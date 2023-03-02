«Угрожал оружием»: Украинская прокуратура заочно обвинила в «грабежах» участвующего в СВО российского военнослужащего

Украинская прокуратура заочно обвинил в грабежах участвующего в СВО российского военнослужащего. Ему назначили наказание в виде десяти лет заключения.
Об этом сообщила пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.
В обвинительном заключении говорится, что российский военный якобы нарушал «законы и обычаи войны». Украинские обвинители из Ахтырской окружной прокуратуры утверждают, что обвиняемый занимал должность командира отделения в подразделении, дислоцированном в подмосковном Наро-Фоминске и относящемся к 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. В ходе спецоперации прошлой весной он якобы нес службу на блокпосту в Тростянце Ахтырского района Сумской области Украины, проводя проверки проезжающих через него гражданских автомобилей.
Обвинение утверждает, что при этом военнослужащий отнимал у проезжающих ценные вещи и угрожал им при этом оружием. Как заявляют в прокуратуре, у них якобы есть доказательства того, что в марте прошлого года он отобрал у трех человек дорогостоящие смартфоны и наличные деньги. В дальнейшем, утверждает следствие, он якобы использовал присвоенные гаджеты для личного пользования.
На данный момент местонахождение «осужденного» украинским правоохранителям установить не удалось...
Ранее украинская прокуратора заочно предъявила обвинение российскому военкору Семену Пегову в осуществлении деятельности, связанной с его профессиональными обязанностями. Разумеется, у правоохранителей Украины доступа к нему нет.