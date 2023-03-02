Financial Times: Запад пытается помешать реэкспорту важнейших товаров через ОАЭ в Россию

Похоже, США и их союзники начали осознавать, что санкционные ограничения, вводимые против России, имеют целый ряд «брешей», которыми наша страна вполне успешно пользуется.Так, Запад пытается добиться от властей ОАЭ запрета на экспорт важных товаров, вроде электроники, в Россию, о чем пишет газета Financial Times.Авторы материала, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что в последние недели ближневосточную страну уже успели посетить представители США, Великобритании и ЕС. Все они якобы выразили обеспокоенность тем, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать неким «хабом» для поставок запрещенных товаров в Россию.Как пояснили источники издания, все дело в реэкспорте. На Западе опасаются того, что через территорию ОАЭ в Россию может попасть электроника и другие компоненты, которые могли бы быть использованы нашей страной в военных целях.Здесь стоит напомнить, что санкции на продукцию двойного назначения Запад на нашу страну наложил еще после событий 2014 года. При этом в прошлом году экономические ограничения коснулись уже и большинства обычных зарубежных товаров.В то же время, весной 2022-го постановлением правительства РФ был легализован так называемый параллельный импорт. Теперь Россия может закупать любую продукцию у третьих лиц в обход официальных дилеров и без необходимости получения разрешения от правообладателя торгового знака.