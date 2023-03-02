«В отместку за отказ вооружать Украину»: Германия ввела эмбарго на экспорт бразильских БТР Guarani с немецкими комплектующими

Уже произведены и официально переданы пять автомобилей, но они всё ещё находятся на складе компании-производителя, где ожидают своего заказчика

В отместку за отказ Бразилии поставлять оружие Украине Германия ввела эмбарго на экспорт из Бразилии 28 бронемашин на Филиппины

Для замены парка устаревших бронемашин EE-09 Cascavel и EE-11 Urutu Минобороны Бразилии на базе своих ремонтных мастерских наладило вместе с итальянской компанией IVECO производство нового БТР VBTP-MR Guarani. Первые поставки в армию начались в 2012 году. Всего за 18 лет планировалось выпустить 2044 машин для нужд местных военных, их производство идёт до сих пор (год назад бразильской армии был поставлен 500-й экземпляр Guarani).Также Guarani начал постепенно пробивать дорогу на внешний рынок. Ливан закупил 16 единиц техники. Интерес к БТР проявляют Аргентина, Малайзия и другие страны. Пробную партию приобрели Филиппины, власти которых рассматривали возможность покупки 114 БТР.- отмечается в бразильской прессе.Однако теперь забрать их будет не так просто. В конце февраля правительство Германии решило наказать Бразилию за неуступчивость в украинском вопросе, помешав продаже на мировом рынке БТР с немецкими комплектующими, несмотря на то, что Guarani является интеллектуальной собственностью бразильского военного ведомства.- отмечается в издании The Rio Times.В связи с этим Минобороны Бразилии приняло решение создать версию Guarani 2.0 путём «внедрения в машину улучшений, в том числе заменив компоненты немецкого производства».