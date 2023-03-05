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Провал молодёжной политики и отсутствие образа будущего

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Провал молодёжной политики и отсутствие образа будущего

Имитация вместо идеи и реальных дел



Что показывает ситуация с молодёжной субкультурой «анимешников» и т. н. «ЧВК Редан»?

Во-первых, молодежь, несмотря на все проблемы, активна, пассионарна. Однако она неприкаянная, ей некуда деть свою энергию. Вся молодежная политика в РФ провалена.

Депутат Мосгордумы от «Единой России» Андрей Медведев признал:

«…им не интересен пыльный комсомол в новой обертке, им не интересны имитации активности, им не интересны концерты с Газмановым, им не кажется привлекательной Юнармия. Им хочется живого, реального дела, где они могли бы почувствовать, что они почти взрослые, и что они приносят пользу».

Государство им предложить ничего не может, кроме безжизненных формальных организаций. Их было уже не мало, всевозможные «Идущие вместе», «Наши» и прочие.

Почему японское аниме, элементы культуры Японии, Кореи или Китая привлекательнее официальных молодёжных движений РФ или Украины? Ответ прост. Это уже всё было. В позднем СССР, когда казённая пионерия и комсомол выродились, стали безжизненными, непривлекательными. Сами вожди этих организаций не верили в то, что говорили с трибун. А созданные в РФ молодёжные организации – это лишь калька-копия поздних советских организаций. А молодёжь предпочитает яркое, живое.

Поэтому в позднем СССР и возникали субкультуры западного типа – панки, рокеры. Молодежь шла в полуподпольные секции восточного каратэ. Всё это пытались запрещать, но без толку.

Во-вторых, эта ситуация показывает, что нынешняя власть необучаема. Эти люди могут только имитировать, а ещё запрещать. Держать и не пущать!

Вот и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что деструктивна вообще вся аниме-субкультура.

«Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие «пауки», в честь которых назвали себя «редановцы», чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть анимешников, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедует насилие и готова его применить»,

отмечает она.

Русский стиль


Мол, всё запретить, слова иностранные поменять на русские, и всё будет хорошо. Однако проблема в том, что в РФ нет идеи, нет своего. Только остатки русской и советской культуры. Свято место пусто не бывает. Пустоту заполнил западный суррогат культуры – поп-культура, в основном американская. Пришли и элементы восточной культуры.

В целом в РФ в последние 30 с лишним лет в сфере культуры, молодёжной политики либо спали, либо осваивали деньги и имитировали. А ведь дети, молодежь – это наше будущее. Что получили? То, что дети и подростки в детских садах и школах отлично знают, кто такой Человек-паук, Бэтмен, Железный человек и герои вселенной Marvel. Они знают нынешних кумиров сцены, подражают им. Хотя обычно это дегенераты, алкоголики, наркоманы, развратники и извращенцы.

Но они не знают, кто такой Святогор, Садко или Василиса Микулишна. Слышали из голливудских фильмов про Тора, но не знают русских богов. Не знают русской истории. Для них имена Ленина, Сталина или Суворова – пустой звук.

По опросам половина молодёжи мечтает свалить на Запад, как только сможет. Ведь Запад даёт им образ свободы, американской мечты. Там есть и проекты, направленные в будущее, а не проект всеобщей «трубы», как в РФ. Даже в арабских монархиях и то строят города будущего. Есть нацеленность на будущее, новые технологии. А в РФ мёртвая пустота. Только деньги – золотой телец.

Поэтому, когда началась спецоперация, то тысячи молодых людей просто убежали из России. И бегство продолжается. Это последствия той молодежной, культурной политики, которой фактически не было. Была только имитация и распил.

Очевидно, что часть молодежи при таком раскладе уедет в Китай или Японию. Так как она не видит никакого будущего в РФ. Собственно – это будет конец нашей цивилизации. Так как молодежь – это будущее.

Никакими запретами эту проблему не решить. Как и созданием новых формальных организаций. В информационную эпоху это бессмысленно. Это не вышло даже в позднем СССР. Дети быстро чувствуют фальшь и ложь. Ты им про Гагарина и Крымский мост, а у тебя дети за границей, собственность в ОАЭ. Поэтому казёнщина обречена.

Чтобы перебить образы Запада и Востока нужно создавать своё. Притягательное, увлекающее и захватывающее. Живое и энергичное. Учитесь у СССР образца 1930-х годов.

