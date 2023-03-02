Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Тульской области: Взрыв на территории региона мог устроить беспилотник

13
Власти Тульской области: Взрыв на территории региона мог устроить беспилотник

Продолжают поступать данные об утреннем происшествии в Тульской области. Власти региона уже озвучили одну из версий.


Напомним, что сегодня, около 8 утра (МСК), близ поселка Березовский Тульской области прогремел взрыв. Со слов жителей населенного пункта, у них в домах задрожали стены.

В свою очередь, в единой диспетчерской службе рассказали журналистам РИА Новости о том, что в 8.16 (МСК) им позвонил мужчина и заявил о взрыве на окраине улицы Молодежная вышеупомянутого населенного пункта.

Позднее власти региона сообщили, что на расстоянии примерно в 600 метров от жилых домов была обнаружена воронка и металлические обломки. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Гражданская инфраструктура также не получила повреждений.

Между тем, у властей региона уже есть первая версия, происхождения утреннего взрыва. Правительство тульской области в своем ТГ-канале сообщило, что причиной взрыва могло послужить падение беспилотника.

Здесь стоит отметить, в свете происходящих в последние дни событий, данная версия выглядит наиболее «жизнеспособной». Буквально 28 февраля произошел инцидент с БПЛА в городском округе Коломна. Также атаке украинских дронов подвергся Краснодарский край и Крым.

В связи с произошедшим, тульский губернатор Алексей Дюмин уже поручил усилить меры безопасности в регионе.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:57
    +4
    Вот те бабушка и Юрьев день.
    Знаю, знаю, текст моего комментария.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:02
      +5
      Один беспилотник - в Туле, один - уже в Коломне, а это, считай, ближнее Подмосковье... И где результаты? А у нас Москву прикрывает чуть ли не армия ПВО. Если ПВО Крыма, наученное горьким опытом, работает, то на полёты в сторону материковой России ПВО реагирует гораздо хуже, если уже долетало и до Энгельса... Осталось прилететь на Рублёвку, может тогда и у "бояр" и у "буратин" в головах реально патриотическое просветление начнётся...
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 17:07
        0
        Завтра вроде Путин собирает СБ...

        Может наконец решат переименовать СВО на В?
        1. fax66
          fax66 Сегодня, 17:17
          +2
          Мини Мокик (Алекс)
          Вы действительно в это верите и на него надеетесь? Хотя, я тоже когда-то....
          На парадах он был - Верховный Главнокомандующий! А сейчас вообще от всего самоустранился, кивает - всё это вопросы и решения МО. А МО без его разрешения даже в туалет сходить боится.... Замкнутый круг...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:21
      +1
      Это уважаемые форумчане не Юрьев день, это импотенция в самом запущенном виде!
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:59
    +1
    Т.е. если не отправить срочно 100500-Гераней по известному адресу, нас горшками закидают.
    Так получается? Может кто пояснить?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:02
      +4
      Напомним, что сегодня, около 8 утра (МСК), близ поселка Березовский Тульской области прогремел взрыв. Со слов жителей населенного пункта, у них в домах задрожали стены.
      это красная линия,или коричневая ?
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 17:05
        +4
        Если взять все события за прошедшие сутки, получается пунктирная winked
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:03
    +7
    Фирменное "усилить меры безопасности", после которого в ведомствах усиливаются исключительно хождения бумажек с запросами и рапортами вверх и вниз.
  4. Million
    Million Сегодня, 17:06
    +6
    Пока до Кремля не долетит-его постояльцы так и не будут шевелиться.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 17:18
      +2
      Пока до Кремля не долетит-его постояльцы так и не будут шевелиться

      Даже в этом случае не пошевелятся, просто АПшечка переместится в безопасный регион РФ
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:26
    +1
    Неужели Вагнеру Прогожину придется взять на себя и противовоздушную оборону?
    1. Chack Wessel
      Chack Wessel Сегодня, 17:27
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Неужели Вагнеру Прогожину придется взять на себя и противовоздушную оборону?

      Пусть сначала Артёмовск возьмёт.