Военное обозрение
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На Украине растут продажи солнечных батарей

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На Украине растут продажи солнечных батарей

В рамках проведения Россией специальной военной операции, на Украине было выведены из строя подстанции, критически важные для распределения энергии, угольные электростанции и другие ключевые части энергосистемы. Это привело к массовым отключениям электроэнергии, что вызвало рост спроса на солнечные батареи в жилых домах.


С этой реальностью столкнулись борцы за охрану окружающей среды и компании по производству так называемой экологически чистой энергии на Украине. Ранее возобновляемые источники энергии были интересны в разрезе двух свойств. Первое из них, безусловно, это - экологичность, значимость которой медленно, но верно повышается в последние годы. Вторым важным плюсом возобновляемых источников является экономия денежных средств. Хотя в начале необходимо окупить стоимость установки, позднее же у вас будет условно бесплатная электроэнергия.

Проходящие военные действия в данный момент выявили ещё важный критерий, которым обладают возобновляемые источники энергии – стабильность и независимость от внешних техногенных и политических факторов. По крайней мере, на это акцент делают сами представители киевского режима.

Война, как нам кажется, создала новое понимание возобновляемых источников энергии и, может быть, также создала новые возможности для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии

— сказал Артем Семенишин, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Санкционная война против России изменила глобальные энергетические рынки, формально ускорив переход к «зелёной» экономике в богатых частях Европы и вынудив более бедные страны вернуться к более грязным видам топлива, таким как уголь. Хотя никакого зелёного перехода в ЕС на деле нет (и даже наоборот - приходится расконсервировать угольные электростанции, закрытые под нажимом псевдоэкологов), на Украине считают, что Киев вместе с Брюсселем ждёт большое «зелёное» будущее.

После того, как начались боевые действия российских военных с украинскими националистами в незалежной резко увеличился спрос на небольшие солнечные батареи с аккумуляторами в районах, где мало других жизнеспособных вариантов электроснабжения. Сегодня спрос на эти источники энергии на Украине продолжает расти. Правда, официальные лица не говорят о том, что эти источники имеют ряд минусов. Главный из которых - прямая зависимость от погодных условий на фоне того, что большинство украинских регионов сложно отнести к тем, над которыми постоянно светит солнце.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 07:29
    -1
    У них с выработкой альтернативных источников энергии проблем нет. Вот только пока ещё не нашли применение пуканному газу который вырабатывается в промышленных масштабах.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:14
      0
      А. Семенищин: - Украине считают, что Киев вместе с Брюсселем ждёт большое «зелёное» будущее.

      Вперед семимильными шагами к "светлому и зеленому" будущему , мы вам в этом поможем ! what
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:32
    +3
    Главный минус-высокая цена этих девайсов.При нищем населении Украины.Или нам про нищету там врут?
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 07:44
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Главный минус-высокая цена этих девайсов.При нищем населении Украины.Или нам про нищету там врут?

      Смотря о какой категории граждан идёт речь.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:49
        +1
        Та категория,в коттеджных поселках от перебоев подачи эл.энергии "ограждена"
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:32
    +1
    Солнечная энергия очень многим будет не по карману...
    Себестоимость киловатта высока и погодные риски.
    Так что это все рассчитано на жителей коттеджей, расположенных к западу от Киева и не более того
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:47
    +1
    Угу. Там круглый год солнечная погода? А когда сильно пасмурно - фонариком на эти солнечные панели светят??
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:18
      +1
      Хорошей солнечной батарее пофиг,какая погода.Да и это целый комплект оборудования с акквмуляторами,кортроллером,инвертоиом.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:52
    +1
    Если солнечная батарея хорошая (КПД больше 20%), чистая и Солнце в зените, то с одного квадратного метра можно снять 100-120 ватт энергии. Для минимально комфортного уровня энергообеспечения - чайник, плитка, канализация (насос), утюг, освещение (и то не всё сразу) нужно минимум 5 киловатт - 50 квадратных метров для высокого солнца. Если солнце не в зените, то делим на косинус угла, если в небе облачка, то вводим коэффициент поглощения. Не буду вас терзать расчётами, но на одно домовладение нужно будет: 300-350 кв.м. собственно батарей, аккумуляторы большой ёмкости, инвертор с постоянного на переменный ток. Поскольку батареи находятся не в космосе, то с учётом окислительной деградации их время от времени придётся менять, про мытьё от пыли вообще молчу. Короче, один ватт (ВАТТ, Карл, ватт!) будет стоить примерно 45-50 рублей. Экологи не просто пролетают, а со свистом hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:37
      0
      Вождь_Бармалеев (Сергей) Забыли самое важное - холодильник, стиралка, посудомой. А эти устройства нехило берут по Ваттам. hi

      С ветрогенераторами почти та же история - только там проблема в высокой стоимости обслуживания и утилизации лопастей и прочего. Вдобавок издают неприятный гул при работе и птичек убивают лопастями - Грета Тунберг зело против.
  6. Dos
    Dos Сегодня, 08:03
    0
    hi hi Заводики свечные нехай строють! Хотя ж опять проблемы с сырьём ...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    0
    в начале необходимо окупить стоимость установки, позднее же у вас будет условно бесплатная электроэнергия
    А через какое время произойдет эта окупаемость не сказали, как и про стоимость этого "блага". Солнечные батареи хороши (если по карману) в собственных домах. А как быть с многоэтажками? На балконах ставить? А если сторона не солнечная? Короче одни вопросы.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:27
      +1
      Я вам открою страшную тайну - солнечные батареи не окупятся никогда. на сегодняшний день все элементы этой энергосистемы кроме инвертора являются расходными. Если хотите иметь станцию на солнечной энергии которая окупится, то строить надо гелиостанции

      Такие станции успешно строят в Саудовской Аравии, кое где в Африке. Кстати, температура в фокусе 3600 градусов И НИ ОДНОГО РАСХОДНИКА.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:09
    0
    Напомню для тех кто не знал и забыл. Солнечная энергетика на Украине развивалась ещё до 2014 года. Что удивительно по отчетам после присоединения Крыма в России "вдруг" увеличилось количество солнечных электростанций более чем в два раза.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:26
    0
    Украина находится в достаточно солнечном регионе.Использование солнечных батарей вполне актуально. Меня скорее удивляет вопрос о росте покупок ,на что народ покупает ?