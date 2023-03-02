Военное обозрение
Войти Регистрация

Находящийся на Украине экс-депутат Госдумы иноагент Пономарев высказался о нападении террористов на Брянскую область

31
Находящийся на Украине экс-депутат Госдумы иноагент Пономарев высказался о нападении террористов на Брянскую область

На территорию Брянской области сегодня действительно проникли боевики из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещен в России как террористическая организация), который базируется на Украине. Это подтвердил украинской прессе бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев (признан в России иноагентом, заочно арестован).


По утверждению Пономарева, он хорошо знаком с «ребятами» из РДК. Беглый «оппозиционер» рассказал, что эта организация была создана выходцами из российского ультраправого движения. Многие из неонацистов уже давно воюют на стороне Украины в составе украинских националистических формирований. В сентябре 2022 года, подчеркнул Пономарев, неонацисты российского происхождения выделились в отдельное формирование.

Сам диверсионный рейд Пономарев назвал «символическим ответом» президенту России Владимиру Путину, который призвал в послании Федеральному собранию РФ усилить охрану государственной границы с Украиной. По словам Пономарева, «ребята нашли, как пройти», несмотря на минные поля и пограничников.

Далее беглый «оппозиционер» привычно порассуждал о том, как подобные нацисты и террористы якобы «сражаются за свободу», а также поспешил опровергнуть информацию о жертвах среди мирного населения. Естественно, Пономарев заявил, что не осведомлен о том, санкционировало ли командование ВСУ операцию РДК.

Но, как бы не отпирались защитники террористов в лице Пономарева и сотоварищи, причастность киевского режима к террористическим актам не скроешь. Да и жертвы среди мирного населения есть: это, как минимум, два погибших гражданских человека, раненые дети.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 19:25
    +17
    Гниде Пономареву нужна личная висельница, я считаю... В Киеве, рядом с Зеленский. Они достойны друг друга
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:32
      +11
      По утверждению Пономарева, он хорошо знаком с «ребятами» из РДК.

      А может этот Пономарев проходит как соучастник этого преступления. Его не заочно надо арестовывать , а ликвидировать как бешеную собаку, можно даже в сортире. Пусть пока Ильюша ползает по улице и боится собственной тени.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:26
        +2
        Можно.Личный ледоруб,белый шарфик или что там пологаптся остбенным утыркам
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:39
      +3
      Цитата: Mitroha
      Гниде Пономареву нужна личная висельница, я считаю... В Киеве, рядом с Зеленский. Они достойны друг друга

      Да там на каждом столбе предателей можно вешать ..Такое предательство и кровавая бойня ..И этот кагал карманы набивает и еще ерничает ..
    3. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 19:55
      +5
      Виселица, для Пономарёва, слишком шикарно, вот кол или размычка в самый раз.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:03
        +2
        Вопрос для чего мы пиарим Понамарева и этих его упырей-террористов?Ведь если подумать,то целью этой вылазки была возможность им заявить о себе.А мы их ещё и пиарим.Обычные террористы с которыми понятно что надо делать.И нечего о них писать.
    4. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:22
      +3
      В советские времена в КГБ была специальная структура по ликвидации всяких мразот з рубежом...
      1. Карат
        Карат Сегодня, 20:37
        +1
        Цитата: Napayz
        В советские времена в КГБ была специальная структура по ликвидации всяких мразот з рубежом...


        Иностранный отдел НКВД, потом КГБ.
        Троцкий их рук дело. Кутепов тоже.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:27
    +11
    самое лучшее решение это ликвидировать этих людей.. с врагами нельзя договариваться. я надеюсь у нас есть возможности в Киеве
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:29
    +2
    Находящийся на Украине экс-депутат Госдумы иноагент Пономарев высказался о нападении террористов на Брянскую область
    И чего нам с этого хамского мурла треба? recourse С козла молока или с дранного кота шерсти?
  4. shura7782
    shura7782 Сегодня, 19:32
    +9
    Видать залежался ледоруб. Самое время поработать.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:36
      +5
      Цитата: shura7782
      Видать залежался ледоруб. Самое время поработать.

      Тоже про это подумал (кувалда ,как альтернатива))) ...
      Радуются падлы ,но зря .
      Это все даже России на руку ,теперь уже жестко можно мочить ..Наши в СВО ,когда это узнают ..Даже боюсь предтавить ,что будет
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 19:38
      +7
      Цитата: shura7782
      Видать залежался ледоруб. Самое время поработать.

      Самое время вводить смертную казнь . А то отрепье человеческое совсем распустилось . hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:56
        0
        В Израиле(вот в этом вопросе с них пример брать)ппрестали кормить бараниной в тюрьмах террористов.Лоб зеленкой и всех делов
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:41
    +2
    Алкаш какой то.
    Я уж и забыл, что был такой Пономарев.
    Хочет, что поговорили о нем....
  6. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 19:42
    +3
    Возникает вопрос к нашим государственным деятелям - а почему эту гниду не посадили еще в 2014-м, а потом еще несколько лет ему депутатскую зарплату выплачивали?

    Так трудно разработать закон против таких?
    1. Лишение гражданства. Желтый билет какой-нибудь, псевдопаспорт "педераста-гражданина мира".
    2. Заморозка счетов.
    3. Полная проверка бывшей деятельности.

    Да, такой закон необходим для всех сбежавших педерастов. Для смольянинова, пономарева, галкина... Артистического ничтожества "народного артиста" назарова, который вдруг оказался израильтянином (Почему ничтожества - потому что "артист одной роли", везде только карикатурно надувает щеки и повышает голос, игры ноль, один пафос с переигрыванием). Есть такие. Они за мамону - Родину продали. И в "любой цивилизованной стране западного мира", куда они так стремятся - подобным предателям бы быстро все прикрыли, и сидели бы они долго и не очень счастливо.

