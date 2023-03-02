На «Северной верфи» назвали сроки передачи в боевой состав флота нового фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Новейший ракетный фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, построенный на "Северной верфи", будет передан заказчику в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.
Согласно данным, представленным ССЗ "Северная вервь", фрегат "Адмирал Головко" будет передан флоту во втором квартале этого года. Такие планы имеются у судостроителей. Точную дату назначит Минобороны, главком ВМФ Николай Евменов внимательно следит за испытаниями фрегата и уже провел совещание, в рамках которого заслушал представителей "Северной верфи" в отношении нового корабля.
По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается во втором квартале 2023 года. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ
- приводит ТАСС сообщение пресс-службы ССЗ.
Ранее сообщалось, что корабль должен быть передан флоту весной этого года, причем один из источников говорил про март, хотя это еще первый квартал. После поднятия Андреевского флага, фрегат отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.
"Адмирал Головко" является вторым серийным после головного "Адмирала Горшкова" и первого серийного "Адмирала Касатонова", но первым с полностью российской энергетической установкой. На фрегате установлен отечественный аналог украинской ГТУ. Корабль заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.