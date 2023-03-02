Бойцы ЧВК «Вагнер» опубликовали видео, снятое в центральной части Артемовска

Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" разместили в сети видеоролик, снятый практически в самом центре Артемовска (Бахмута). На видео военнослужащие размахивают флагом и имитируют игру на музыкальных инструментах, что стало своеобразной "визитной карточкой" сотрудников российской ЧВК.Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что видео снято в центральной части Артемовска.- заявил он.В настоящее время в Артемовске и его окрестностях продолжаются тяжелые бои. Военнослужащие ЧВК "Вагнер" продолжают операцию, целью которой является перерезание последней оставшейся в распоряжении боевиков киевского режима крупной транспортной артерии снабжения - трассы Часов Яр - Артемовск. После установления контроля над этой дорогой станет невозможным дальнейшее снабжение украинской группировки в населенном пункте и окончательно сформируется котел.В самом Артемовске боевые действия переместились в район улицы Щедрая в Забахмутовке и микрорайона Собачевка в южной части города. На юго-западе от населенного пункта продолжаются боестолкновения в предместьях села Красное (Ивановское), расположенного поблизости от трассы Артемовск — Константиновка.Также сообщается, что украинская армия несет значительные потери на Артемовском направлении, что уже начали признавать киевские власти и ряд западных СМИ.