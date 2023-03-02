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Украинская пресса: На фоне фельдшерского пункта в Брянской области позировал перебравшийся на Украину неонацист Никитин, россиянин

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Украинская пресса: На фоне фельдшерского пункта в Брянской области позировал перебравшийся на Украину неонацист Никитин, россиянин

Один из украинских диверсантов, которые сфотографировались с флагом у фельдшерского пункта в Брянской области – выходец из России Денис Никитин, известный под позывным White Rex. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на Telegram-канал White Rex.


О Денисе Никитине известно, что он перебрался в 2017 году на Украину, являясь приверженцем неонацистской идеологии. В украинских СМИ уже появлялись прежде интервью с этим преступником, представляющимся членом так называемого «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в Российской Федерации как экстремистская и террористическая организация).

Также известно, что он создал бренд одежды и организует турниры по смешанным единоборствам. В организованных Никитиным спортивных мероприятиях участвуют ультраправые радикалы из многих стран Европы и Америки, он тесно связан и с запрещенной в России террористической организацией «Азов», которая имеет статус полка на Украине.


Отметим, что именно «РДК» взял на себя ответственность за террористический рейд в Климовский район Брянской области, в результате которого был убит мирный житель и ранен несовершеннолетний ребенок. Telegram-канал White Rex подтвердил участие Никитина в данном преступлении.

Естественно, что сами террористы отрицают то, что они террористы: в цитируемом украинской прессой сообщении запрещенной организации заявляется, что им якобы приписывают «расстрелянных детей, изнасилованных собак и престарелых». Однако факт совершения этими нацистами преступления террористической направленности очевиден, как бы они сейчас не пытались это отрицать.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Политика Страны"
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56 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:55
    +12
    Биомусор он и есть биомусор! Скоро утилизируют! Шакалу-шакалья смерть am
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:57
      +5
      Скорее зомби-биороботы. А ведь есть обратные примеры. Свой среди чужих, чужой среди своих.
      . Американский наёмник перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь».Джон Макинтайр рассказал, что предоставил военным России бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.Оказалось, мужчина изначально планировал эту операцию.
      «Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у ВСУ есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков»,– говорит Макинтайр.
      По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наёмники из Хорватии или Чехии:
      «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».


      .Украинский Телеграм-канал «Резидент» сообщает, что Байден торопит Зеленского с контрнаступлением, не смотря на предупреждения военных, что нужно дождаться техники перед началом приазовского сражения, но в США старт избирательной гонки, и Белый Дом хочет начать её с «перемоги».Заявления об ударе в сторону Крыма – не пустой звук. Украину вынуждают пойти ва-банк и выйти на более масштабный конфликт, причём военная операция должна проходить на большом оперативном участке фронта, с одной стороны мешает Днепр, а с другой – степи.
      Контрнаступление на Крым – игра ва-банк. Будут потрачены все резервы ВСУ. Группировка может получить удар во фланг и тогда исход сражения может быть предрешён, но кто сейчас слушает военных, если снова политикам нужны победы с минимальными вложениями. Истребители и «Абрамсы» нам никто для этой операции так и не выделил, пишет «Резидент».

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-v-artyomovske-dvizhenie-vperyod-na-rubezhe-kremennaya-svatovo-vsu-vybity-s
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:15
        +2
        Что бы таких на части рвали и здесь и в аду.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:02
      +4
      Биомусор он и есть биомусор!

      в сортах этого дерьма не хочется разбираться
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:11
        +2
        Цитата: ivan1979nkl
        в сортах этого дерьма не хочется разбираться

        Не разбираться, а руками ковыряться ( все одно дерьмо ).
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:17
      +4
      Цитата: Alien From
      Биомусор он и есть биомусор! Скоро утилизируют! Шакалу-шакалья смерть am

      Кто-бы сомневался, что укронацисты пойдут путем игиловцев, как в Чечне.
      Тот-же почерк (проникновение мелкими группами и по одиночке, использование схронов с оружием, захват заложников, выезд с ними на вражескую территорию... и все это с использованием внутреннего и внешнего финансирования.
      И инструктора-то остались те же (натовские), кто обучал хоттабов с басаевыми...
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:55
    +13
    Я вот чего искренне не понимаю - КАК типа русский нацист может сражаться против своей же крови?? Ведь кровь - это основа нацистской идеологии.. А бандерлоги - уничтожают и гнобят твой же народ! Какой эклер однако в некоторых головах...
    1. Dimoshka333
      Dimoshka333 Сегодня, 14:59
      -4
      А как сотни тысяч русскоязычных воевали в РОА?! ИДЕОЛОГИЯ!
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:10
        +4
        Цитата: Dimoshka333
        А как сотни тысяч русскоязычных воевали в РОА?!

        stop fool Миллионы!!!

