Британские корабли продолжают пиратствовать в международных водах, прикрываясь борьбой с контрабандой оружия. Как сообщает Королевский флот, на этот раз добычей стала иранская версия российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
После погони в Оманском заливе HMS Lancaster [фрегат класса Type 23] завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности
- указывается на сайте ВМС.
Как сообщается, американский дрон обнаружил в ходе патрулирования международных вод небольшую лодку, преследование которой с воздуха было поручено палубному вертолёту Wildcat, а на перехват направлены морпехи, разместившиеся на скоростном катере. Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана, «игнорируя радиовызовы».
Абордажная команда обыскала подозрительное судно и нашла добычу, которая включала иранскую модификацию российских ПТУР 9M133 «Корнет», известную как Dehlavieh, и компоненты баллистических ракет средней дальности
- заявляют военные.
Это уже третье «жертва», взятая на абордаж британскими моряками за последние 13 месяцев.
Было здорово захватить судно. Это отличный день для Королевской морской пехоты
- заявил один из членов абордажной команды.
Теперь можно ожидать, что захваченные ПТРК будут переданы киевскому режиму.