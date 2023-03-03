На Украине растут продажи солнечных батарей

Война, как нам кажется, создала новое понимание возобновляемых источников энергии и, может быть, также создала новые возможности для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии

В рамках проведения Россией специальной военной операции, на Украине было выведены из строя подстанции, критически важные для распределения энергии, угольные электростанции и другие ключевые части энергосистемы. Это привело к массовым отключениям электроэнергии, что вызвало рост спроса на солнечные батареи в жилых домах.С этой реальностью столкнулись борцы за охрану окружающей среды и компании по производству так называемой экологически чистой энергии на Украине. Ранее возобновляемые источники энергии были интересны в разрезе двух свойств. Первое из них, безусловно, это - экологичность, значимость которой медленно, но верно повышается в последние годы. Вторым важным плюсом возобновляемых источников является экономия денежных средств. Хотя в начале необходимо окупить стоимость установки, позднее же у вас будет условно бесплатная электроэнергия.Проходящие военные действия в данный момент выявили ещё важный критерий, которым обладают возобновляемые источники энергии – стабильность и независимость от внешних техногенных и политических факторов. По крайней мере, на это акцент делают сами представители киевского режима.— сказал Артем Семенишин, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.Санкционная война против России изменила глобальные энергетические рынки, формально ускорив переход к «зелёной» экономике в богатых частях Европы и вынудив более бедные страны вернуться к более грязным видам топлива, таким как уголь. Хотя никакого зелёного перехода в ЕС на деле нет (и даже наоборот - приходится расконсервировать угольные электростанции, закрытые под нажимом псевдоэкологов), на Украине считают, что Киев вместе с Брюсселем ждёт большое «зелёное» будущее.После того, как начались боевые действия российских военных с украинскими националистами в незалежной резко увеличился спрос на небольшие солнечные батареи с аккумуляторами в районах, где мало других жизнеспособных вариантов электроснабжения. Сегодня спрос на эти источники энергии на Украине продолжает расти. Правда, официальные лица не говорят о том, что эти источники имеют ряд минусов. Главный из которых - прямая зависимость от погодных условий на фоне того, что большинство украинских регионов сложно отнести к тем, над которыми постоянно светит солнце.