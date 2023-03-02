Военное обозрение
Войти Регистрация

Молдавская авиакомпания сообщила об отмене целого ряда запланированных ранее рейсов

2
Молдавская авиакомпания сообщила об отмене целого ряда запланированных ранее рейсов

Одна из молдавских авиакомпаний – Air Moldova, сообщила об отмене некоторых запланированных ранее рейсов.


Вот что по этому поводу написали в руководстве национального перевозчика гражданской авиации Молдовы:

Отменены рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси по причине возникших оперативных трудностей. В настоящее время недоступными остаются 2 самолёта из парка авиакомпании

Также в сообщении Air Moldova говорится и об отменённом рейсе 9U886 в итальянскую Верону, пассажиров которого сейчас везут в аэропорт Милана, откуда будет произведён вылет в международный аэропорт Кишинёва.

Стоит отметить, что в конце февраля авиакомпания Wizz Air из Венгрии объявила о приостановке полётов в Кишинёвский аэропорт, начиная с 14 марта. В пресс-службе Управления гражданской авиации Молдовы тогда прокомментировали данное решение венгерского авиаперевозчика, добавив, что оно было связано с вопросом безопасности воздушного пространства в регионе.

В Air Moldova заверили в том, что на данном этапе ведутся работы по устранению последствий отмены рейсов с последующей реорганизацией расписания, так и не назвав причин произошедшего.

Напомним, что осенью прошлого года молдавский авиаперевозчик планировал возобновить рейсы в Москву, но вскоре после рассмотрения соответствующего обращения, орган гражданской авиации запретил продажу авиабилетов. Кстати говоря, официальные власти тоже пока никак не прокомментировали ситуацию.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 20:47
    0
    Стоит отметить, что в конце февраля авиакомпания Wizz Air из Венгрии объявила о приостановке полётов в Кишинёвский аэропорт, начиная с 14 марта. В пресс-службе Управления гражданской авиации Молдовы тогда прокомментировали данное решение венгерского авиаперевозчика, добавив, что оно было связано с вопросом безопасности воздушного пространства в регионе.

    С чего это ради связано "с вопросом безопасности пространства в регионе"?
    Никак военные действия со стороны ВСУ против Приднестровья за склады тамошнего советского вооружения в Молдове того и гдяди после 14 марта начнутся?!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:53
    0
    Аваикомпания одного самолета. Какая потеря..)