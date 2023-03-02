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Украинские военные показали применение установки на базе 4-х пулемётов «Максим»

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Украинские военные показали применение установки на базе 4-х пулемётов «Максим»

Украинские энтузиасты продолжают заниматься созданием новых боевых систем, применяя в качестве базы советские и даже более образцы. На этот раз «любители» использовали пулемёт «Максим», разместив четыре ствола на одной установке и выложив видео применения новинки.


Из материала не ясно, какой угол хода установка имеет в вертикальной плоскости и в связи с этим возникают вопросы о её назначении. Судя по тому, что огонь ведётся по наземным мишеням, она предназначена для поражения не воздушных целей, а пехоты и лёгкой боевой техники. Соответственно можно сделать вывод, что создатели счетверенного пулемёта намеревались достичь высокой плотности стрельбы по наземным боевым порядкам противника.

На видео можно заметить, что при ведении огня пулемёты сильно ведёт в сторону, что свидетельствует о серьёзных недоработках при балансировке оружия. Соответственно говорить о приемлемой точности системы не приходится. С таким люфтом применение установки может нанести вред собственным «сотоварищам», особенно в пылу сражения.

Однако подобный энтузиазм как военных, так и гражданских всячески поощряется киевскими властями, украинскими СМИ и ресурсами, которые преподносят его в качестве проявления «патриотизма». Немалое значение придаётся размещению в подобных роликах символов нацизма или хотя бы фашистской музыки: образы вермахта стали идеологической основой украинской армии.

Автор:
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:34
    -2
    Украинская армия не продержалась бы и двух месяцев, если бы не массированная помощь НАТО. Хотя было бы несправедливо не признать, что они сражаются мужественно и упорно.Это сделает неизбежную русскую победу более славной, так как это повеление от Бога.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:36
    0
    Украинские военные показали применение установки
    Электричество есть, мобильная связь и интернет есть, телевидение работает, по этому и показывают, и будут показывать, еще не такое.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:38
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинские энтузиасты продолжают заниматься созданием новых боевых систем

    В этом предложении надо поменять всего лишь три слова -"энтузиасты" и "боевых систем" . А так то да -создают , ваяют. Не дойдем интересно до такого -"украинские энтузиасты обстреляли Донецк и вновьсозданных боевых систем" ?