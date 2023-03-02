Военное обозрение
Войти Регистрация

«Добычей стала модификация российского ПТРК»: британский флот захватил иранскую лодку

6
«Добычей стала модификация российского ПТРК»: британский флот захватил иранскую лодку

Британские корабли продолжают пиратствовать в международных водах, прикрываясь борьбой с контрабандой оружия. Как сообщает Королевский флот, на этот раз добычей стала иранская версия российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».


После погони в Оманском заливе HMS Lancaster [фрегат класса Type 23] завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности

- указывается на сайте ВМС.

Как сообщается, американский дрон обнаружил в ходе патрулирования международных вод небольшую лодку, преследование которой с воздуха было поручено палубному вертолёту Wildcat, а на перехват направлены морпехи, разместившиеся на скоростном катере. Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана, «игнорируя радиовызовы».

Абордажная команда обыскала подозрительное судно и нашла добычу, которая включала иранскую модификацию российских ПТУР 9M133 «Корнет», известную как Dehlavieh, и компоненты баллистических ракет средней дальности

- заявляют военные.



Это уже третье «жертва», взятая на абордаж британскими моряками за последние 13 месяцев.

Было здорово захватить судно. Это отличный день для Королевской морской пехоты

- заявил один из членов абордажной команды.

Теперь можно ожидать, что захваченные ПТРК будут переданы киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Минобороны Британии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:45
    +1
    А выкинуть в море груз никак нельзя было? Или не сумели, хотя и старались?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:49
      0
      Цитата: Авиатор_
      А выкинуть в море груз никак нельзя было? Или не сумели, хотя и старались?

      Наверное было просто жалко("Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана"), а потом стало поздно.
    2. Влодек
      Влодек Сегодня, 20:51
      -1
      А пульнуть по вертолёту даже мысли не было? Странновастенько
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 20:46
    +2
    Судя по фоткам,либо фотки не соответствуют действительности,либо нам что то пытаются "вчехлить"
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:48
    +1
    Cela ressemble à un acte de piraterie ? Non ?

    Это похоже на акт пиратства ? Верно ?
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:54
    0
    Всё просто: когда у тебя фрегаты, вертолёты и вооруженные до зубов морпехи - ты априори всегда прав, а вокруг одни пираты.