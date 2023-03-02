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Российский дипломат: Артёмовск обязательно скоро будет взят

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Российский дипломат: Артёмовск обязательно скоро будет взят

Артемовск (украинское название – Бахмут) обязательно скоро будет взят. Это произойдет в самое ближайшее время.


Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российский дипломат отметил постепенное продвижение наших подразделений в городе, продолжающих освобождать его квадрат за квадратом.

Кольцо захлопывается

- считает он.

По словам дипломата, на данном участке фронта, где подразделениям ВСУ все отчетливее грозит окружение, сконцентрировано большое количество иностранных наемников, прибывших на Украину из государств Североатлантического альянса. В общей сложности, утверждает Гаврилов, их здесь около 20 тысяч. Больше всего среди них поляков.

По мнению дипломата, в Соединенных Штатах хотели бы без лишнего шума и ненужной огласки вывести этот контингент из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией.

В украинской информационном пространстве все чаше появляются сообщения о сложной и опасной ситуации, которая сложилась для ВСУ в Артемовске. Там украинская армия несет серьезные потери. Бойцы российской ЧВК «Вагнер» собирают большое количество тел погибших военнослужащих ВСУ и даже пытаются их идентифицировать, чтобы родственники украинских военных могли узнать, что с ними случилось.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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12 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:52
    +4
    Вагнеровцам и без сбора их биомусора есть чем заняться. Успехов нашим воинам!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:59
      +1
      Вагнеровцам и без сбора их биомусора есть чем заняться

      Вагнера этим и не занимаются - на то есть специально обученные люди
  2. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 14:53
    0
    Новость конечно не новость, а скорее констатация факта. Но все же приятно еще раз почитать об успехах ВС РФ и подразделений ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.
    Удачи ребятам, берегите себя.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:01
      +2
      Новость конечно не новость

      Вагнера обычно придерживают информацию, не хвастают сиюмоментными успехами
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:01
    +3
    Не взят освобождаем свою землю и это должны все знать и видеть.
    1. zenion
      zenion Сегодня, 15:29
      0
      Сколько кубометров получите из этой земли?
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:04
    0
    странно это все, всу готовятся к контрнаступлению и могли бы выделить часть сил, чтобы в артемовске ситуацию выправить.
    1. РусГр
      РусГр Сегодня, 15:07
      0
      Они и так туда все пихают, что мобилизуют. Сами же украинцы и говорят, там сковывают наши силы и тянут время, для создания ударных бронекулаков.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:10
      +1
      Цитата: Constantin N
      могли бы выделить часть сил, чтобы в артемовске ситуацию выправить

      Что бы выправить ситуацию в Артемовске, надо значительно подвинуть наши войска вокруг него, а не загонять тысячи на убой в сам город. Да и бои вокруг Артемовска говорят как раз об упорной обороне со стороны ВСУ... к тому же не забываем, что укрепы в городе и прилкгающих районах начали возводить еще на стадии окружения Мариуполя...
      1. zenion
        zenion Сегодня, 15:28
        0
        Canecat. А может для кое-кого - чем меньше народа, тем больше кислорода. Разве там, среди убитых, есть нечто ценное для власти?
  5. Комментарий был удален.
  6. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 15:18
    +3
    Заявление дипломата из той же серии, что обычное хлопанье крыльями писак типа "всё чаще и чаще", "всё отчетливее грозит", всё сильнее сжимается" и т.д. По мне так когда окружим, тогда и празднуем - а пока подобные заявление лишь повод посмеяться фашистской укрохунте -
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 15:30
    +1
    Кто такой Константин Гаврилов - ? Какое отношение он имеет к боям за Артёмовск? У нас более 400 депутатов, около сотни сенаторов , я уже не говорю о всяких высокопоставленных чиновниках - и каждый может заявить такую вот "новость" и пропиариться. На это никаких СМИ не хватит....