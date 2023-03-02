Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» проекта 20380 поставлен на ревизию перед передачей флоту

"Меркурий" в настоящее время находится на сдаточной базе, где судостроители и экипаж приступили к ревизии корабля для подготовки его к передаче флоту. Передача планируется до конца марта 2023 года

Построенный для Черноморского флота новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 находится на сдаточной базе, где началась подготовка корабля к передаче в боевой состав флота. Об этом сообщили в пресс-службе "Северной верфи".Завершивший госиспытания корвет "Меркурий" вернулся на сдаточную базу, где судостроители с "Северной верфи" и военные начали ревизию корабля перед передачей флоту, которая может состояться до конца этого месяца. Ранее сообщалось, что корвет будет передан военным в третьей декаде марта.- приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Северной верфи".Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.