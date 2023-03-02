«Добычей стала модификация российского ПТРК»: британский флот захватил иранскую лодку

После погони в Оманском заливе HMS Lancaster [фрегат класса Type 23] завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности

Абордажная команда обыскала подозрительное судно и нашла добычу, которая включала иранскую модификацию российских ПТУР 9M133 «Корнет», известную как Dehlavieh, и компоненты баллистических ракет средней дальности

Было здорово захватить судно. Это отличный день для Королевской морской пехоты