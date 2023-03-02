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Бойцы ЧВК «Вагнер» опубликовали видео, снятое в центральной части Артемовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» опубликовали видео, снятое в центральной части Артемовска

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" разместили в сети видеоролик, снятый практически в самом центре Артемовска (Бахмута). На видео военнослужащие размахивают флагом и имитируют игру на музыкальных инструментах, что стало своеобразной "визитной карточкой" сотрудников российской ЧВК.


Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что видео снято в центральной части Артемовска.

Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города

- заявил он.



В настоящее время в Артемовске и его окрестностях продолжаются тяжелые бои. Военнослужащие ЧВК "Вагнер" продолжают операцию, целью которой является перерезание последней оставшейся в распоряжении боевиков киевского режима крупной транспортной артерии снабжения - трассы Часов Яр - Артемовск. После установления контроля над этой дорогой станет невозможным дальнейшее снабжение украинской группировки в населенном пункте и окончательно сформируется котел.

В самом Артемовске боевые действия переместились в район улицы Щедрая в Забахмутовке и микрорайона Собачевка в южной части города. На юго-западе от населенного пункта продолжаются боестолкновения в предместьях села Красное (Ивановское), расположенного поблизости от трассы Артемовск — Константиновка.

Также сообщается, что украинская армия несет значительные потери на Артемовском направлении, что уже начали признавать киевские власти и ряд западных СМИ.
Автор:
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5 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:29
    +3
    Береги себя, Воины. Гордимся Вами hi Молодцы!
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:30
    +4
    Молодцы парни! Дай вам бог оставшуюся половину города пройти быстро и без потерь!
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:32
    +4
    Вперёд, вагнера!
    Вы - наша гордость!
    Гойда!
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:34
    +3
    Капитально там все раздестроено..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      Капитально там все раздестроено..

      Выжженная земля в прямом смысле этого слова.