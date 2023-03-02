Агрессивная русофобия смотрится особенно дико, если вспомнить, что никогда западные члены «двадцатки» не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке под предлогом угроз национальной безопасности за десять тысяч миль от границ США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров извинился перед участниками саммита G20 в Индии за поведение западных делегаций, превративших мероприятие в «балаган». В первую очередь его обращение адресовалось индийским хозяевам встречи и представителям стран «глобального Юга», присутствовавшим на совещании глав внешнеполитических ведомств «двадцатки».Он отметил, что среди обвинителей Москвы особую активность проявляли те, кто с 2015 года, когда были заключены Минские соглашения, старательно накачивал киевский режим вооружением, военной техникой и боеприпасами, готовя его к вооруженному конфликту с Россией.- напомнил российский дипломат собравшимся.Также Лавров выразил соболезнования представителям Турции и Сирии, которые пострадали от мощного землетрясения.Как сообщили в агентстве Associated Press, у министра иностранных дел России на полях саммита произошла короткая беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По мнению собеседника СМИ, глава Госдепа США после разговора пришел к выводу, что поведение России в ближайшее время не изменится.Встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) «Большой двадцатки» проходи 1 и 2 марта. Она началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии. А по завершении саммита его участникам не удалось сформировать итоговую декларацию.