В Международный уголовный суд подан иск против Турции за «преступления против человечности»

В Международный уголовный суд (МУС, не путать с Международным судом ООН) подан иск против Турции с формулировкой за «преступления против человечности», сообщает Euractiv.Инициаторами иска стали бельгийская юридическая фирма Van Steenbrugge Advocaten (VSA), неправительственная организация «Турецкий трибунал» и Ассоциация европейских судей Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL). Об этом представители данных организаций объявили на пресс-конференции в Гааге.Основанием для подачи иска, считают юристы этих организаций, стали действия Анкары, в результате которых в турецких тюрьмах были подвергнуты пыткам 200 000 человек, тысячи людей пропали без вести или осуждены без надлежащей правовой процедуры в Турции и других странах, в частности, в Бельгии.Так называемый «Турецкий трибунал» был создан в 2021 году в Женеве по инициативе «гражданского общества». По словам организаторов, суд должен рассматривать нарушения прав человека правительством Реджепа Тайипа Эрдогана.В 2021 году коллегия судей объявила, что пытки и похищения, совершенные турецкими государственными чиновниками с июля 2016 года, могут быть приравнены к преступлениям против человечности.Юристы VSA, MEDEL и «Турецкого трибунала» утверждают, что собранные ими доказательства свидетельствуют о преднамеренном игнорировании основных принципов международного права турецким руководством. В заявлении они требуют от прокурора Международного уголовного суда Карима Хана начать расследование по статье 15 Римского статута — международного договора, на основании которого с 2002 года принимает решения МУС. Иск включает доказательства предполагаемых преступлений, якобы совершенных турецким режимом в 45 государствах, ратифицировавших Римский статус.Впрочем, для Турции решения Международного уголовного суда не имеют прямых правовых последствий. Анкара не признает постановления МУС, поскольку не является стороной Римского статута, который определяет геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии как четыре основных международных преступления.По состоянию на март 2016 года договор, на основании которого был учрежден МУС (Римский статус) подписали 139 государств, но ратифицировали 124 страны. Россия стала участником Римского статуса в 2000 году, но до 2016 года документ так и не был ратифицирован. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отказе соблюдать правила Римского статуса. Сделано это было после публикации отчета прокурора МУС, в котором вхождение Крыма в состав РФ было признано оккупацией.По сути, так называемые правозащитные организации предприняли очередной популистский демарш против Турции, последствием которого станет еще большее отдаление Анкары от западных союзников.