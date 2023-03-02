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«Извините за балаган»: Лавров извинился перед участниками саммита G20 в Индии за поведение западных делегаций

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«Извините за балаган»: Лавров извинился перед участниками саммита G20 в Индии за поведение западных делегаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров извинился перед участниками саммита G20 в Индии за поведение западных делегаций, превративших мероприятие в «балаган». В первую очередь его обращение адресовалось индийским хозяевам встречи и представителям стран «глобального Юга», присутствовавшим на совещании глав внешнеполитических ведомств «двадцатки».


Он отметил, что среди обвинителей Москвы особую активность проявляли те, кто с 2015 года, когда были заключены Минские соглашения, старательно накачивал киевский режим вооружением, военной техникой и боеприпасами, готовя его к вооруженному конфликту с Россией.

Агрессивная русофобия смотрится особенно дико, если вспомнить, что никогда западные члены «двадцатки» не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке под предлогом угроз национальной безопасности за десять тысяч миль от границ США

- напомнил российский дипломат собравшимся.

Также Лавров выразил соболезнования представителям Турции и Сирии, которые пострадали от мощного землетрясения.

Как сообщили в агентстве Associated Press, у министра иностранных дел России на полях саммита произошла короткая беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По мнению собеседника СМИ, глава Госдепа США после разговора пришел к выводу, что поведение России в ближайшее время не изменится.

Встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) «Большой двадцатки» проходи 1 и 2 марта. Она началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии. А по завершении саммита его участникам не удалось сформировать итоговую декларацию.
Автор:
Использованы фотографии:
МИД РФ
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12 комментариев
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  1. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:15
    +3
    Да. Это не "мистер "Нет"". Больше сказать о нонешней российской дипломатии нечего.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:27
      0
      Это не "мистер "Нет"".
      Это настоящая кокетка laughing Кто его туда в обще отправил ?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:16
    +5
    Дипломатия дипломатией, но без пенделя стальным башмаком никто ничего не поймёт и уважения не проявит!
  3. al3x
    al3x Сегодня, 17:19
    +5
    А устроившие балаган, даже и мысли такой не допустили, чтобы за что либо перед кем либо извиниться... Зачем нам извиняться за их поступки?
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:19
    +3
    Это назывется "испанский стыд". Когда аццки косячит кто-то другой, а извиниться хочется тебе.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:21
      0
      Это когда кто нибудь из ваших друзей через чур отжигает, аж стыдно за него, но не думаю, что это применимо в данной ситуации, когда извинения приносят за действия врагов.
  5. fax66
    fax66 Сегодня, 17:19
    +3
    Докатились... уже за всяких ... "партнёров" извиняемся!
    Вот это мы очень хорошо умеем - извиняться и сглаживать углы....
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:23
    +3
    произошла короткая беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    Б. - Сэргеей, ви должны уйти с Украина ..
    Л. - Да пошел ты...
    глава Госдепа США после разговора пришел к выводу, что поведение России в ближайшее время не изменится.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:24
    +2
    А по завершении саммита его участникам не удалось сформировать итоговую декларацию.
     Канеш, мир в смятении, как это у классика:"Всё смешалось в доме Облонских"(с) Но гости съехались на дачу..
  8. solar
    solar Сегодня, 17:27
    0
    Вообще-то извинение- это общепринятая форма признания вины.
    Можно было бы понять, если бы он высказал сожаление- но извинение, это днище некомпетентности МИДа.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: solar
      Вообще-то извинение- это общепринятая форма признания вины.


      Вообще-то извинение- это общепринятая форма вежливости.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:27
    +1
    Без сомнения, Лавров — профессионал. России нужны профессионалы