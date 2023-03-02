Молдавская авиакомпания сообщила об отмене целого ряда запланированных ранее рейсов

Одна из молдавских авиакомпаний – Air Moldova, сообщила об отмене некоторых запланированных ранее рейсов.
Вот что по этому поводу написали в руководстве национального перевозчика гражданской авиации Молдовы:
Отменены рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси по причине возникших оперативных трудностей. В настоящее время недоступными остаются 2 самолёта из парка авиакомпании
Также в сообщении Air Moldova говорится и об отменённом рейсе 9U886 в итальянскую Верону, пассажиров которого сейчас везут в аэропорт Милана, откуда будет произведён вылет в международный аэропорт Кишинёва.
Стоит отметить, что в конце февраля авиакомпания Wizz Air из Венгрии объявила о приостановке полётов в Кишинёвский аэропорт, начиная с 14 марта. В пресс-службе Управления гражданской авиации Молдовы тогда прокомментировали данное решение венгерского авиаперевозчика, добавив, что оно было связано с вопросом безопасности воздушного пространства в регионе.
В Air Moldova заверили в том, что на данном этапе ведутся работы по устранению последствий отмены рейсов с последующей реорганизацией расписания, так и не назвав причин произошедшего.
Напомним, что осенью прошлого года молдавский авиаперевозчик планировал возобновить рейсы в Москву, но вскоре после рассмотрения соответствующего обращения, орган гражданской авиации запретил продажу авиабилетов. Кстати говоря, официальные власти тоже пока никак не прокомментировали ситуацию.