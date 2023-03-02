Военное обозрение
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Вскрываются факты о связях напавших на Брянскую область с ВСУ и СБУ

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Вскрываются факты о связях напавших на Брянскую область с ВСУ и СБУ

Несмотря на заявления представителей киевского режима о том, что Украина якобы непричастна к террористическому рейду в Брянской области, факты свидетельствуют об обратном. Участвовавшая в нем террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), запрещенная в РФ, тесно связана с украинскими силовыми структурами.


Еще до начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, Украине стала прибежищем для различных нацистов и экстремистов, бежавших из России, спасаясь от уголовного преследования. Многие из этих преступников и так уже имели в России судимости по уголовным статьям.

Например, «лицом» сегодняшнего диверсионного рейда является некто Денис Никитин, известный под позывным White Rex. Военкоры сообщают, что его настоящая фамилия – Капустин. Перебравшийся в 2017 году на Украину неонацист российского происхождения неоднократно хвастался военным билетом Вооруженных сил Украины.

Издание Readovka приводит пример еще одного подобного персонажа – некоего Solar Cross, именующего себя «поэтом». Он почти всегда позирует в военной форме с нашивками вооруженных сил Украины и с желто-синим украинским флагом.



Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник отвечающего за диверсии и теракты Главного управления разведки Минобороны Украины


Фактически террористический «РДК» подчиняется ВСУ, вероятно – Главному управлению разведки Минобороны Украины во главе с небезызвестным генерал-майором Кириллом Будановым, и финансируется из тех же источников, что и другие украинские формирования.

Поскольку эта террористическая организация укомплектована выходцами из России, ее и планировали изначально использовать для подобных провокаций. Запад когда-то делал ставку на внутреннюю дестабилизацию обстановки в РФ. Но оказалось, что кроме некоторых отщепенцев, люди, хоть и склонны в быту, а то и в прессе критиковать власть, но не собираются устраивать в своей стране хаос. Отъявленные экстремисты в итоге перебрались на Украину, под крыло Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Киевский режим пытается выдать террористов и нацистов за «борцов за свободу», однако это у него плохо получается. Даже на Западе все большему количеству людей открываются глаза на истинную сущность действующей украинской власти.
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51 комментарий
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 16:10
    -10
    Протяженность границы РФ и "украины" 2295 км. То, что такие случаи чрезвычайно редки, говорит о высочайшем профессионализме наших военных. Представьте себе это расстояние, и как его контролировать.
    Сейчас нам в головы льется тонны мусора, паники. Отпишитесь, забаньте для себя все источники, которые сегодня рассказывали вам про "100 заложников", "1000 прорвавшихся боевиков, десятки жертв", включая рассказ про автобус с детьми. Ваш мозг, сердце и совесть сегодня грязно изнасиловали.
    Эти же подонки будут призывать к ядерным ударам по Киеву, требовать мобилизации, срочно уничтожить Вашингтон, сменить президента, и отправить в отставку министров. Продолжая насиловать вас. Им плевать на вас, им плевать на тех, кто сейчас своими жизнями платит за защиту страны, за спокойную жизнь тех, кто трудиться на гражданке в тылу. Ради удовлетворения своего эго, за деньги, иногда и совсем не с нашей стороны, готовы использовать вас самым низким образом. Не позволяйте им. Вспомните, все эти "люди" делают это не в первый раз.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:12
      +11
      Цитата: Сармат Саныч
      То, что такие случаи чрезвычайно редки, говорит о высочайшем профессионализме наших военных.

      Наверное надо наградить руководство пограничников, росгвардии. Только вопросы будут к обеспечению границы явно. Но это позже. Сейчас просто нужно дождаться чем этот забег диких свиней закончится.
      1. Arnok
        Arnok Сегодня, 16:37
        +5
        Сейчас просто нужно дождаться чем этот забег диких свиней закончится.

