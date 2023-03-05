Провал молодёжной политики и отсутствие образа будущего

Имитация вместо идеи и реальных дел
Что показывает ситуация с молодёжной субкультурой «анимешников» и т. н. «ЧВК Редан»?
Во-первых, молодежь, несмотря на все проблемы, активна, пассионарна. Однако она неприкаянная, ей некуда деть свою энергию. Вся молодежная политика в РФ провалена.
Депутат Мосгордумы от «Единой России» Андрей Медведев признал:
«…им не интересен пыльный комсомол в новой обертке, им не интересны имитации активности, им не интересны концерты с Газмановым, им не кажется привлекательной Юнармия. Им хочется живого, реального дела, где они могли бы почувствовать, что они почти взрослые, и что они приносят пользу».
Государство им предложить ничего не может, кроме безжизненных формальных организаций. Их было уже не мало, всевозможные «Идущие вместе», «Наши» и прочие.
Почему японское аниме, элементы культуры Японии, Кореи или Китая привлекательнее официальных молодёжных движений РФ или Украины? Ответ прост. Это уже всё было. В позднем СССР, когда казённая пионерия и комсомол выродились, стали безжизненными, непривлекательными. Сами вожди этих организаций не верили в то, что говорили с трибун. А созданные в РФ молодёжные организации – это лишь калька-копия поздних советских организаций. А молодёжь предпочитает яркое, живое.
Поэтому в позднем СССР и возникали субкультуры западного типа – панки, рокеры. Молодежь шла в полуподпольные секции восточного каратэ. Всё это пытались запрещать, но без толку.
Во-вторых, эта ситуация показывает, что нынешняя власть необучаема. Эти люди могут только имитировать, а ещё запрещать. Держать и не пущать!
Вот и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что деструктивна вообще вся аниме-субкультура.
«Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие «пауки», в честь которых назвали себя «редановцы», чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть анимешников, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедует насилие и готова его применить»,
– отмечает она.
Русский стиль
Мол, всё запретить, слова иностранные поменять на русские, и всё будет хорошо. Однако проблема в том, что в РФ нет идеи, нет своего. Только остатки русской и советской культуры. Свято место пусто не бывает. Пустоту заполнил западный суррогат культуры – поп-культура, в основном американская. Пришли и элементы восточной культуры.
В целом в РФ в последние 30 с лишним лет в сфере культуры, молодёжной политики либо спали, либо осваивали деньги и имитировали. А ведь дети, молодежь – это наше будущее. Что получили? То, что дети и подростки в детских садах и школах отлично знают, кто такой Человек-паук, Бэтмен, Железный человек и герои вселенной Marvel. Они знают нынешних кумиров сцены, подражают им. Хотя обычно это дегенераты, алкоголики, наркоманы, развратники и извращенцы.
Но они не знают, кто такой Святогор, Садко или Василиса Микулишна. Слышали из голливудских фильмов про Тора, но не знают русских богов. Не знают русской истории. Для них имена Ленина, Сталина или Суворова – пустой звук.
По опросам половина молодёжи мечтает свалить на Запад, как только сможет. Ведь Запад даёт им образ свободы, американской мечты. Там есть и проекты, направленные в будущее, а не проект всеобщей «трубы», как в РФ. Даже в арабских монархиях и то строят города будущего. Есть нацеленность на будущее, новые технологии. А в РФ мёртвая пустота. Только деньги – золотой телец.
Поэтому, когда началась спецоперация, то тысячи молодых людей просто убежали из России. И бегство продолжается. Это последствия той молодежной, культурной политики, которой фактически не было. Была только имитация и распил.
Очевидно, что часть молодежи при таком раскладе уедет в Китай или Японию. Так как она не видит никакого будущего в РФ. Собственно – это будет конец нашей цивилизации. Так как молодежь – это будущее.
Никакими запретами эту проблему не решить. Как и созданием новых формальных организаций. В информационную эпоху это бессмысленно. Это не вышло даже в позднем СССР. Дети быстро чувствуют фальшь и ложь. Ты им про Гагарина и Крымский мост, а у тебя дети за границей, собственность в ОАЭ. Поэтому казёнщина обречена.
Чтобы перебить образы Запада и Востока нужно создавать своё. Притягательное, увлекающее и захватывающее. Живое и энергичное. Учитесь у СССР образца 1930-х годов.
Чем брали в сталинском СССР? Была идея – большое, общее Дело! Мы строили общество будущего, общество знания, служения и созидания. Справедливое общество. Культ знания и творчества. Нацеленность на будущее. Планеры, самолеты, мотоциклы, увлекательные состязания. Глубины океана и космос. Всё это закреплялось реальными достижениями народного хозяйства, науки и техники.