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Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах

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Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах

Власти Аргентины приняли решение о денонсации договора с Великобританией о деятельности на Мальвинских островах (британцы называют их Фолклендскими островами). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Аргентины.


Договор с Соединенным королевством Аргентина заключила в 2016 году, когда президентом страны был Маурисио Макри. С тех пор политический курс Буэнос-Айреса претерпел изменения. Сейчас Аргентина намерена вернуться к вопросу суверенитета страны над островами.

Министерство иностранных дел Аргентины оценивает разорванное соглашение как «вредное», поскольку оно вредит интересам страны в направлении обеспечения суверенитета над Мальвинскими островами. Великобритания получила специальную ноту от Буэнос-Айреса, в которой подчеркивалось, что соглашение было направлено на реализацию лишь британских интересов и носило оскорбительный для национального суверенитета Аргентины характер.

В Буэнос-Айресе, судя по всему, не собираются отказываться от Мальвинских островов. Разрыв соглашения служит сигналом для Великобритании, что разговор о Мальвинских островах не закончен. За десятилетия, прошедшие со времени британско-аргентинского конфликта, Великобритания значительно ослабла в военном и экономическом отношении. Тем более, сейчас Лондон сильно отвлекся на украинский конфликт.

Это дает возможность Аргентине если и не прямо сейчас попытаться вернуть контроль над Мальвинскими островами, то, по крайней мере, продемонстрировать свою готовность к таким действиям в перспективе. Не зря секретарь аргентинского МИД по вопросам Мальвинских островов, Антарктиды и Южной Атлантики Диего Кармона заявил о переходе властей страны к продвижению восстановления суверенитета над островами.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / User:Tom L-C
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17 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:46
    +10
    Я думаю Россия должна официально поддержать это стремление Аргентины вернуть острова, захваченные Англией острова.
    А ещё это может быть сигналом, что многие в мире увидели, что англо-саксонская банда слабеет.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:18
      0
      Аргентине пора проводить СВО на Мальвинах пока наглы увязли на Украине.
  2. Влодек
    Влодек Сегодня, 18:47
    +6
    Ах какой неприятный сюрприз для мелкобритов! Если им хвост прищемят на Фолклендах-конец империи.
  3. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 18:47
    +6
    Помочь бы надо аргентинцам. Су-30 с Bramos’ами поставить.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:56
      +1
      Старый Оператор ....Помочь бы надо аргентинцам. Су-30 с Bramos’ами поставить.

      По опыту прошлой войны, Аргентине могут понадобиться подводные лодки и авиация (в тч транспортная)
      Аргентина намерена вернуться к вопросу суверенитета страны над островами.

      Есть сложности, что на этой территории проживает местное население- граждане UK, и насколько я знаю, менять гражданство на иное они не собираются.
  4. poquello
    poquello Сегодня, 18:48
    +2
    дело движется к замесу
    (по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)
  5. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 18:51
    +3
    Шеффилду на дне одиноко. Добавить бы надо.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 19:09
      0
      Кроме него там еще куча железа лежит. Тот же "Атлантик ковейер"
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    0
    Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах
    . Что будет???
    Опять бодатся за острова начнут?
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 19:01
    +3
    Прошлый "мундиаль" (если так это можно назвать) проводимый на Мальвинских островах, Аргентина проиграла. Сейчас счёт 1:0 в пользу Великобритании. Если, невзирая на последствия COVID-a и прочие трудности организации встречи в том же регионе, встреча всё-же состоится, то и в этом матче я буду болеть за Аргентину drinks
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:19
      0
      Аргентина - Ямайка 5:0. good
      Цитата: Gnefredov
      Прошлый "мундиаль" (если так это можно назвать) проводимый на Мальвинских островах, Аргентина проиграла. Сейчас счёт 1:0 в пользу Великобритании. Если, невзирая на последствия COVID-a и прочие трудности организации встречи в том же регионе, встреча всё-же состоится, то и в этом матче я буду болеть за Аргентину drinks
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 19:09
    +2
    Вообще-то по уму мы должны поддерживать в этом споре народ Фолклендских островов, их право на самоопределение. По причине полной аналогии с Крымом.

    В 2013 году там прошел референдум о статусе островов и на референдуме убедительно победили сторонники союза с Великобританией.

    Так что нашей дипломатии нужно ткнуть англичан носом в итоги референдумов - если уж вы уважаете решение народа Фолклендских островов, уважайте соотвественно и решение народа Крыма.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:17
      0
      Цитата: dump22
      Так что нашей дипломатии нужно ткнуть англичан носом в итоги референдумов - если уж вы уважаете решение народа Фолклендских островов, уважайте соотвественно и решение народа Крыма.

      Они скажут, что если бы этот референдум проводили войска Аргентины, то результат был бы иной
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:15
    0
    Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах
    Хамы, верните Мальдивы хозяевам! angry
  10. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 19:16
    0
    Сейчас когда 20 миллионов человек в Аргентине сидит без света, правительство старается перенаправить их гнев в сторону. Типичное решение внутренних проблем, за счёт внешних.
  11. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:16
    0
    Гнать мелкобритов грязными тряпками.
  12. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 19:18
    0
    Надо немеденно усилить ВВС,ВМС,бронетаковый кулак Аргентины!!создать глубоко эшелонированную ПВО! Аргентинцы нам близкие люди по духу!!)