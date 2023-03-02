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Украинская военная разведка косвенно подтвердила участие террористического «РДК» в нападении на Брянскую область

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Украинская военная разведка косвенно подтвердила участие террористического «РДК» в нападении на Брянскую область

Киевский режим фактически косвенно подтвердил участие в диверсионном рейде на территорию Брянской области Российской Федерации «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Украинская пресса опубликовала комментарий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.


По утверждению ГУР, информация о проникновении террористов в Брянскую область является свидетельством «продолжения трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры». Фактически это заявление свидетельствует о косвенном признании Украиной участия террористической группировки «РДК» в рейде на российскую территорию.

Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать теракт с гибелью мирного жителя. Он заявил, что террористы из «РДК» являются «людьми, воюющими против российского режима и тех, кто его поддерживает». Подобные заявления свидетельствуют о террористической сущности действующего украинского режима.

Попытки украинских властей продемонстрировать свою непричастность к терактам выглядят очень неубедительно на фоне многолетних обстрелов населенных пунктов Донбасса, взрыва на Крымском мосту, регулярных обстрелов приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей России. Фактически на Украине находится у власти режим, для которого жизни и спокойствие мирных людей ничего не значат, поэтому поддержка им террористических актов и диверсий вполне понятна.
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1 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:44
    0
    Уже даавно неважно какие щаявления будет делать бандеровский режим - всем всё и так понятно...