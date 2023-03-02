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Польша намерена выпустить около 500 танков К2 на своих мощностях

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Польша намерена выпустить около 500 танков К2 на своих мощностях

После решения о производстве 1300 бронемашин Borsuk и их специализированных версий в Польше заявляют о намерении освоить выпуск южнокорейских ОБТ К2.


На заводах [оборонной компании] WZM S.A. в Познани будет построено не менее 500 танков, не считая вспомогательной техники [видимо, имеются в виду БРЭМ]

- заявили в руководстве PGZ [примерный аналог «Ростеха»].

С аналогичным заявлением выступили в Минобороны страны. Для создания соответствующих мощностей планируется провести рекапитализацию WZM за счёт дополнительных средств [не предусмотренных бюджетом программы покупки К2], что позволит построить новые производственные линии. В настоящее время WZM занята главным образом технической поддержкой и мелкосерийной модернизацией танков Leopard 2.

Как поясняется, 180 К2 будут поставлены в готовом виде из Южной Кореи. По закрытии этой сделки польское правительство планирует выпустить ещё 820 танков, в связи с чем озвученные полтысячи машин являются планом-минимумом.

При этом следует учитывать, что польское правительство при реализации программы перевооружения армии руководствуется в первую очередь стратегической ситуацией на украинском фронте. В начале проведения спецоперации ВС РФ в незалежной Варшава, озаботившись собственной безопасностью, форсировала приобретение целого ряда вооружений, включая танки К2: первые десять машин вообще были переданы из войск Южной Кореи.

Теперь польские власти намерены перейти к длительным инвестициям в собственную оборонку. Это говорит о том, что в Варшаве полагают, что украинский конфликт принял затяжной характер и растянется на многие годы.
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15 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:13
    -1
    Конечно затяжной. Готовьтесь польки. Вам за все воздастся ещё. Не знаю как , но надеюсь )
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:17
      +1
      Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
      "Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений. Ну а если подтвердится опять про "братство" пластинку поставим ? Вопреки нашим наивным представлениям жизнь разъясняет нам в который раз, что не существует по определению братских народов.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:23
        -3
        А что следить?Как раньше поставляли,так и сейчас будут поставлять.
        Новости про Угледар.Видео по ссылке ниже.
        . По данным издания «The New York Times», несмотря на тот факт, что ситуация в Угледаре освещается не так как в Бахмуте, здесь обстановка является отнюдь не менее жаркой. Как стало известно, здесь зафиксирована одна из крупнейших танковых битв с крайне серьёзными потерями. По данным издания «The New York Times», только на территории самого Угледара и в его окрестностях подбиты и уничтожены свыше 130 танков, что сопоставимо с армиями небольших стран.

        «Трехнедельный бой в городе Угледар привел к тому, что, по словам российских официальных лиц, стало крупнейшим танковым сражением конфликта», - сообщает «The New York Times».


        .Потери танков обусловлены обширными минными полями, устанавливаемыми в том числе и дистанционно, ударами высокоточного оружия, применением противотанковых ракетных комплексов и беспилотников. Уничтожение 130 танков является лишь поверхностной оценкой, так как здесь не учтены потери иной военной техники, в том числе боевых машин пехоты, бронетранспортёров, армейских грузовиков и пр.

        https://avia.pro/news/nyt-pod-ugledarom-sostoyalos-krupneyshee-tankovoe-srazhenie-unichtozheno-svyshe-150-tankov

        . Прогноз развития ситуации перед началом штурма Угледара, а так же реальные возможности спланированных на задачу подразделений был известен командующему ВВО Мурадову, однако он под давлением генштаба всё таки решился идти в наступление, ибо таков план нового командующего СВО. ....

