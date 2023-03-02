Находящийся на Украине экс-депутат Госдумы иноагент Пономарев высказался о нападении террористов на Брянскую область

На территорию Брянской области сегодня действительно проникли боевики из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещен в России как террористическая организация), который базируется на Украине. Это подтвердил украинской прессе бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев (признан в России иноагентом, заочно арестован).По утверждению Пономарева, он хорошо знаком с «ребятами» из РДК. Беглый «оппозиционер» рассказал, что эта организация была создана выходцами из российского ультраправого движения. Многие из неонацистов уже давно воюют на стороне Украины в составе украинских националистических формирований. В сентябре 2022 года, подчеркнул Пономарев, неонацисты российского происхождения выделились в отдельное формирование.Сам диверсионный рейд Пономарев назвал «символическим ответом» президенту России Владимиру Путину, который призвал в послании Федеральному собранию РФ усилить охрану государственной границы с Украиной. По словам Пономарева, «ребята нашли, как пройти», несмотря на минные поля и пограничников.Далее беглый «оппозиционер» привычно порассуждал о том, как подобные нацисты и террористы якобы «сражаются за свободу», а также поспешил опровергнуть информацию о жертвах среди мирного населения. Естественно, Пономарев заявил, что не осведомлен о том, санкционировало ли командование ВСУ операцию РДК.Но, как бы не отпирались защитники террористов в лице Пономарева и сотоварищи, причастность киевского режима к террористическим актам не скроешь. Да и жертвы среди мирного населения есть: это, как минимум, два погибших гражданских человека, раненые дети.