        Численность РОА, по разным данным, составляла порядка 120—130 тысяч человек. Ей командовал А. А. Власов.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 15:25
          0
          Но хиви доходили до 800 000, вроде. А всего в их рядах побывало ... Точных цифр нет, но до 1.5 млн называлось. Среди них были, конечно, и принудительно рекрутированные, но...
    2. Кержак
      Кержак Сегодня, 15:00
      +2
      Так они служат англосаксам. Это их они убивать не могут, а для убийства русских и украинцев их и держат пока.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:17
        0
        Англо саксы в своей кровавой истории резали даже своих, так что им плевать.
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:02
      +1
      Хе. Тут некоторые утром идут в церковь, а вечером несут гвоздики к мавзолею Ленина))
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:15
        +4
        Цитата: invisible_man
        Хе. Тут некоторые утром идут в церковь, а вечером несут гвоздики к мавзолею Ленина))

        Хрен его знает, осталась бы Россия не будь Ленина или легла бы под Гитлера, как ложатся сегодняшние российские толстосумы под неонацистское руководство США и ЕС...
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:33
          -2
          Хрен знает, был бы вообще Гитлер, если бы не этот Ленин...
          Также остается открытым вопрос, как можно одновременно ходить в церковь и нести цветы богоборцам (а Ленин и его товарищи своей ненависти к Богу и Православию не скрывали).
    4. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:03
      +2
      эклер однако в некоторых головах
      Они сами обьясняют это тем, что воюют против узурпировавших власть в России больше.. тьфу, путинистов, уничтожающих и ограбляющих русский народ. А собственно русскому народу желают добра, всех благ и поражения в войне с украиной. Как-то так.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:08
        +6
        Угу.. И что - бандерлоги и Запад типа принесут на нашу землю счастье и процветание?? Очешуеть логика..

        То, что нонешняя власть грабит наш народ - в общем-то не откровение. Но на фейхоа менять одних грабителей на других, да ещё и чужеземных???
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:12
          0
          бандерлоги и Запад типа принесут на нашу землю счастье и процветание?
          С их точки зрения- именно так оно и будет. Понятное дело, во власть в России они рассчитывают пролезть сами. Откуда у них уверенность в обеих пунктах- выяснить и понять мне так и не удалось.
          1. Mitos
            Mitos Сегодня, 15:18
            0
            Они точно во власть не попадут, таким путь только в один конец.
        2. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 15:40
          -1
          Нонешняя власть гораздо лояльнее к своему народу, чем предыдущая. Это точно, можете не сомневаться. Так что, перешедшему на сторону украинских нацистов тут опереться, по сути, не на что. Не был он социально чуждым элементом для властей, как бывшие дворяне или кулаки для Советской власти.
          Надо смотреть конкретно, на его происхождение и наличие судимостей.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: paul3390
      КАК типа русский нацист может сражаться против своей же крови??

      Мама такими родила, как в песне
      Видно в понедельник Их мама родила.
      Видно в понедельник Их мама родила.

      Кто бы они не были, но ясно что это нелюди, пора признать террористической организацией, ну а бойцы на поле боя знают, что с такими делать, им не нужны решения Госдумы.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:57
    +5
    То то и пугает!Что это какие то клоуны в кепках, и им удалось это провернуть.А если на их месте будет высококлассное ДРГ? Что они смогут натворить при таких дырах на границе?.Страшно даже представить.
    1. Кержак
      Кержак Сегодня, 15:03
      +1
      Они совсем не клоуны.
      Т.к. админ считает комментарий слишком коротким и не несущим (по его мнению) информативной нагрузки повторю его еще несколько раз.
      Они совсем не клоуны.
      Они совсем не клоуны.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: spirit
      А если на их месте будет высококлассное ДРГ? Что они смогут натворить при таких дырах на границе?.Страшно даже представить.

