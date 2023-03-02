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«Ракет у России всё меньше, но они ещё есть»: В оперативном командовании «Юг» заявили о «новой тактике» ракетных ударов

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«Ракет у России всё меньше, но они ещё есть»: В оперативном командовании «Юг» заявили о «новой тактике» ракетных ударов

Российское производство ракет практически остановлено, но все еще производит небольшое количество, поэтому удары будут наноситься, но не массированно. Россия ищет "новую тактику" применения оставшихся боеприпасов. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.


В Генштабе ВСУ о "новой" тактике российских ракетных ударов не высказался, наверное, только дворник, все остальные успели отметиться соответствующими заявлениями. Как только при нанесении ракетного удара что-то изменилось, украинская ПВО снова не справилась, так звучит заявление о "новой тактике". Ранее об этом, в основном, заявлял спикер Воздушного командования Юрий Игнат, теперь к нему присоединилась спикер командования "Юг" Гуменюк.

Выступая на брифинге, она заявила, что Россия начала распределять во времени ракетные удары и комбинировать их, нанося удары с воздуха и моря, иногда присоединяя к ним небольшие партии дронов-камикадзе. По оценке Генштаба ВСУ, у России в очередной раз "заканчиваются ракеты", связано это с тем, что их производство практически остановилось. Имеющегося количества не хватает для одновременных ударов по украинской ПВО и критически важной инфраструктуре.

Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть

- заявила Гуменюк.

Ранее в Воздушном командовании ВСУ заявляли о "новой тактике" российских войск, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, вскрывающие ПВО, а затем идет вторая волна, наносящая удары непосредственно по выявленным ЗРК и РЛС, а также по назначенным целям.
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8 комментариев
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  1. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 19:03
    +1
    Уже год прошёл, ракет как и не было так и нет. АГА...
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 19:10
      0
      спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк
      Ей на кухне надо командовать а не про российские ракеты рассуждать. Дуринда!
  2. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 19:06
    0
    Ну не умная женьщина легкого поведения совсем. У нас еще куча стиральных машинок да еще и посудомоечных машин,если свидомая знает что это такое. Так что ракеток и на нее хватит.
  3. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:11
    -1
    Ну-ну, скоро объявите что и патроны кончаются. Басни для самоуспокоения, ВПК России работает 24на 7 без выходных и праздников. Наша промышленность производит их столько же ,как все остальные в мире вместе взятые.
    1. Мирагор В
      Мирагор В Сегодня, 19:17
      0
      Откуда такие сведения? Читайте телеграмм Ходаковского - он на передовой и не соврет
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:12
    0
    Россия ищет "новую тактику" применения оставшихся боеприпасов. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
    Да нашли давно. Все ракеты на вашу голову! recourse
  5. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 19:14
    +1
    похоже на правду. Несколько сотен ракет без пользы были использовано. Где у5ничтоженная инфраструктура?
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 19:14
    0
    Ракетных ударов действительно стало намного меньше. Ди и эффективность их сомнительна. Украина ничего, воюет,даже отвоевала Купянск Изюм и др. Держит оборону на других участках, даже ценой больших потерь ( вспомните 1941год) При получении техники пойдут на Крым. ДРГ в наших сёлах. То что идут постоянные обстрелы нашей территории это уже пора А что прекратили обстрелы Донецка как требовал Шойгу и Путин? Буда в том что у нас не оказалось сил и ВОЛИ вести войну. Всё о переговорах твердим, призываем. Но это позиция слабого. Нам же показывают что разговаривать с нами будут снаряды. Да и Красную линию мы уже отодвинули до Красной площади!