Два боевых самолета и один вертолет потеряли Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки. К ним можно прибавить еще и зенитный ракетный комплекс малой дальности "Бук-М1". Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Минувшие сутки прошли для ВСУ под знаком потери весьма дефицитной боевой техники, а именно летательных аппаратов и зенитных комплексов. Отличились как наши истребители, так и зенитчики. Истребители на свой счет записали фронтовой бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8. Оба были сбиты над территорией ДНР, первый в районе Михайловки, второй - в районе Кураховки. На долю зенитчиков достался штурмовик Су-25, он был сбит "средствами противовоздушной обороны" в районе Крынки Херсонской области.Также сообщается об уничтожении зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Краматорска. А в районе Никополя Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения ЗРС С-300.На основных направлениях встречные бои, продвижение наших войск продолжается, но противник оказывает ожесточенное сопротивление, неся большие потери. По поступающей из украинских источников информации, попытка Сырского удержать Бахмут стоила ВСУ потери некоторого числа подразделений из резервов, подготавливаемых к весеннему наступлению. Вообще же на Донецком направлении, куда входит и Артемовск, у противника самые большие потери. В новой сводке Минобороны указывается, что за последние сутки ВСУ здесь потеряли около 270 человек личного состава, шесть БМП, три броневика, девять автомобилей, САУ Гвоздика, гаубицы Мста-Б и Д-30. Отметим, что в сводке появились уничтоженные БМП, а в последне время это большая редкость. Видимо, в бой пошла тщательно сберегаемая техника на фоне поступления западной.В районе Авдеевки уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й ОМБр ВСУ.На Купянском направлении "Западная" группировка войск нанесла удары по противнику в районах Новоселовское ЛНР, Масютовка и Ольшана Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 50 человек только "двухсотыми" и два автомобиля. В районе Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка и Кузьмино ЛНР. Потери у ВСУ здесь тоже большие, порядка 160 убитых и раненых, семь броневиков, САУ Гвоздика.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает бои в районах Угледара и Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Потери противника: до 80 всушников, один танк, два броневика, два пикапа, гаубицы Мста-Б и Д-30. На Херсонском ВСУ также потеряли порядка 80 человек личного состава, гаубицу Мста-Б и склад боеприпасов в Токаревке, принадлежащий 123-й бригаде ТРО.