Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник отвечающего за диверсии и теракты Главного управления разведки Минобороны Украины

Несмотря на заявления представителей киевского режима о том, что Украина якобы непричастна к террористическому рейду в Брянской области, факты свидетельствуют об обратном. Участвовавшая в нем террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), запрещенная в РФ, тесно связана с украинскими силовыми структурами.Еще до начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, Украине стала прибежищем для различных нацистов и экстремистов, бежавших из России, спасаясь от уголовного преследования. Многие из этих преступников и так уже имели в России судимости по уголовным статьям.Например, «лицом» сегодняшнего диверсионного рейда является некто Денис Никитин, известный под позывным White Rex. Военкоры сообщают, что его настоящая фамилия – Капустин. Перебравшийся в 2017 году на Украину неонацист российского происхождения неоднократно хвастался военным билетом Вооруженных сил Украины.Издание Readovka приводит пример еще одного подобного персонажа – некоего Solar Cross, именующего себя «поэтом». Он почти всегда позирует в военной форме с нашивками вооруженных сил Украины и с желто-синим украинским флагом.Фактически террористический «РДК» подчиняется ВСУ, вероятно – Главному управлению разведки Минобороны Украины во главе с небезызвестным генерал-майором Кириллом Будановым, и финансируется из тех же источников, что и другие украинские формирования.Поскольку эта террористическая организация укомплектована выходцами из России, ее и планировали изначально использовать для подобных провокаций. Запад когда-то делал ставку на внутреннюю дестабилизацию обстановки в РФ. Но оказалось, что кроме некоторых отщепенцев, люди, хоть и склонны в быту, а то и в прессе критиковать власть, но не собираются устраивать в своей стране хаос. Отъявленные экстремисты в итоге перебрались на Украину, под крыло Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.Киевский режим пытается выдать террористов и нацистов за «борцов за свободу», однако это у него плохо получается. Даже на Западе все большему количеству людей открываются глаза на истинную сущность действующей украинской власти.