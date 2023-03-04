Почему в России рискованно называть себя русским

Назвать себя русским – экстремизм?

«На начало XXI века русская идентичность нигде не имеет официального статуса, она – за несколькими исключениями – не представлена даже в названиях общественных организаций. Это в прямом смысле слова нелегальная идентичность, она полностью вытеснена из публичной сферы [1]»,

Дерусификация республик РФ?

«Шейх Мансур стремился создать теократическое государство, где доминировали бы чеченцы… В его проповедях четко прослеживалась необходимость исламизация. Для достижения цели были выбраны самые простые методы: набеги и запугивание…

Российское командование принимает решение военным путем усмирить недовольных, отправив в Чечню отряд полковника Пиери. Полковник беспрепятственно дошел до аула Алды, чеченцы же, видя приближение русского отряда, покинули его. Но, возвращаясь на Кавказскую линию, Пиери попал в засаду, организованную шейхом Мансуром. Отряд Пиери был окружен в лесу и почти полностью уничтожен чеченцами. Победа под руководством шейха Мансура стала началом движения на Северном Кавказе, продлившегося до 1791 г. – взятия его в плен в Анапе» [2],

Истоки дерусификации

Заключение

«Отождествление русского патриотизма с фашизмом, то есть с идеологией, имеющей в восприятии большинства преступный характер, стало нормой. Всё это привело к тому, что общество выработало особые нормы политкорректности, запрещающие выставлять напоказ русскую идентичность. Манифестации любого иного самосознания поддерживаются представлением о необходимости защищать малые народы…

Но самохарактеристика «я – русский» видится вызовом общественному спокойствию.

Через утверждение русофобской мифологии русским внушается представление об их ненормальности, опасности, а значит и необходимости как-то бороться, подавлять свою русскость. Стать «нормальным» человеком можно только через самоотречение [1]».

Использованная литература:

[1]. Неменский О. Б. Технологии дерусификации // Вопросы национализма. 2013. № 2 (14).

[2]. Карпухин Н. Н. Участие кабардинцев в движении под предводительством шейха Мансура. Историческая и социальнообразовательная мысль. 2017. Том 9. № 4.

[3]. Крутиков А. А. Пока наша власть не окрепнет. Большевики и украинский национальный вопрос в 1917–1923 гг. – Перспективы. Электронный журнал, 2019.