    Видимо, во власти у нас сидят записные гуманисты и толстовцы... К сожалению, Иосиф Виссарионович разобрался бы гораздо быстрее!
    И народ не понимает этих... хм.. "полумер".... Да, нужно бить таких! Ибо есть такое главное понятие, как Родина!
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:42
    +3
    Странно как то. При всем обилии спецслужб, спецназов, ССО и прочего, как то незаметно действие российских ДРГ на территории Украины дальше ЛБС. В отличие от украинцев и причастных к ним на территории России. Причина наверное в том, что на Украине идиология защиты своей территории. И она мотивирует. Тем, кто родился в 90-х, до фени СССР, какие республики входили в него и так далее. Они родились в "независимой Украине" признанной Москвой. Им как раз под 30 лет сейчас, возраст война. А какая идеология и мотивация у наших бойцов? Защита Донбасса, русских на Украине? Так поздно опомнились в погоне за прибылью Чубайсов, Обрамовичей и т.п. 8 лет не особо защищали. Деньги не самый мотивирующий повод спецназовцу умирать на задании в глубине территории Украины и мучиться в плену у нацистов садистов. Да и не понимание конечной цели СВО тоже далеко не мотивирует. Кремлю стоит переосмыслить ту линию, что он гнет с размытыми целями, не понятными никому дейстаиями по сбережению логистики западной помощи к фронту и прочих странных вещей. И дать четкую цель аомии - что мы хотим и до каких границ дойти. И что будет после.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 20:11
      +2
      Цитата: БорзРио
      Причина наверное в том, что на Украине идиология защиты своей территории. И она мотивирует.

      Причина в другом. Какой результат вы хотите добиться с помощью засылки ДРГ в тыл нацистам? Какой ценой?
      Нацикам нужны резонансные акции с гибелью мирных, разрушением гражданских и военных объектов на российской территории. Хох... лы-диверсанты знают прекрасно, что если не погибнут при задержании, их в плену подлечат, оденут, пытать не станут. А что ждёт наших - голод, издевательства, пытки. Своих солдат надо беречь, тем более спецов. Поэтому смысла в засылке ДРГ никакого нет. Любой объект проще поражать с помощью ракет и БПЛА.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: БорзРио
      как то незаметно действие российских ДРГ на территории Украины дальше ЛБС
      А как вы хотите это заметить? Может нашим спецназовцам тоже возле какого-нибудь украинского медпункта сфоткаться и вам фоточку показать?
      Стопроцентно, что наши работают не только на линии фронта, но и в глубине. Только они боевые задачи выполняют, а не стреляют мирных жителей ради символической херни...
  8. Комментарий был удален.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:44
    +7
    Русские нацисты убивают русских вписываясь за свидомитов, ненавидящих русских... Этот мир окончательно сбрендил..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:49
      +3
      Цитата: paul3390
      Этот мир окончательно сбрендил..

      это было к сожалению всегда, иуды не переводятся

  10. Havoc
    Havoc Сегодня, 19:45
    +5
    Нужно возродить 13 отдел КГБ, слишком много биомусора появилось.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:46
    +3
    диверсионный рейд Пономарев назвал «символическим ответом» президенту России Владимиру Путину

    есть и ответ таким как это ...
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 19:53
      +5
      есть и ответ таким как это ...

      На их месте представил пономарева, галкина, назарова, фридмана (альфа-банк) и тинькова. Хорошо пошло! good Рядом можно повесить вайкуле и ахеджакову.
  12. dandi
    dandi Сегодня, 19:47
    +3
    Зачем лишний раз поминать эту погань? Хотя .. слово поминать здесь было бы уместно в другом контексте. Надеюсь,свой ледоруб для этого уродца всё-таки найдётся.
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:51
    +2
    Ещё посмели назваться русским корпусом. Эти люди утратили право называть себя русскими и относить себя к русским. Теперь никто и звать никак. Выродки без прошлого и родной земли.
  14. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:53
    +1
    Ура!!! С территории России врага "выдавили"! Жду, когда Путин им пирожные, айфоны и путёвку в Турцию на отдых направит. ельцина- святого -предателя и алкаша. "Она утонула". А предателей в Москве побольше, чем в Киеве. День и ночь показывают по телевизору. Мальчонке ФЕДОРУ, спасшему двух девочек Отвагу надо давать. МУЖЧИНА! Смотрел западные каналы, опять издеваются и насмехаются над Россией. До каких пор Путин будет позорить Страну, Армию, Народ?
  15. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 19:55
    +1
    Ещё большую опасность представляет многомиллионная армия азиатов и прочих чиркашей которые безнаказанно творят непотребства на территории РФ. Они могут всю Россию за ночь вырезать. Они повсюду и имеют доступ везде. На фоне СВО чиркаши активизировались и явно дают понять что русские тут лишние.
  16. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:56
    -1
    Вообще конечно проход группы из 80 боевиков через "неприступную" госграницу момент показательный. Что будет если их там реально рванет тысяч десять в полном вооружении? Получим заход клина в Брянск? Или они на своих роликах сразу до Смоленска докатятся?
  17. divan
    divan Сегодня, 20:17
    +2
    надо срочно реанимировать тов. Судоплатова!, иначе этому никогда не будет конца .( подойдёт и Баширов со товарищем). Этих мерзавцев уничтожать на месте как бешенных собак и не надо их судить , что бы время не тратить на них
  18. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:44
    0
    Это подтвердил украинской прессе бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев

    И как такие Deбылы попадают в Госдуму, по нему "психушка" плачет.