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Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Забахмутку - восточный район Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Забахмутку - восточный район Артёмовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают успешное продвижение в окрестностях Артёмовска и городской черте. По сообщениям с мест событий, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили восточную часть Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о районе, который носит название Забахмутка.


Забахмутка – индустриальный район Артёмовска, а также жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Он находится к востоку от реки Бахмутка, что и дало району соответствующее название.



Ранее проходила информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся уже в центральной части города. При этом основные силы противника сосредоточились на удержании позиций на западе Артёмовска. Они пытаются удержать за собой кварталы, которые примыкают к выезду на Часов Яр. Это район от улицы Чайковского до населённого пункта Хромово, к которому вплотную накануне подошли российские силы. Основная задача наших бойцов после освобождения Забахмутки состоит в том, чтобы блокировать остающиеся в городе силы противника, перерезав для них транспортную коммуникацию с Часовым Яром.

Напомним, что к началу недели в Бахмут и окрестности командование ВСУ перебросило несколько резервных подразделений. Это увеличило численность сопротивляющихся российскому освобождению, однако и фактически загнало такие резервы в формирующийся нашими войсками «котёл».
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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3 комментария
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 18:58
    0
    дороги по ходу у укропов кончились, только если прорываться будут
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:12
      0
      poquello ......только если прорываться будут

      Полагаю, это будет худшим вариантом для бандерлогов, пусть попробуют. Главное, чтобы метеоусловия позволяли в полной мере применять БПЛА и авиацию.
  2. bk316
    bk316 Сегодня, 18:59
    +3
    Смотрю регулярно по карте. Измеряю коридор . Осталось 3,5 км. Уже просто так не уйдут.
    Чем то это начинает напоминать Волхов. Там ведь тоже полного окружения не было, но пройти коридором удалось немногим.