        Все благополучно ушли назад, говорят, дают интервью красочные.
        Пора награждать погранцов и повышать в званиях, заслужили парни!
      2. NKT
        NKT Сегодня, 17:00
        +2
        Вопрос к руководству, а где на второй год СВО наши ДШМГ (ММГ)?
      3. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Сейчас просто нужно дождаться чем этот забег диких свиней закончится.

        Да уже по всем каналам говорят, что спокойно и без потерь ушли... причем, не тайно, а в процессе "операции по ликвидации" со стороны наших венных. Странно это как-то... в результате операции по ликвидации - ни одного ликвидированного или хотя бы подстреленного?
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:15
      +3
      Такт-то оно так, но факт остается фактом...
    3. fax66
      fax66 Сегодня, 16:23
      +18
      Сармат Саныч (Сергей)
      Уж извини за аналогию, но если к тебе в номер гостиницы заполз скорпион и ужалил дочку, ты кому претензии будешь предъявлять - Администрации гостиницы или побежишь в пустыню с барханами ругаться?
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:29
        +2
        Цитата: fax66
        Сармат Саныч (Сергей)
        Уж извини за аналогию, но если к тебе в номер гостиницы заполз скорпион и ужалил дочку, ты кому претензии будешь предъявлять - Администрации гостиницы или побежишь в пустыню с барханами ругаться?

        Администрации гостиницы - по любому в почку, за дочку!
    4. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 16:34
      +11
      Цитата: Сармат Саныч
      Протяженность границы РФ и "украины" 2295 км. То, что такие случаи чрезвычайно редки, говорит о высочайшем профессионализме наших военных.


      Случаев на самом деле много, это уже не первая ДРГ которая переходит границу и устраивает теракты, другое дело, что раньше не было прямого убийства ДРГ гражданских лиц и захвата заложников (не беря в расчет присоединившиеся новые области, там такие случаи не редкость...), так что случай действительно выходящий за рамки.

      А по поводу профессионализма, я не сомневаюсь в опыте и умениях наших бойцов, но к тем кто охраняет границу очень много вопросов... и вопросы к руководителям этих ведомств, как так получается, что через границу ходят все кому не лень, и как теперь быть жителям приграничных сел/населенных пунктов ? Уезжать ?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: Aleksandr21
        как так получается, что через границу ходят все кому не лень, и как теперь быть жителям приграничных сел/населенных пунктов ?

        Всегда "ползали" через границу, как бы ее не охраняли, даже 21 июня 1941 года немецкие диверсанты просочились в Брест захватили главный вход в Брестскую крепость в ночь 22 июня 1941 года. Ну а китайцы в Забайкалье, я помню еще в 60-е годы "ползали".
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:39
      +1
      Цитата: Сармат Саныч
      Протяженность границы РФ и "украины" 2295 км. То, что такие случаи чрезвычайно редки, говорит о высочайшем профессионализме наших военных.

      А руководство страны куда смотрело, когда вместо укрепления границ деньги швырялись на что угодно...Или они с 2014 года ЕЩЁ не были в курсе, что из себя представляет нацистский режим, оставивший миллионы людей без воды, света и социальной поддержки?
      Сначала обустрой страну, укрепи надежными людьми службы, а потом делай выводы о молодцах и прочих ...цах
    6. AMG
      AMG Сегодня, 16:47
      +1
      Откуда цифра 2295 км? По Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областям идет линия фронта. Остаются Белгородская, Курская и Брянская области. Там надо строить границу "дружбы", по образцу как с Китаем и Афганом в свое время.
    7. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:04
      +7
      Ни о каком профессионализме это не значит. За такие выкрутасы при СССР все руководство ФПС пошло бы под суд. Тем более в условиях войны. Это полный провал пограничников и военных.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:15
    +6
    люди, хоть и склонны в быту, а то и в прессе критиковать власть, но не собираются устраивать в своей стране хаос.
    Люди не собираются, а вот власти из кожи вон лезут, что бы устроить в стране хаос. Иногда кажется что либо дурачки, либо предатели, или то и другое.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 16:16
    +6
    Это что за новости?
    А мы все думали, что это талибы вместе с ИГИЛ перешли через несколько границ в Белгородскую область, чтобы покарать неверных.....
  4. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 16:17
    -3
    Разведка и погранцы сработали на отлично, прямо как год назад! Всем срочно медали и внеочередные звания. Заслужили!
  5. rusich
    rusich Сегодня, 16:20
    +8
    Трусливое шакалье, с дешевыми понтами. Зашли через не охраняемый участок, по быстрому сделали фото, расстреляли гражданских и так же быстро свалили, пока не подтянулись профи и не кончили их. Мрази, конченные мрази.
    1. РусГр
      РусГр Сегодня, 16:22
      +9
      В этом вся суть западнофашисткой бандеровщины.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:46
        0
        В этом вся суть западнофашисткой бандеровщины.

