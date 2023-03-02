В населенном пункте Часов Яр, который расположен на расстоянии пяти километров на запад от Артемовска (Бахмута) практически непрерывно слышны звуки артиллерийский обстрелов, позиции российской армии уже находятся в шаговой доступности от городских окраин.
Как сообщает американский телеканал CNN, сотрудники которого пообщались с жителями Часова Яра, из определенных точек города можно пешком дойти до российских позиций.
Корреспонденты CNN также сообщают, что по дороге, ведущей из Часова Яра в Артемовск в обе стороны постоянно передвигаются колонны украинской военной техники. Украинское военное командование считает, что Часов Яр станет следующей целью российской армии после взятия под свой контроль Артемовска.
В районе Артемовска продолжает ухудшаться положение боевиков киевского режима. Наиболее тяжелое положение для военнослужащих украинской армии отмечается к северу от этого населенного пункта. Российские войска продолжают работать над освобождением села Дубово-Васильевка, а также продвигаются непосредственно в направлении села Хромово. Интенсивность боев на этом участке линии боевого соприкосновения постоянно возрастает. Противник испытывает трудности с использованием трассы Часов Яр — Хромово — Артемовск, которая находится в зоне поражения российской артиллерии.
В настоящее время украинские боевики пытаются перебросить резервы в район Дубово-Васильевки и Хромово, стремясь помешать российской армии окончательно замкнуть кольцо окружения Артемовска.