        В результате:
        Морпехи заняли плацдарм в пргороде Угледара, в районе дач, зарубились с противником. Понесли потери. Судя по просочившейся иныормации, некоторые попали в плен. Отбили все контратаки противника, были окружены, но отбились. В тяжелейших стрелковых боях удержали плацдарм, позволяющий развивать дальнейшее наступление. ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ!В настоящее время не прекращаясь идут позиционные бои. При этом потери вопреки истерикам в интернете несоизмеримые с потерями соседей-армейцев и точно не такие, какие рисует в сети враг.Соседи-армейцы свои задачи НЕ ВЫПОЛНИЛИ. .... При этом, неудачи соседей сказались на тяжелейшем положении морпехов 155й, на которых противник обрушил всю мощь контратак, в том числе своего резерва.
        Кроме того, среди всех участвующих в наступлении подразделений, негативно сказался фактор т.н. «снарядного голода», запланированных на операцию боеприпасов ожидаемо не хватило.
        Паралельно событиям на поле боя, с целью подрыва морально-психологического состояния военнослужащих 155й бригады и членов их семей, специалистами информационного противоборства противника была запущена фейковая информация, которая проникла в российский сегмент и без проверки была многократно перепощена нерадивыми отечественными ТГ-каналами. В результате, вместо поддержки, пацаны увидели в сети массовую истерию, продолжающуюся до сих пор.

        https://vizitnlo.ru/ugledar-poslednie-novosti-vrag-styanul-k-ugledaru-chetyre-vojskovyx-brigad/
      2. bambr731
        bambr731 Сегодня, 18:37
        +2
        ...жизнь разъясняет нам в который раз, что не существует по определению братских народов.

        Полностью согласен. Все братья пока ресурсы со скидкой и прочие блага. Чуть прижало и братству кирдык
  2. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 18:18
    0
    У меня один вопрос, в чем секрет польского экономического чуда? чтобы закупать и производить столько техники требуются коллосальные деньги, особенно дорогой техники.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:26
      -1
      В плане предвоенной подготовки очевидно. Экономика Польши под 700 млрд - поэтому это вполне подъемно. Если же мы говорим про Корею, там вероятно еще и эксклюзивные условия. Ибо для Кореи, это трамплин на премиум рынок Европы.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 19:22
        0
        Тут ещё вчерашняя новость о производстве БМП в Польше новых. Можно сказать , что европейский Впк не умирает и возрождается , а южнокорейский Впк получает , тоже возможности развития. То есть получается , они развиваются и готовятся к войне.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 18:27
      +1
      Цитата: Mol_18
      чтобы закупать и производить столько техники требуются коллосальные деньги, особенно дорогой техники.

      ну тут все очень просто. wink чтоб закупать (по заявлениям поляков 1000 южно корейских К2) или производить (500, как пишут тут в статье), да, нужны большие деньги! yes но чтоб заявлять о намерении купить или производить, больших денег не нужно. достаточно одну "говорящую голову" которая заявит что "Польша планирует бла бла бла". request
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 18:34
      0
      игорь, скаже так лет 6-7 последний телевизионный в британии завод переехал в польшу и думаю не только этот завод далее огромные транши евросоюза(гиену надо кормить) когда отдавать? а зачем отдавать такой стране как германия ,это уже не страна а полуколония штатов а зеленая простигосподи анналена ложится со всей старательностью
    4. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:37
      0
      Да там чуда нет никакого. Сами поляки удивляются потоку денежных средств в страну. Любопытно, что из ЕС поступают небольшие суммы. Думаю, что основные кредиторы Англия и США. Попытка повторения 30-х годов двадцатого века. Может и специально создаются проблемы для Германии.
    5. bambr731
      bambr731 Сегодня, 18:42
      +1
      Нет никакого секрета. Польша в долгах торчит ничуть не меньше Украины. Может и больше
  3. Karpv
    Karpv Сегодня, 18:20
    0
    Наверное собирать будут машинокомплекты.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:54
    0
    Чувствую, Украина - это только цветочки, и пока мы там тратим свои ресурсы и накапливаем усталость - НАТО готовит Польшу...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    0
    Польша намерена выпустить около 500 танков К2 на своих мощностях
    . Удовольствие не из дешёвых и кто-то должен енто дело спонсировать!
    Интэрэсно, а кто это делать будет???
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:19
    0
    На заводах [оборонной компании] WZM S.A. в Познани будет построено не менее 500 танков
    Ну и флаг полякам в попу, или оборонной компании? А США позволят? fool fool Нет, ляхи, Абрамс ваша судьба.... request