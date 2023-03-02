Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Забахмутку - восточный район Артёмовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают успешное продвижение в окрестностях Артёмовска и городской черте. По сообщениям с мест событий, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили восточную часть Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о районе, который носит название Забахмутка.Забахмутка – индустриальный район Артёмовска, а также жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Он находится к востоку от реки Бахмутка, что и дало району соответствующее название.Ранее проходила информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся уже в центральной части города. При этом основные силы противника сосредоточились на удержании позиций на западе Артёмовска. Они пытаются удержать за собой кварталы, которые примыкают к выезду на Часов Яр. Это район от улицы Чайковского до населённого пункта Хромово, к которому вплотную накануне подошли российские силы. Основная задача наших бойцов после освобождения Забахмутки состоит в том, чтобы блокировать остающиеся в городе силы противника, перерезав для них транспортную коммуникацию с Часовым Яром.Напомним, что к началу недели в Бахмут и окрестности командование ВСУ перебросило несколько резервных подразделений. Это увеличило численность сопротивляющихся российскому освобождению, однако и фактически загнало такие резервы в формирующийся нашими войсками «котёл».