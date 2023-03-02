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Украинские военнослужащие катаются в прифронтовой зоне на велосипедах в форме с шевронами дивизии СС

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Украинские военнослужащие катаются в прифронтовой зоне на велосипедах в форме с шевронами дивизии СС

В социальных сетях опубликовано видео, на котором один из боевиков киевского режима в прифронтовой зоне катается на явно взятом в одном из разграбленных домов велосипеде. На форме украинского военнослужащего хорошо виден шеврон с символикой "мертвой головы" - такие шевроны в годы Великой Отечественной войны носили нацисты из 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова". Однако, несмотря на многочисленные фото- и видеоматериалы, подтверждающие массовое использование украинскими боевиками нацистской символики, представители киевского режима продолжают отрицать нацистский характер своей армии.


Более того, нацификация Украины с течением времени только усиливается. В феврале текущего года в составе ВСУ была создана горно-штурмовая бригада, названная в честь нацистской дивизии "Эдельвейс", входившей в немецкий Вермахт в годы Второй Мировой войны.

Президент Украины Зеленский, несмотря на еврейское происхождение, с радостью фотографируется с украинскими нацистами из Правого Сектора* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), буквально увешанными разноплановой нацистской символикой.

Еще до начала российской спецоперации на Украине пресс-служба Зеленского с гордостью публиковала фотографии главы государства с военнослужащими ВСУ, на форме которых были шевроны "мертвой головы" и других формирований Вермахта и СС. Пикантность ситуации придавало то, что фотографии были прикреплены к публикации - поздравлению президента Украины с Днем Победы.
Автор:
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18 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:55
    +4
    европейцы этого не видят и не увидят ! надо голову рубить без головы тело не может работать !
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:58
      +4
      Когда тело - это марионетка, оно может работать не только без головы.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:00
        +1
        Украинские военнослужащие катаются в прифронтовой зоне на велосипедах в форме с шевронами дивизии СС
        а в Брянской области на машинках.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:06
      +4
      европейцы этого не видят и не увидят !
      Наивно! Они радуются когда видят, сами не прочь вспомнить "веселые деньки".
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 17:22
        +1
        Они радуются когда видят, сами не прочь вспомнить "веселые деньки"

        и дело не столько в шевронах и наколках (хотя это тоже важный признак), а в нациской идеологии превосходства западного человека, которой веет даже от зачуханых украинских сельских рагулей
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:13
      +2
      Европейцы !? Да почти все эти мрази с удовольствием за усатую мразь воевали!
  2. loha
    loha Сегодня, 16:59
    +2
    а в чем смысл этой публикации? Им станет стыдно и они извинятся......
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:25
      0
      а в чем смысл этой публикации?

      статьи пишут не для нациков - большую часть из них исправит только могила. Пишут для обычных людей, которые в существование украинского нацизма не верят
  3. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 17:00
    0
    От цирка отстали, видать. Несчастные умом.
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 17:07
    +2
    Убивать кастрюлеголовым негодяев без жалости и плена.
  5. ort
    ort Сегодня, 17:11
    -3
    На логотипе ЧВК Вагнер голова тоже вроде бы не живая, и ничо как бы.
    А если посмотреть в Сети фото настоящего основателя- подполковника Д.Уткина,
    так у него вообще татуировка - виде знаков отличия СС.
    Пригожин здесь как бы не при делах. Он когда надо вроде как военачальник выше, чем Шойгу, а когда НЕ надо- просто "бизнесмен и общественный деятель", который "контролирует ЧВК"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: ort
      А если посмотреть в Сети фото настоящего основателя- подполковника Д.Уткина

      Не рекомендую смотреть украинские сайты, он вам и не то "намалюют".
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:15
    -1
    Президент Украины Зеленский, несмотря на еврейское происхождение, с радостью фотографируется с украинскими нацистами из Правого Сектора

    Нацисты не имеют национальности, тем более в Руине.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:27
      0
      Нацисты не имеют национальности

      в том-то и беда, что имеют... а Зеленский деньги зарабатывает (очень большие) и жить на Руине не собирается
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:21
    0
    Украинские военнослужащие катаются в прифронтовой зоне на велосипедах в форме с шевронами дивизии СС
    . Просто НЕЛЮДЬ, больше и обсуждать нечего.
    Давить, прикопать и солью присыпать...
  8. SR81
    SR81 Сегодня, 17:26
    0
    Ну что там в Укре, мозги промыли, особенно молодежи, это не новость.
    А что у нас? Какие претензии например к отряду ОСН "Эдельвейс" УФСИН по Алтайскому краю? Если претензий к цветку нет, то не надо реагировать на троллинг из Киева. И да, насколько я помню на шевронах Вагнера до недавних пор не Чебурашка был изображён. Сейчас девиз: "Наш бизнес - смерть и бизнес идет хорошо", конечно поменяли. Но...
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:26
    0
    И будут ездить, поскольку чувствуют безнаказанность. Любой с таким шевроном, наколкой должен уничтожаться.
    Тогда сами шевроны посрыаают.
  10. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:29
    +1
    Это что ! Они уже катаются по нашей территории, возможно и на велосипедах и захватывают целые села. История, наших уе... у власти вообще ни чему не учит!