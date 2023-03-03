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ВВС США планируют использовать спутники, способные отслеживать движущиеся цели в реальном времени

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ВВС США планируют использовать спутники, способные отслеживать движущиеся цели в реальном времени

Коллегия научных советников прорабатывает вопрос использования ВВС США спутников, способных отслеживать движущиеся (в том числе высокоскоростные) цели как в воздухе, так и на земле в реальном времени. Обычно это осуществляется с помощью разведывательных самолётов и беспилотников.


Некоторые высокопоставленные чиновники в ВВС крайне обеспокоены тем, что самолёты с РЛС, использующие радары для отслеживания и поражения движущихся целей, явно не приспособлены для полётов в зонах боевых действий. На протяжении последних нескольких лет американские Военно-воздушные силы совместно с Космическими войсками анализировали то, какую роль могут играть спутники в проведении данной миссии. Американский генерал в отставке Джон Уильям Реймонд сообщал о финансировании проекта с целью его запуска уже к следующему году.

Также на коллегии оценивалась и возможность задействования как боевого самолёта, так и спутников на низких околоземных орбитах до 2 тыс км над поверхностью Земли, позволяющих отслеживать подвижные цели.

В задачи совещательного органа при Пентагоне входит проведение экспертного анализа технологических методов, используемых ВВС и Космическими силами США. При разработке данного научного исследования орган будет учитывать все требования, необходимые для создания индикатора обнаружения движущихся целей (MTI), равно как и все риски, связанные с использованием космических систем при проведении миссии.

Научно-консультативный совет также рассматривает и возможность разработки других научных исследований, с помощью которых можно было бы повысить маневренность американских космических аппаратов и разработать подходы к проведению испытаний. К ним нужно отнести и создание автономной системы дозаправки в воздухе, космических аппаратов для перевозки грузов, а также разработку концепта заправщика.

Для проведения исследований в рамках проекта, как ожидается, будет задействован и искусственный интеллект (ИИ) с целью моделирования обстановки и подготовки военных, что предусматривает более эффективную отработку применения военной техники.
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8 комментариев
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  1. AVM
    AVM Сегодня, 08:06
    +1
    О чём я уже не раз говорил.
    С ПГРК пора завязывать.
  2. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 08:10
    +2
    Никакие соглашения не остановят милитаризацию космоса. Следующий задачей для спутника будет не только отследить, но и уничтожить цель.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
      0
      Удары из космоса отразить невозможно на сегодняшний день.
      Понятно что нашими инженерами и учеными надо срочно разрабатывать ударные вооружения для размещения на орбите Земли...враг пошел ва-банк.
      1. Ua3qhp
        Ua3qhp Сегодня, 08:30
        0
        Удары из космоса отразить невозможно на сегодняшний день.

        Особенно, когда спутник двигается относительно цели со скоростью 8 км/с на расстоянии от цели 400 км. Нетривиальная задача попасть через атмосферу даже в неподвижную но небольшую цель.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:16
    0
    Тема перспективная, следующий шаг создание ударного-спутника из ближнего космоса.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:37
    0
    ну раз сяо становится бесполезным, нужна мощнейшая ядерная бомба в океане, а то толку от ракет похоже не будет.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:37
    0
    Милитаризация в космосе набирает обороты.Мусор и множество аппаратов на орбите делают космос для его изучения и использования ,всё более опасным.
  6. Hexenmeister
    Hexenmeister Сегодня, 08:53
    0
    Некоторые высокопоставленные чиновники в ВВС крайне обеспокоены тем, что самолёты с РЛС, использующие радары для отслеживания и поражения движущихся целей, явно не приспособлены для полётов в зонах боевых действий.
    Наверное самый главный вывод из этого материала!!! Остальное все - реакция на этот вывод!