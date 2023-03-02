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Американский канал: Российские войска неуклонно приближаются к Часову Яру

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Американский канал: Российские войска неуклонно приближаются к Часову Яру

В населенном пункте Часов Яр, который расположен на расстоянии пяти километров на запад от Артемовска (Бахмута) практически непрерывно слышны звуки артиллерийский обстрелов, позиции российской армии уже находятся в шаговой доступности от городских окраин.


Как сообщает американский телеканал CNN, сотрудники которого пообщались с жителями Часова Яра, из определенных точек города можно пешком дойти до российских позиций.

Корреспонденты CNN также сообщают, что по дороге, ведущей из Часова Яра в Артемовск в обе стороны постоянно передвигаются колонны украинской военной техники. Украинское военное командование считает, что Часов Яр станет следующей целью российской армии после взятия под свой контроль Артемовска.

В районе Артемовска продолжает ухудшаться положение боевиков киевского режима. Наиболее тяжелое положение для военнослужащих украинской армии отмечается к северу от этого населенного пункта. Российские войска продолжают работать над освобождением села Дубово-Васильевка, а также продвигаются непосредственно в направлении села Хромово. Интенсивность боев на этом участке линии боевого соприкосновения постоянно возрастает. Противник испытывает трудности с использованием трассы Часов Яр — Хромово — Артемовск, которая находится в зоне поражения российской артиллерии.

В настоящее время украинские боевики пытаются перебросить резервы в район Дубово-Васильевки и Хромово, стремясь помешать российской армии окончательно замкнуть кольцо окружения Артемовска.
Автор:
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4 комментария
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  1. р_у_с_с_к_и_й
    р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 18:48
    -1
    Одного не пойму: почему мы уже который месяц долбимся по этим укреплённым позициям? (Хоть и пытаясь обойти их с флангов).
    Где наступления на других участках? Или будем опять ждать пока Украина наберёт силы, доосностиь их Европа техникой, и весной, когда подсохнет, пойдет в наступление? А потом будут очередные перегруппировки. Один шаг вперёд, два назад. Вот реально, вопросов к командованию очень много. В первую очередь в его профпригодности и сдачи народных интересов
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 18:50
    +1
    Если по дороге постоянно передвигаются колонны украинской техники, то по этой самой дороге логично вести постоянный беспокоящий огонь. Огонь можно вести просто так, наудачу даже из разных точек. Жаль, что к этому конфликту не успели такие машины как "Флокс" и "Горец", как раз для подобных 120-мм минометов это было бы подходящей работой со сменой позиций после каждой стрельбы.
  3. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 18:56
    0
    Кто-то из Кремля утверждал, что мы отодвинем границы от Донбасса в ответ на поставку дальнобойного оружия... Что-то не верится в это... Украину вооружают вооружают..
  4. Тополь
    Тополь Сегодня, 18:59
    0
    Корреспонденты CNN также сообщают, что по дороге, ведущей из Часова Яра в Артемовск в обе стороны постоянно передвигаются колонны украинской военной техники.

    Вот не пойму, а что разве наносить артиллерийские удары по этим колоннам - не вариант? Если позиции наших в пешей доступности, то наверное и дорогу можно визуально контролировать с каких-то точек. После первого же удара полотно будет частично разрушено, значит и скорость продвижения колонн на этом участке будет минимальная. Раз наша артиллерия работает по Артемовску, значит может и по трассе, мне думается.