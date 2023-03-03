ВВС США заказали самолеты ДРЛОиУ Boeing E-7A Wedgetail

E-7A в окраске ВВС США - пока это только трехмерное изображение
В течение нескольких последних десятилетий ВВС США эксплуатируют самолеты дальнего радиолокационного обзора и управления Boeing E-3 Sentry. Несмотря на регулярные ремонты и модернизации, такая техника уже устарела морально и физически, из-за чего требует замены. С этой целью компании Boeing выдали контракт на разработку новой модификации существующего самолета ДРЛОиУ E-7A Wedgetail, отвечающей требованиям ВВС США.
Контракт и планы
Серийное производство самолетов E-3 было освоено в середине семидесятых годов. В 1977 г. первые «Сентри» достигли оперативной готовности и начали полноценную службу. Строительство такой техники для ВВС США и иностранных заказчиков продолжалось до 1992 г., и к этому времени собрали ок. 70 самолетов.
Несколько лет назад Пентагон принял решение о замене имеющихся E-3 самолетом нового типа, и в течение некоторого времени изучал потребности ВВС и предложения промышленности. В апреле 2022 г. ВВС официально объявили, что в 2027 г. на вооружение должен будет поступить самолет Boeing E-7A Wedgetail в доработанной версии.
Министерство ВВС запустило соответствующую программу и сформировало управление, ответственное за ее реализацию. Затем управление и подрядчик провели консультации и согласовали условия дальнейших работ. По итогам этих мероприятий, 28 февраля 2023 г. министерство выдало компании Boeing заказ на выполнение проекта стоимостью 1,2 млрд долл.
Компания-подрядчик получила тактико-техническое задание от Пентагона и должна разработать по нему обновленный вариант самолета E-7A. Работы будут проводиться в ускоренном порядке. К августу 2024 г. «Боинг» должен построить и вывести на испытания два опытных самолета. В течение нескольких следующих лет они пройдут все необходимые проверки, после чего будут приняты на вооружение.
Согласно нынешним планам, серийное производство E-7A в «американской» конфигурации начнется уже в 2025 г. Его собираются продолжать до 2032 ф.г., и к этому времени должно быть построено 24 самолета. Вместе с уже заказанными прототипами ВВС в итоге получат 26 новых бортов.
Первые E-7A попадут в строевые части и начнут службу не позднее 2027 г. Последние должны будут поступить в эксплуатацию в первой половине тридцатых. Параллельно с получением новых самолетов ВВС будут отказываться от имеющихся E-3. По всей видимости, последние Sentry завершат службу уже в следующем десятилетии.
Не первый заказчик
Самолет ДРЛОиУ E-7A Wedgetail разрабатывался американской компанией Boeing, но США стали далеко не первым покупателем такой техники. Дело в том, что этот проект разрабатывался по инициативе иностранного заказчика, а теперь Пентагон желает воспользоваться готовым результатом.
Австралийский E-7A
История проекта E-7A восходит к середине девяностых годов, когда Минобороны Австралии запустило программу Wedgetail. Ее целью было создание нового самолета ДРЛОиУ и последующая закупка нескольких таких машин. Победителем программы стала компания Boeing с новым проектом E-7A или «737 AEW&C». В 1999 г. она получила заказ на строительство четырех самолетов с опционом на три единицы.
Первые два самолета для Австралии были собраны в США. Их передача заказчику ожидалась в 2006 г., но из-за проблем с доводкой электроники состоялась только в 2009-м. К 2012 г. на австралийской площадке «Боинга» построили еще четыре самолета. Третий самолет из опциона строить не стали. В 2012-м эскадрилья ДРЛОиУ достигла начальной оперативной готовности. В 2014 г. E-7A впервые были привлечены к реальной операции – они участвовали в поисках пропавшего малазийского авиалайнера.
В 2006 г. Южная Корея заказала четыре самолета. Первый передали заказчику в 2010 г, последний – в 2012-м. К середине десятилетия началась их полноценная эксплуатация, продолжающаяся до сих пор.
Так же в 2006 г. компания Boeing подписала соглашение с Минобороны Турции о разработке специальной модификации E-7A. На самолете под названием E-7T Barış Kartalı предполагалось использовать радиоэлектронные средства турецкой разработки. В 2007 г. первый E-7T вышел на испытания, а на вооружение его приняли в 2014-м. К концу 2015-го заказчик получил еще три борта.
