В социальных сетях опубликовано видео, на котором один из боевиков киевского режима в прифронтовой зоне катается на явно взятом в одном из разграбленных домов велосипеде. На форме украинского военнослужащего хорошо виден шеврон с символикой "мертвой головы" - такие шевроны в годы Великой Отечественной войны носили нацисты из 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова". Однако, несмотря на многочисленные фото- и видеоматериалы, подтверждающие массовое использование украинскими боевиками нацистской символики, представители киевского режима продолжают отрицать нацистский характер своей армии.
Более того, нацификация Украины с течением времени только усиливается. В феврале текущего года в составе ВСУ была создана горно-штурмовая бригада, названная в честь нацистской дивизии "Эдельвейс", входившей в немецкий Вермахт в годы Второй Мировой войны.
Президент Украины Зеленский, несмотря на еврейское происхождение, с радостью фотографируется с украинскими нацистами из Правого Сектора* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), буквально увешанными разноплановой нацистской символикой.
Еще до начала российской спецоперации на Украине пресс-служба Зеленского с гордостью публиковала фотографии главы государства с военнослужащими ВСУ, на форме которых были шевроны "мертвой головы" и других формирований Вермахта и СС. Пикантность ситуации придавало то, что фотографии были прикреплены к публикации - поздравлению президента Украины с Днем Победы.