      Разделяю ваше беспокойство. Вспоминайте:
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  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 14:58
    +1
    "Никитин" - это его погоняло, а по паспорту - Капустин. В прошлом - приятель известного скинхэда Тесака-Марцинкевича.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:22
      0
      Идеология скинхэдов изначально уродская (пришедшая извне, как и лгбт, и им подобные), поклоняться и носить символику нацистов кто таких как ты уничтожал миллионами.
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:59
    +3
    Убить мpaзь!
    Убить, пока за кордон не сбежала!
    1. Тима
      Тима Сегодня, 15:16
      0
      [/quote]Публикуем запрос от редакции издания PolitOnline и ответ:
      Добрый день, Евгений Викторович!
      Хотелось бы узнать ваше мнение по происходящему в Брянской области. Как Вы считаете, пересечена ли красная линия?

      Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
      «Красные линии? У нас похоже красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдем, кто их оставляет».[quote]

      Будем надеяться, что так и произойдет!
    2. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 15:19
      +1
      Так уже сбежали. Похоже, что фото на фоне почтового ящика и другой "инфо-шум" и была их цель. (пока)
  6. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 15:00
    +1
    Вот с собаками им только и сношаться
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:03
      +1
      Вот с собаками им только и сношаться

      уважающая себя собака побрезгует
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:00
    0
    Первый-то засветил свой обаяльничек, а второй стесняется чего-то. Может у него прыщи? Срочно на обследование к опытному паталогоанатому!
  8. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:00
    +1
    Что то у них пошло не так,ибо беглые либерахи уже сказали,что это инсценировка Кремля,а киев открестился от террористов.Мол,то Москва все кино снимает.И тут один идиот начинает позировать на камеру...Что еще киев скажет,чтобы отмазаться от террористов?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:05
      -1
      И тут один идиот начинает позировать на камеру...

      вольница у этих козлов - козачество
  9. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:02
    +1
    Ожидаемый рейд. Вопрос был не в том, будет ли террористическая активность, вопрос был когда. Опыт по борьбе с терроризмом у наших силовиков огромный. Пора насыщать подразделениями приграничье.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:04
      +5
      Пора насыщать подразделениями приграничье.

      Может - лучше границу таки подальше отодвинуть? what
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 15:08
        +1
        Цитата: paul3390
        Может - лучше границу таки подальше отодвинуть?

        Лучше конечно! Но либо не хотим, либо не можем пока, поэтому и моё предложение
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 15:02
    +2
    Это хорошо, что удалось установить личность, но значительно лучше было бы, если бы он там и остался, но навсегда, да с подельниками...
    Возникает вопрос к ФСБ, по порядку прикрытия границы, существует ли хорошо налаженная система контроля за ней, связи с местным населением, отработанные планы реагирования?
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: svp67
      Возникает вопрос к ФСБ, по порядку прикрытия границы, существует ли хорошо налаженная система контроля за ней, связи с местным населением, отработанные планы реагирования?

      К погранвойскам КГБ СССР таких вопросов бы не возникло!
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:25
      0
      Не слышал, чтобы вызова принимались не только по 02, 102 или 112, а чтобы ещё по WhatsApp можно было фотографию с комментариями сбросить. Система приема информации от граждан несовременная какая-то. А еще видеокамеру на балконе установить, не понятно как нужно разрешение получать.
  11. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 15:03
    +3
    Ни один не должен уйти на тот свет. без мучений.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:26
      0
      Предлагаете, как прежде в Средние века, на лобном месте? Или всё же по-тихому?
  12. Сергей_Симонов
    Сергей_Симонов Сегодня, 15:03
    +2
    Латентное биполярное расстройство на ранних стадиях.
    В случае с Украиной мы сталкиваемся с ним, как с массовым явлением
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:04
    +3
    Вот, о чем и говорилось. Безнаказанность, рождает то, что мы сегодня имеем. Каково-"...перед заходом...взорвали камеры видеонаблюдения с помощью дронов- камикадзе..."! То есть, целая "войсковая операция" на нашей земле. Сколько времени укрепляли границу? Сколько денег сво... освоили? Сколько наград получили? Все хорошо, прекрасная маркиза?
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 15:07
      0
      Сколько денег сво... освоили?