В марте 2019 г. очередным заказчиком E-7A стала Великобритания. Она желала получить пять самолетов в доработанной версии Wedgetail AEW1. Первый из них поступит на вооружение в 2023-24 гг. При этом существует риск сокращения серии и/или переноса срока поставок в связи с финансовыми и организационными проблемами.
Самолеты ВВС Южной Кореи
Вооруженные силы США до определенного времени не проявляли интереса к проекту Wedgetail. Лишь в 2019 г. его впервые упомянули в контексте будущей замены наличных самолетов E-3. Затем прошли необходимые мероприятия, по результатам которых на днях подписали первый контракт на строительство техники. В ближайшем будущем ожидается появление заказа на серийные самолеты.
Технические особенности
Самолет ДРЛОиУ E-7A выполнен на основе пассажирского лайнера Boeing 737NG в варианте с повышенным запасом топлива. При разработке специального самолета сохранили исходный планер, однако на нем появились новые агрегаты. Силовая установка и общесамолетные системы были доработаны с учетом эксплуатации в вооруженных силах. Внутренние отсеки были перекомпонованы и получили новое оснащение. Так, за кабиной пилотов поместили помещение для операторов, за ним находится салон для отдыха, а прочие объемы отданы под аппаратуру.
Получившийся самолет по размерам и массе практически не отличается от Boeing 737NG. Его длина достигает 33,6 м, размах крыла – менее 36 м. Пустой самолет весит 46,6 т, максимальная взлетная масса – 77,6 т. Два двигателя CFM56-7B27A обеспечивают крейсерскую скорость 850 км/ч и дальность полета на одной заправке до 6500 км. Имеется оснащение для дозаправки топливом в полете. Летный экипаж состоит из двух человек.
На E-7A устанавливается многоцелевая радиолокационная станция Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) разработки Northrop Grumman. Это станция L-диапазона с двумя активными ФАР бокового обзора и электронным сканированием. Антенное устройство РЛС выполнено в виде прямоугольного блока, на обеих сторонах которого помещены приемно-передающие элементы. Антенна смонтирована сверху на фюзеляже под характерным плоским обтекателем длиной 10,8 м и высотой 3,4 м. В отличие от «гриба» на E-3, антенна станции MESA является неподвижной.
Турецкий E-7T
MESA обеспечивает круговой обзор и способна засекать воздушные, наземные и надводные цели. Для крупных воздушных объектов максимальная дальность обнаружения превышает 600 км, для истребителей – 370 км. Надводный корабль класса фрегат виден с 240 км. Имеется режим радиоэлектронной разведки. В этом случае дальность обнаружения излучающих объектов может превышать 800-850 км.
Вычислительный комплекс MESA одновременно сопровождает 180 целей. По 24 одновременно может выдаваться целеуказание огневым средствам или авиации. Для передачи данных используются стандартные натовские средства связи. В зависимости от модификации самолета, работой РЛС и других средств управляет 8-10 операторов, каждый из которых имеет автоматизированное рабочее место.
Выгодная замена
В целом новый самолет ДРЛОиУ E-7A имеет заметные преимущества перед существующим E-3. Главное – его новизна. ВВС США получат самолеты новой постройки, ресурса которых хватит на несколько десятилетий службы. Кроме того, Wedgetail построен на современной платформе с высокими характеристиками и несет актуальное радиоэлектронное оснащение.
E-7A существенно меньше и легче старого E-3, но имеет сопоставимые летно-технические характеристики. При этом обеспечен рост всех основных рабочих параметров. Современная РЛС MESA отличается повышенной дальностью обнаружения, сопровождает больше целей, но при этом потребляет меньше электроэнергии.
Самолет с таким сочетанием тактико-технических характеристик и оперативных возможностей действительно представляет большой интерес для ВВС США. Он сможет стать полноценной заменой имеющимся бортам, а также должен будет положительно повлиять на общие возможности воздушного флота ДРЛОиУ. Впрочем, положительные последствия от переоснащения этой части ВВС проявятся лишь в отдаленной перспективе. Строительство 26 самолетов займет порядка десяти лет, а до их получения Пентагону придется использовать стареющие «Сентри».