        изучают своих "классиков", стараются подражать...
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:58
      +5
      Стоп причем понты и дешевые ? Задачу навести шорох противник выполнил и отошел и за какой необходимостью им в бой вступать ? А вот что ушли то вопросы к погранцам чинов высоких Это в СССР граница на замке .Нужен ответ именно спецурой или просто войска развед рейд на коротке и ночью глотки порезать , валить без стрельбы , жёстко .
      Такое действует.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: rusich
      Зашли через не охраняемый участок,

      Неохраняемых участков со страной с которой по факту идёт война быть не должно.
    4. ААК
      ААК Сегодня, 17:23
      0
      Коллега, Вы сами себе ответили "по-Фрейду" - "...зашли через НЕОХРАНЯЕМЫЙ участок...", это что за героические погранвойска, которые даже не обнаружили факт перехода ДРГ через границу? А вот если не смотря на то, что на сопредельной территории идут БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, граница была не оборудована, т.е не было КСП, заграждений, технических средств охраны границы, границу не патрулировали БПЛА, а в секретах не ждали злого беспощадного врага наши храбрые Карацупы с верными Ингусами и в полной готовности бы находились мангруппы на вертолётах и на бронетехнике, то под трибунал надо отдавать уже командование ФПС...
      А самое главное, если бы не было героических "перегруппировок" с предоставлением бандерам возможности находиться непосредственно у наших границ и ходить через границу в разведывательно-диверсионные рейды, то подобного позора не случилось-бы.
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: rusich
      Трусливое шакалье, с дешевыми понтами. Зашли через не охраняемый участок, по быстрому сделали фото, расстреляли гражданских и так же быстро свалили, пока не подтянулись профи и не кончили их.

      Оно-то всё верно... вопрос только в том - почему во время войны, на границе с враждебным государством - вообще существует понятие "неохраняемый участок"?
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:24
    +6
    такое на корню надо пресекать если зашли то не должны выйти тока 200
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Сегодня, 16:27
      +10
      И развесить их на деревьях вдоль границы. Чтобы следующие задумались: а может, лучше не ходить?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:47
        +1
        а может командования всу и сбу и других подкупать уничтожать ?
    2. Слон
      Слон Сегодня, 16:52
      +4
      Да они и не должны были даже зайти! Идет война, а граница не укреплена должным образом. Этот участок границы существует давно и он стабилен. Если не хватает пограничников, надо было сооружать хотя бы минно-инженерые заграждения. Вчера только Верховный проводил совещание, а сегодня уже такой залёт, что хочется просто ругаться в нецензурной форме и, клеймить нехорошими словами ряд ответственных лиц!
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 16:25
    +1
    Этак скоро и Леша Левкин проявится....
    Нацики проявляются ...
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:28
    +2
    А если бы у людей было оружие, например в Америке, эти ДРГ даже поссать на комбайн боялись бы, что бы местный фермер из дробовика голову не снес

    И кстате, в новостях уже читал, что где то нашли их идёт перестрелка, чем закончилось?
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 16:34
      +6
      Какой дробовик. В Техасе у семей по нескольку пистолетов, карабины, Калаши. Там вот такие бы зашли и не вышли)
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:49
        -4
        США одни из лидеров среди стран по преступности, и немаловажную роль играет владение граждан оружием
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Daishi
      А если бы у людей было оружие, например в Америке, эти ДРГ даже поссать на комбайн боялись бы, что бы местный фермер из дробовика голову не снес

