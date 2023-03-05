Провал молодёжной политики и отсутствие образа будущего

Имитация вместо идеи и реальных дел

«…им не интересен пыльный комсомол в новой обертке, им не интересны имитации активности, им не интересны концерты с Газмановым, им не кажется привлекательной Юнармия. Им хочется живого, реального дела, где они могли бы почувствовать, что они почти взрослые, и что они приносят пользу».

«Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие «пауки», в честь которых назвали себя «редановцы», чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть анимешников, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедует насилие и готова его применить»,

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