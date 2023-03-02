«Ракет у России всё меньше, но они ещё есть»: В оперативном командовании «Юг» заявили о «новой тактике» ракетных ударов

Российское производство ракет практически остановлено, но все еще производит небольшое количество, поэтому удары будут наноситься, но не массированно. Россия ищет "новую тактику" применения оставшихся боеприпасов. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
В Генштабе ВСУ о "новой" тактике российских ракетных ударов не высказался, наверное, только дворник, все остальные успели отметиться соответствующими заявлениями. Как только при нанесении ракетного удара что-то изменилось, украинская ПВО снова не справилась, так звучит заявление о "новой тактике". Ранее об этом, в основном, заявлял спикер Воздушного командования Юрий Игнат, теперь к нему присоединилась спикер командования "Юг" Гуменюк.
Выступая на брифинге, она заявила, что Россия начала распределять во времени ракетные удары и комбинировать их, нанося удары с воздуха и моря, иногда присоединяя к ним небольшие партии дронов-камикадзе. По оценке Генштаба ВСУ, у России в очередной раз "заканчиваются ракеты", связано это с тем, что их производство практически остановилось. Имеющегося количества не хватает для одновременных ударов по украинской ПВО и критически важной инфраструктуре.
Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть
- заявила Гуменюк.
Ранее в Воздушном командовании ВСУ заявляли о "новой тактике" российских войск, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, вскрывающие ПВО, а затем идет вторая волна, наносящая удары непосредственно по выявленным ЗРК и РЛС, а также по назначенным целям.