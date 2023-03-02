Власти Тульской области: Взрыв на территории региона мог устроить беспилотник

Продолжают поступать данные об утреннем происшествии в Тульской области. Власти региона уже озвучили одну из версий.
Напомним, что сегодня, около 8 утра (МСК), близ поселка Березовский Тульской области прогремел взрыв. Со слов жителей населенного пункта, у них в домах задрожали стены.
В свою очередь, в единой диспетчерской службе рассказали журналистам РИА Новости о том, что в 8.16 (МСК) им позвонил мужчина и заявил о взрыве на окраине улицы Молодежная вышеупомянутого населенного пункта.
Позднее власти региона сообщили, что на расстоянии примерно в 600 метров от жилых домов была обнаружена воронка и металлические обломки. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Гражданская инфраструктура также не получила повреждений.
Между тем, у властей региона уже есть первая версия, происхождения утреннего взрыва. Правительство тульской области в своем ТГ-канале сообщило, что причиной взрыва могло послужить падение беспилотника.
Здесь стоит отметить, в свете происходящих в последние дни событий, данная версия выглядит наиболее «жизнеспособной». Буквально 28 февраля произошел инцидент с БПЛА в городском округе Коломна. Также атаке украинских дронов подвергся Краснодарский край и Крым.
В связи с произошедшим, тульский губернатор Алексей Дюмин уже поручил усилить меры безопасности в регионе.