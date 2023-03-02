Артемовск (украинское название – Бахмут) обязательно скоро будет взят. Это произойдет в самое ближайшее время.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Российский дипломат отметил постепенное продвижение наших подразделений в городе, продолжающих освобождать его квадрат за квадратом.
Кольцо захлопывается
- считает он.
По словам дипломата, на данном участке фронта, где подразделениям ВСУ все отчетливее грозит окружение, сконцентрировано большое количество иностранных наемников, прибывших на Украину из государств Североатлантического альянса. В общей сложности, утверждает Гаврилов, их здесь около 20 тысяч. Больше всего среди них поляков.
По мнению дипломата, в Соединенных Штатах хотели бы без лишнего шума и ненужной огласки вывести этот контингент из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией.
В украинской информационном пространстве все чаше появляются сообщения о сложной и опасной ситуации, которая сложилась для ВСУ в Артемовске. Там украинская армия несет серьезные потери. Бойцы российской ЧВК «Вагнер» собирают большое количество тел погибших военнослужащих ВСУ и даже пытаются их идентифицировать, чтобы родственники украинских военных могли узнать, что с ними случилось.