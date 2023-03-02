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«Угрожал оружием»: Украинская прокуратура заочно обвинила в «грабежах» участвующего в СВО российского военнослужащего

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«Угрожал оружием»: Украинская прокуратура заочно обвинила в «грабежах» участвующего в СВО российского военнослужащего

Украинская прокуратура заочно обвинил в грабежах участвующего в СВО российского военнослужащего. Ему назначили наказание в виде десяти лет заключения.


Об этом сообщила пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

В обвинительном заключении говорится, что российский военный якобы нарушал «законы и обычаи войны». Украинские обвинители из Ахтырской окружной прокуратуры утверждают, что обвиняемый занимал должность командира отделения в подразделении, дислоцированном в подмосковном Наро-Фоминске и относящемся к 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. В ходе спецоперации прошлой весной он якобы нес службу на блокпосту в Тростянце Ахтырского района Сумской области Украины, проводя проверки проезжающих через него гражданских автомобилей.

Обвинение утверждает, что при этом военнослужащий отнимал у проезжающих ценные вещи и угрожал им при этом оружием. Как заявляют в прокуратуре, у них якобы есть доказательства того, что в марте прошлого года он отобрал у трех человек дорогостоящие смартфоны и наличные деньги. В дальнейшем, утверждает следствие, он якобы использовал присвоенные гаджеты для личного пользования.

На данный момент местонахождение «осужденного» украинским правоохранителям установить не удалось...

Ранее украинская прокуратора заочно предъявила обвинение российскому военкору Семену Пегову в осуществлении деятельности, связанной с его профессиональными обязанностями. Разумеется, у правоохранителей Украины доступа к нему нет.
Автор:
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 18:59
    +1
    5 унитазов, 8 стиральных машин... wassat все, что нажито непосильным трудом wassat
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:10
    0
    Ранее украинская прокуратора заочно предъявила обвинение российскому военкору Семену Пегову
    Ну предъявили и предъявили, теперь могут предъяву использовать по потребности в сортире. request
  3. Andobor
    Andobor Сегодня, 19:14
    0
    Зачем ВО вражескую пропаганду транслирует?
  4. panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 19:17
    0
    Война всё спишет. Так говорили Волына и Калына.