      Ну если камеры дронами подрывали то они там были и реально мешали.
  14. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 15:09
    -2
    ранен несовершеннолетний ребенок

    Я что-то не встречал совершеннолетних детей lol
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Я_Ков
      Я что-то не встречал совершеннолетних детей lol

      Вам повезло. Я встречал. И даже в возрасте за 40.
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:10
    +2
    Отметим, что именно «РДК» взял на себя ответственность за террористический рейд в Климовский район Брянской области, в результате которого был убит мирный житель и ранен несовершеннолетний ребенок.

    Здесь никакого значения не имеет национальность и атрибутика, терракт совершила Украина, в составе которой действуют ВСУ, национал фашистские и бандеровские организации, тысячи наемников, карателей, исламистов все он разных, группировок, партий далее. Вся ответственно сть лежит на террористическом государстве Руина, пора это признать Госдуме Правительству РФ. Уже поздно показывать акты "доброй воли" - доигрались в братьев и один народ, война уже в доме, в доме пожар (тушить пора, если успеете).
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:17
    0
    Америкосы молодцы, сначало вырастили, а потом нашими руками секвестировали игиловцев, теперь дошла очередь до нациков, а у нас их полно. Большую часть мы закрыли в тюрьмы, но этого кизяка ещё полно, к сожалению неполноценных людей много. Обычно войны уменьшают их количество, мирное время затянулось вот и наплодились, лучше бы они ещё и гомиками были бы, по наследству не передавалось бы.
  17. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:22
    0
    Русские нацисты,националисты, да и в целом русские, которые верят Украинскому режиму, должны понимать, что после "отработки" их выбросят. В лучшем случае о них забудут и они будут оббивать пороги соц. служб ради получения помощи, в худшем случае-смерть. Все помнят пример Романа Железнова, который вдруг посчитал, что стал частью Азова, но первом же серьезном конфликте внутри правого движения, украинские националисты рассказали ему кто он есть и отписали от движа.
    По поводу Никитина, то он давал интервью Михаилу Светову, где рассказал, что гордится тем, что является коренным москвичом. После конфликта, если Украина останется на мировой карте как государство, уверен, что украинцы забудут его "подвиги" ради Украины и вспомнят о его столичной родословной.
  18. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:22
    0
    Коллеги,я почему- то не удивлена этому. Мне сейчас некогда вспоминать советских учённых и их цитаты,но суть: в каждом этносе есть мерзавцы .
    Вот личный пример:27 .05.15, меня толкнули под трамвай. Мужев одноклассник,когда- то дрались и он меня толкнул под трамвай! Меня, в последнюю секунду,выдернула ,какая-то украинская девушка . А сколько мерзавцев ходит среди нас.
    Уверена,каждый из вас может назвать несколько имён,что сию минуту готовы грабить и насиловать,но боятся полиции
  19. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:22
    0
    Один из украинских диверсантов, которые сфотографировались с флагом у фельдшерского пункта в Брянской области
    У меня одного возникают вопросы:
    1. Почему до сих пор гражданское население приграничных с Украиной территорий проживает в прифронтовой зоне и не отселено в более безопасные места?
    2. Если не могут или не хотят переселять гражданских из опасных населённых пунктов, то почему в таком случает не разместить в таких местах гарнизоны для самообороны?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:41
      0
      Цитата: Gomunkul
      У меня одного возникают вопросы:

      По идее в приграничной полосе (думаю км 20 от границы ) должно быть введено военное положение .Пусть в урезанном виде ,но не меньше .
      А логика у украинцев замечательная ,раз он мигрант из России ,то Украина тут не при чем и преступления совершенные диверсантами ,автоматически забываются
  20. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:23
    +1
    Один из украинских диверсантов, которые сфотографировались с флагом у фельдшерского пункта в Брянской области – выходец из России Денис Никитин, известный под позывным White Rex. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на Telegram-канал White Rex.
    Фотогеничность зашкаливает, страна запоминает своих героев. Отдельное спасибо Telegram-каналу. request wink
  21. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:26
    +1
    Пока говорящие головы заняты студентами РУДН, вооруженные диверсанты врага фотографируются уже внутри России, а сколько невооруженных диверсантов въехало в страну под видом беженцев даже думать страшно.
  22. divan
    divan Сегодня, 15:35
    0
    даже комментировать не буду .Слов нет - одни слюни...