской Федерации как экстремистская и террористическая организация).Также известно, что он создал бренд одежды и организует турниры по смешанным единоборствам. В организованных Никитиным спортивных мероприятиях участвуют ультраправые радикалы из многих стран Европы и Америки, он тесно связан и с запрещенной в России террористической организацией «Азов», которая имеет статус полка на Украине.Отметим, что именно «РДК» взял на себя ответственность за террористический рейд в Климовский район Брянской области, в результате которого был убит мирный житель и ранен несовершеннолетний ребенок. Telegram-канал White Rex подтвердил участие Никитина в данном преступлении.Естественно, что сами террористы отрицают то, что они террористы: в цитируемом украинской прессой сообщении запрещенной организации заявляется, что им якобы приписывают «расстрелянных детей, изнасилованных собак и престарелых». Однако факт совершения этими нацистами преступления террористической направленности очевиден, как бы они сейчас не пытались это отрицать.