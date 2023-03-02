Киевский режим фактически косвенно подтвердил участие в диверсионном рейде на территорию Брянской области Российской Федерации «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Украинская пресса опубликовала комментарий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.По утверждению ГУР, информация о проникновении террористов в Брянскую область является свидетельством «продолжения трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры». Фактически это заявление свидетельствует о косвенном признании Украиной участия террористической группировки «РДК» в рейде на российскую территорию.Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать теракт с гибелью мирного жителя. Он заявил, что террористы из «РДК» являются «людьми, воюющими против российского режима и тех, кто его поддерживает». Подобные заявления свидетельствуют о террористической сущности действующего украинского режима.Попытки украинских властей продемонстрировать свою непричастность к терактам выглядят очень неубедительно на фоне многолетних обстрелов населенных пунктов Донбасса, взрыва на Крымском мосту, регулярных обстрелов приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей России. Фактически на Украине находится у власти режим, для которого жизни и спокойствие мирных людей ничего не значат, поэтому поддержка им террористических актов и диверсий вполне понятна.