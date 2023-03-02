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В Международный уголовный суд подан иск против Турции за «преступления против человечности»

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В Международный уголовный суд подан иск против Турции за «преступления против человечности»

В Международный уголовный суд (МУС, не путать с Международным судом ООН) подан иск против Турции с формулировкой за «преступления против человечности», сообщает Euractiv.


Инициаторами иска стали бельгийская юридическая фирма Van Steenbrugge Advocaten (VSA), неправительственная организация «Турецкий трибунал» и Ассоциация европейских судей Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL). Об этом представители данных организаций объявили на пресс-конференции в Гааге.

Основанием для подачи иска, считают юристы этих организаций, стали действия Анкары, в результате которых в турецких тюрьмах были подвергнуты пыткам 200 000 человек, тысячи людей пропали без вести или осуждены без надлежащей правовой процедуры в Турции и других странах, в частности, в Бельгии.

Так называемый «Турецкий трибунал» был создан в 2021 году в Женеве по инициативе «гражданского общества». По словам организаторов, суд должен рассматривать нарушения прав человека правительством Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2021 году коллегия судей объявила, что пытки и похищения, совершенные турецкими государственными чиновниками с июля 2016 года, могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Юристы VSA, MEDEL и «Турецкого трибунала» утверждают, что собранные ими доказательства свидетельствуют о преднамеренном игнорировании основных принципов международного права турецким руководством. В заявлении они требуют от прокурора Международного уголовного суда Карима Хана начать расследование по статье 15 Римского статута — международного договора, на основании которого с 2002 года принимает решения МУС. Иск включает доказательства предполагаемых преступлений, якобы совершенных турецким режимом в 45 государствах, ратифицировавших Римский статус.

Впрочем, для Турции решения Международного уголовного суда не имеют прямых правовых последствий. Анкара не признает постановления МУС, поскольку не является стороной Римского статута, который определяет геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии как четыре основных международных преступления.

По состоянию на март 2016 года договор, на основании которого был учрежден МУС (Римский статус) подписали 139 государств, но ратифицировали 124 страны. Россия стала участником Римского статуса в 2000 году, но до 2016 года документ так и не был ратифицирован. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отказе соблюдать правила Римского статуса. Сделано это было после публикации отчета прокурора МУС, в котором вхождение Крыма в состав РФ было признано оккупацией.

По сути, так называемые правозащитные организации предприняли очередной популистский демарш против Турции, последствием которого станет еще большее отдаление Анкары от западных союзников.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/coalitionforicc/49488094391
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15 комментариев
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  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:06
    0
    Скоро Турки поймут, что запад им не друзья
    Россия уже давно это поняла, правда толку ноль
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:37
      0
      В Международный уголовный суд подан иск против Турции за «преступления против человечности»
      забавно.
      Впрочем, для Турции решения Международного уголовного суда не имеют прямых правовых последствий. Анкара не признает постановления МУС, поскольку не является стороной Римского статута, который определяет геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии как четыре основных международных преступления.
      аплодисменты...
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:07
    +2
    В Международный уголовный суд подан иск против Турции

    с Эрдогана как с гуся вода, как с козла молока... круче только подать в Лигу сексуальных реформ или Спортлото написать
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:09
    +2
    О, как! Да это наезд! Наезд, с выкручиванием рук.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Да это наезд! Наезд, с выкручиванием рук.

      Это просто говорильня мелкой Бельгии, как и говорильня Латвии или Республики Коморских островов. "Мал клоп, да вонюч !"
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:18
    0
    Для авторитета Гааге и ЕС должна быть вся линейка власти Суд- судебные исполнители, судебные приставы- ФСИН. Тогда, решения суда будут кому то интересны.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:18
    -1
    А наш сияющий град на холме, цитадель демократии, оплот свобод - Римский статус ратифицировал? Нет? А чё так?
    1. NKT
      NKT Сегодня, 17:04
      0
      У цитадели есть изюминка демократии - Гуантанамо, ей не с руки.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:19
    +1
    Ну вот, похоже скоро и из Султана и Турции будут делать изгоя. Тем более что момент для западников удачный - землетрясение в Турции.
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 16:20
    +3
    Ну избирательная компания у турок началась и западных отморозков не останавливает даже стихийное бедствие от осложнения ситуации в Турции.
    ЗЫ: вся мерзость англосаксов выходит наружу. Победа любой ценой прыжки на костях итд
    ЗЗЫ: надеюсь Турции хватить наконец здравого смысла разобраться с тем кто на самом деле их союзники по НАТО
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:40
    +1
    Это хорошо! Чем больше исков в проамериканские "суды", том сильнее султан Эрдоган будет противиться расширению НАТО.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:46
    +2
    А этим утыркам Гуантанамо не по глазам была?
    Я чего к бритам по суду не лезут за расстрел сипаев?
    Скоро весь мир поймёт, какая мразь эти англосаксы...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    0
    Впрочем, для Турции решения Международного уголовного суда не имеют прямых правовых последствий.
    . Ну да, чего то там решать и всё... султану на них, может и не положить, но и парится, особо, он не будет.
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:28
    +1
    Госпереворот гюленистов не получился... "гуманитарная помощь" при землетрясении с помощью авианосца США - тоже.
    Будут ковырять через международные абьюзерские институты теперь... авось тут чего обломится :)))
  12. solar
    solar Сегодня, 17:37
    0
    Обычная дешевая пиар- акция для привлечения внимания к себе.
    Понятно, что МУС это заявление рассматривать не будет.
    Есть три случая, когда МУС проводит собственное расследование (для этого есть особая служба прокурора) и рассматривает дела
    1. Если есть обращение СБ ООН.
    2. Если страна, на территории которой случилось предполагаемое преступление, является участником Римского статута.
    3. Страна не является участником Римского статута, но обратилась в суд с заявлением о расследовании каких- либо событий на её территории с указанием временных рамок.
    Во всех трех случаях суд проводит собственное расследование и устанавливает виновных, которые могут быть с разных сторон конфликта.