      Или поселить по 3 вооружённых бойца в каждом населённом пункте на время СВО - военизированные участковые...Всё больше проку было бы...
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:31
    +3
    Казалось бы, что проще? Создать зону безопасности на территории противника шириной в сто км вдоль всей границы. Ведь уже были там российские войска, но снялись и ушли по приказу сверху. Надеялись на миролюбие бандеровцев? Зря.
  10. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 16:35
    +2
    Киевский режим пытается выдать террористов и нацистов за «борцов за свободу»!!! О какой вообще "Свободе" может идти речь в Украине, когда власть захватили англосаксы из США и их вассалов в Европе....
    "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.“ А.М.Бакунин
  11. igovlk
    igovlk Сегодня, 16:36
    +6
    Интересно, когда США будут признаны спонсорами терроризма?
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 17:09
      +1
      Проснитесь, тук-тук! Какими спонсорами? Они Северный поток взорвали....
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:37
    +1
    Цитата: Сармат Саныч
    Эти же подонки будут призывать к ядерным ударам по Киеву, требовать мобилизации, срочно уничтожить Вашингтон, сменить президента, и отправить в отставку министров. Продолжая насиловать вас. Им плевать на вас, им плевать на тех, кто сейчас своими жизнями платит за защиту страны, за спокойную жизнь тех, кто трудиться на гражданке в тылу. Ради удовлетворения своего эго, за деньги, иногда и совсем не с нашей стороны, готовы использовать вас самым низким образом. Не позволяйте им. Вспомните, все эти "люди" делают это не в первый раз.

    Вот это ДЕМАГОГИЯ! Даже завидно! Не иначе ЦИПСО решило привлечь специалистов.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 17:20
      0
      Ну я все-таки полагаю, что это жирнющий тролль. Что, разумеется, не отменяет того, что он и есть натуральный .
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:44
    0
    Хорошо бы было задержать хоть кого то живым из этой ДРГ!
    И СУДИТЬ am angry
    Чтобы террористы сами признались где и на кого они служили!
    ну и ВЫШЕЧКУ (пожизненное) впаять!!!
  14. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 16:46
    +6
    Участие СБУ в вербовке граждан для осуществления терактов на территории России подтверждалось уже неоднократно. Причастность СБУ к подрыву крымского моста практически подтверждена фактами. Тут с этим рейдом, СБУ наверняка так же замешано. Дык почему до сих пор здания и офисы этой конторы функционируют в благоприятном режиме 24/7х365/8.
    Сколько ещё СБУ должно нашакалить, что бы принять решение усыпить главного шакала Буданова и его шакалят?
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 16:54
      0
      Вот непонятно - СБУ вербует граждан России на территории России. То, что работа СБУ должна пресекаться - вопросов нет, должна (и пресекается, хотя наверное не столь успешно как хотелось бы). Как быть с наличием граждан России, которые легко и просто соглашаются работать на них? Мне кажется, что это гораздо более неприятный момент. Опять же, всегда можно сказать - я против режима Путина! А не против России!! Так что я не террорист, я партизан!
      Собственно, это и видим сейчас.
  15. литий17
    литий17 Сегодня, 16:47
    +5
    Как то помню один мне выступал, да что вы там в Чечне.., там же на карте ее не видно! Это я к тому что здесь начинают выступать с дивана про охрану границы! Граница по объективным причинам охраняется слабо! Один выход создавать в приграничных поселениях милицейские формирования, назвать можно и народные дружины, казаки и т.д. Т.е. подготовленные вооруженные отряды, ну и местные тоже знают свои угодья... А нашим уже хватить стращать своими красными линиями, надо бы исполнить свои угрозы!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 17:03
      +1
      Вы сударь потрясение основ предлагаете ! Вооруженный народ это уже милицейские формирования , а у нас полиция разница небо и земля. Только беда в том что такие формирования предотвратить все не смогут .
      Помню как четко инструктор объяснял - тыловые лохи ни черта не соображают при внезапном нападении.
  16. Privet
    Privet Сегодня, 16:52
    +1
    Стерли мрази последнюю красную линию, сейчас им к восьмой марте полетят тюльпаны с мимозами.
  17. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 17:01
    +1
    Так и до Брянска с Белгородом не далеко. А вообще-то такие действия показывают как бы помягче сказать, что у нас всё не совсем в порядке. Кто бы что не говорил через год СВО мы то там, то тут не готовы. По моему нет у нас ресурса для ведения СОВРЕМЕННОЙ войны. Да и судьбы простых людей наши власти мало интересуют! Если сейчас не можем дать ДОСТОЙНЫЙ ответ, то что будет когда украина получит бронетехнику и проведёт мобилизацию. ????? Становиться стыдно за нашу страну и армию.
  18. cpls22
    cpls22 Сегодня, 17:02
    +1
    Судя по освещению этой вылазки в наших СМИ, скоро СВО плавно перетечёт в КТО.
    Ну или какое-то ещё придумают название для активизации де-юрэ. Дело двух, трёх дней.
  19. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 17:06
    -1
    Напоминает серию из "Государственной границы", где банда из Польши делала набег. В фильме сработали лучше,- просто образец качественной службы.
    Сейчас, ответственные службы, похоже в полном неведении, что происходит на той стороне. Тех, кто на земле трудно обвинять в халатности, если все так организовано с самого верха.
  20. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:09
    0
    Цитата: NKT
    Вопрос к руководству, а где на второй год СВО наши ДШМГ (ММГ)?

