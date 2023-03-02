В населенном пункте Часов Яр, который расположен на расстоянии пяти километров на запад от Артемовска (Бахмута) практически непрерывно слышны звуки артиллерийский обстрелов, позиции российской армии уже находятся в шаговой доступности от городских окраин.Как сообщает американский телеканал CNN, сотрудники которого пообщались с жителями Часова Яра, из определенных точек города можно пешком дойти до российских позиций.Корреспонденты CNN также сообщают, что по дороге, ведущей из Часова Яра в Артемовск в обе стороны постоянно передвигаются колонны украинской военной техники. Украинское военное командование считает, что Часов Яр станет следующей целью российской армии после взятия под свой контроль Артемовска.В районе Артемовска продолжает ухудшаться положение боевиков киевского режима. Наиболее тяжелое положение для военнослужащих украинской армии отмечается к северу от этого населенного пункта. Российские войска продолжают работать над освобождением села Дубово-Васильевка, а также продвигаются непосредственно в направлении села Хромово. Интенсивность боев на этом участке линии боевого соприкосновения постоянно возрастает. Противник испытывает трудности с использованием трассы Часов Яр — Хромово — Артемовск, которая находится в зоне поражения российской артиллерии.В настоящее время украинские боевики пытаются перебросить резервы в район Дубово-Васильевки и Хромово, стремясь помешать российской армии окончательно замкнуть кольцо окружения Артемовска.