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«В отместку за отказ вооружать Украину»: Германия ввела эмбарго на экспорт бразильских БТР Guarani с немецкими комплектующими

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«В отместку за отказ вооружать Украину»: Германия ввела эмбарго на экспорт бразильских БТР Guarani с немецкими комплектующими

Для замены парка устаревших бронемашин EE-09 Cascavel и EE-11 Urutu Минобороны Бразилии на базе своих ремонтных мастерских наладило вместе с итальянской компанией IVECO производство нового БТР VBTP-MR Guarani. Первые поставки в армию начались в 2012 году. Всего за 18 лет планировалось выпустить 2044 машин для нужд местных военных, их производство идёт до сих пор (год назад бразильской армии был поставлен 500-й экземпляр Guarani).


Также Guarani начал постепенно пробивать дорогу на внешний рынок. Ливан закупил 16 единиц техники. Интерес к БТР проявляют Аргентина, Малайзия и другие страны. Пробную партию приобрели Филиппины, власти которых рассматривали возможность покупки 114 БТР.

Уже произведены и официально переданы пять автомобилей, но они всё ещё находятся на складе компании-производителя, где ожидают своего заказчика

- отмечается в бразильской прессе.

Однако теперь забрать их будет не так просто. В конце февраля правительство Германии решило наказать Бразилию за неуступчивость в украинском вопросе, помешав продаже на мировом рынке БТР с немецкими комплектующими, несмотря на то, что Guarani является интеллектуальной собственностью бразильского военного ведомства.

В отместку за отказ Бразилии поставлять оружие Украине Германия ввела эмбарго на экспорт из Бразилии 28 бронемашин на Филиппины

- отмечается в издании The Rio Times.

В связи с этим Минобороны Бразилии приняло решение создать версию Guarani 2.0 путём «внедрения в машину улучшений, в том числе заменив компоненты немецкого производства».

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5 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:41
    0
    В связи с этим Минобороны Бразилии приняло решение создать версию Guarani 2.0 путём «внедрения в машину улучшений, в том числе заменив компоненты немецкого производства».
    Как-то сомнений не вызывает,что заменят немецкие компоненты..
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:42
    +1
    Доиграются немцы с такими своими политиками и политикой...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:46
    0
    Бразилия запускает спутники и производит ракеты,а выпускать БТР без Германии не может,да смешно даже. Учитывая что планировалось выпустить более 2000 шт ,то еще не известно кто больше потерял ?
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:47
    0
    Звериный оскал капитализма, пока покупаешь улыбаются, а когда сам начинаешь продавать получи гранату. Только белые господа, но мир меняется.
  5. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 15:47
    0
    Какие-то темпы производства низкие. С 2012 года - 500 штук произведено.