    А откуда им взяться? Эти подразделения в орг.штатной стуктуре ПС ФСБ РФ отсутствуют. sad
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:21
    +1
    Цитата: Сармат Саныч
    Протяженность границы РФ и "украины" 2295 км. То, что такие случаи чрезвычайно редки, говорит о высочайшем профессионализме наших военных. Представьте себе это расстояние, и как его контролировать.
    Сейчас нам в головы льется тонны мусора, паники. Отпишитесь, забаньте для себя все источники, которые сегодня рассказывали вам про "100 заложников", "1000 прорвавшихся боевиков, десятки жертв", включая рассказ про автобус с детьми. Ваш мозг, сердце и совесть сегодня грязно изнасиловали.
    Эти же подонки будут призывать к ядерным ударам по Киеву, требовать мобилизации, срочно уничтожить Вашингтон, сменить президента, и отправить в отставку министров. Продолжая насиловать вас. Им плевать на вас, им плевать на тех, кто сейчас своими жизнями платит за защиту страны, за спокойную жизнь тех, кто трудиться на гражданке в тылу. Ради удовлетворения своего эго, за деньги, иногда и совсем не с нашей стороны, готовы использовать вас самым низким образом. Не позволяйте им. Вспомните, все эти "люди" делают это не в первый раз.

    Нет вопросов к нашим военным, лично я прекрасно прнимаю, что закрыть таким ограниченным нарядом, всю границу невозможно. Но вот к нашему политическому руководству... При всём уважению к Вашему мнению позволю высказать своё: 1) Решения не принимаются в состоянии ярости; 2) Месть должна быть холодной; 3) какой?4) поскольку мы физически не можем обеспечить безопасность наших границ, а "de fakto", между нашеми государствами существуют состояние войны, правительство РФ должно принять трудное решение об уничтожении ЦПР на территории Украины; 5) только когда руководство Украины увидит трупы своих подельников, ещё вчера, отдававших приказы, мы достигнём результата; 6) они должны испытать животный страх и нести его с собой до самой своей смерти; 7) неважно какими методами эта цель будет достигнута; 8) народ России, избиратели поддержат своего Президента.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    0
    Вскрываются факты о связях напавших на Брянскую область с ВСУ и СБУ
    Чего там вскрывать... найти и прервать существование нелюди, предателей, врагов. Вот и весь сказ.
  23. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 17:31
    0
    Конашенко уже про Красные Линии высказался?