Чем брали в сталинском СССР? Была идея – большое, общее Дело! Мы строили общество будущего, общество знания, служения и созидания. Справедливое общество. Культ знания и творчества. Нацеленность на будущее. Планеры, самолеты, мотоциклы, увлекательные состязания. Глубины океана и космос. Всё это закреплялось реальными достижениями народного хозяйства, науки и техники.
Автор:
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6 комментариев
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  1. alexey_Murzin
    alexey_Murzin Сегодня, 03:33
    +2
    Ну во первых. Свободы в России на порядок больше чем в другой стране мира и это знают многие, в том числе и молодежь. А едут из России не из-за свободы и не из-за айфонов, а из-за возможности самореализации. Там таких возможностей на порядок больше. И уезжают из страны люди образованные, а не абы кто.
    Касаемо мультиков аниме… Ну ни как на восприятие жизни они не сказываются у молодежи. Обычные мультики, местами очень сильно продуманные и с сильным сюжетом.
    Есть конечно там и специфичные которые могу навредить психике, но их мало.. Тем более если взять Японию откуда эти мультики, то у них дети с ума не сходят же.
    ЧВК редан это больше распиаренный проект который приследует непонятные на сегодняшний день цели.
    Что касается Мизулиной, ну человек не на своем месте явно.
    Надо наоборот меньше запрещать, а то все по запретят и можно только дома сидеть.
    Здесь дело не только в молодежи, но и в общем. Люди стали разобщенные, никто ни с кем не общается. Нет общего.
    А надо какие то проекты развивать, чтобы стягивать людей между собой..
    власть сама разобщает людей. Как появляются какие то объединения, так власть считает их опасными и прочее.
  2. alexey_Murzin
    alexey_Murzin Сегодня, 03:37
    0
    И мне интересно, почему упор делается на СССР? Берется в пример?
    Он и 100 лет не просуществовал, когда сама Россия существует более 1000 лет.
    1. Qas
      Qas Сегодня, 03:58
      +2
      СССР-это ближайшее лучшее, что в памяти. Или у вас есть примеры молодежной политики времен Петра I, наших еще более ранних царей-императоров? Нет их. Потому и СССР-а больше нечего вспомнить.
      Но и СССР сейчас не пройдёт. Не то время, не тот народ, не те идеалы. Да и власть уже не "не рабочих и крестьян".
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 04:11
      0
      СССР это не часть всей Российской истории? Или какая Россия у Вас существует более 1000 лет? На протяжении 1000 лет никакой России в современном понимании и близко не было она всегда была разная. То Киевская Русь, то раздельные Княжества, то Московское Царство в разных границах, то РИ, то СССР, то РФ. И вопрос к Вам, если Вам не угоден советский период, то подскажите, за, как вы выразились 1000 летнюю историю, какой период работы с молодёжью Вам больше нравится? Который был при Иване Грозном, при Фёдоре Михайловиче или Золотой Орде?
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 03:53
    +2
    Давайте начнём и закончим на "успешной золотой молодёжи" - детей самих властителей! Где они живут, что носят, как развлекаются и гле учатся? Чью культуру они в пример несут в молодёжные массы? В статье указаны куча субкультур разного времени, но почти все они протестны взрослым, что является природным компонентом молодёжи. Однако гораздо опаснее, что молодёжь копирует детей самих политиков!
    От недоступности по деньгам образа жизни золотой молодёжи, молодёжная масса идёт в доступные для них субкультуры - ауе, готы и прочая хрень. Отчего? От того что власть сделала просто недоступным массовый спорт, кружки и секции, вместо этого заполняя пустоту мертворожденными молодёжными движениями, которые нафик молодёжи не нужны и создаются для освоения бюджетных средств.

    Посмотрите на контент гос телеканалов и поймете, что молодёжь в моногородах в отсутствии молодёжной политике после сериалов про мусоров, золушек и золушков, откровенного криминала идёт бухать пиво в подъезды. Пойти больше некуда.

    Нет никакого смысла в пропаганде Соловьёва, когда его женоподобная сына ходит в Лондонах виляя жопой во время СВО. Это тоже не работает в отсутствии направленной политики.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 03:57
    0
    Статья интересная но не без изьянов.
    У меня дите увлекается японским анимэ...не запрещаю ей заниматься этим...это бесмысленно.
    Пытаюсь понять почему у нас нет русского анимэ способного увлечь молодых парней и девушек.
    Думаю потому что внутренняя молодежная политика государства аморфна, расплывчата и не соответствует реалиям и ожиданиям молодежи.
    Государственные мужи и дамы несколько оторвались от внутреннего мира подрастающего поколения.
    Нашим депутатам прежде всего надо понять в каком мире живут наши дети, что они видят вокруг себя, что чуствуют, что хотят.
    Угрозы и запреты для них не должны носить прямой характер...это надо делать через визуальное, виртуальное, вербальное, эмоциальное окошко внутреннего мира подростка с помощью простых средств типа кинофильмов, песен, различных молодежных тусовок и прочих инструментов.
    А то что сейчас предлагают молодежи слишком топорно, грубо,неумно, часто глупо и формализовано...отчитался чиновник о проделанной работе с молодыми и все на этом...а дальше хоть трава не расти.
    Надо создавать своих реальных лидеров среди молодежи живущих среди них...здесь должны работать проффи в этой области.
    Промывка мозгов молодым ребятам это многовекторная работа...этому нам еще предстоит учиться у наших сегодняшних врагов и противников.
    Я с интересом наблюдаю как промывают мозги молодым в той же США, Британии, Украине, Чехии, Польше и тогда лее... есть чему поучиться у них.