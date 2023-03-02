«Ракет у России всё меньше, но они ещё есть»: В оперативном командовании «Юг» заявили о «новой тактике» ракетных ударов

Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть

Российское производство ракет практически остановлено, но все еще производит небольшое количество, поэтому удары будут наноситься, но не массированно. Россия ищет "новую тактику" применения оставшихся боеприпасов. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.В Генштабе ВСУ о "новой" тактике российских ракетных ударов не высказался, наверное, только дворник, все остальные успели отметиться соответствующими заявлениями. Как только при нанесении ракетного удара что-то изменилось, украинская ПВО снова не справилась, так звучит заявление о "новой тактике". Ранее об этом, в основном, заявлял спикер Воздушного командования Юрий Игнат, теперь к нему присоединилась спикер командования "Юг" Гуменюк.Выступая на брифинге, она заявила, что Россия начала распределять во времени ракетные удары и комбинировать их, нанося удары с воздуха и моря, иногда присоединяя к ним небольшие партии дронов -камикадзе. По оценке Генштаба ВСУ, у России в очередной раз "заканчиваются ракеты", связано это с тем, что их производство практически остановилось. Имеющегося количества не хватает для одновременных ударов по украинской ПВО и критически важной инфраструктуре.- заявила Гуменюк.Ранее в Воздушном командовании ВСУ заявляли о "новой тактике" российских войск, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, вскрывающие ПВО, а затем идет вторая волна, наносящая удары непосредственно по выявленным ЗРК и РЛС, а также по назначенным целям.