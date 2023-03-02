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Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» проекта 20380 поставлен на ревизию перед передачей флоту

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Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» проекта 20380 поставлен на ревизию перед передачей флоту

Построенный для Черноморского флота новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 находится на сдаточной базе, где началась подготовка корабля к передаче в боевой состав флота. Об этом сообщили в пресс-службе "Северной верфи".


Завершивший госиспытания корвет "Меркурий" вернулся на сдаточную базу, где судостроители с "Северной верфи" и военные начали ревизию корабля перед передачей флоту, которая может состояться до конца этого месяца. Ранее сообщалось, что корвет будет передан военным в третьей декаде марта.

"Меркурий" в настоящее время находится на сдаточной базе, где судостроители и экипаж приступили к ревизии корабля для подготовки его к передаче флоту. Передача планируется до конца марта 2023 года

- приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Северной верфи".

Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:34
    +3
    Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» проекта 20380 поставлен на ревизию перед передачей флоту
    А скромно назвать корвет "Память Меркурия", что не позволяет, образование ЕГЭ, вера или защемленные дверями яица? recourse
    1. Vladgar
      Vladgar Сегодня, 19:53
      0
      На ЧФ будет учебный корабль с таким названием.
  2. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 19:37
    -5
    и поставить на мёртвый якорь у самой дальней стенки базы.а то амиралы опять ко дну пустят.с них станется.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 19:50
      0
      По- вашей логике, все новые, сходящие корабли и лодки, ставить к дальней стенке, а Меркурий не первый и последний корабль, сдаваемый флоту!
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:43
    +1
    Ну сейчас заноют ,всепропальщикиилучшесдатьсяифлотнашумр.. laughing
    Ну сейчас России конечно не до мега проектов по строительству Флота
    Война с натовцами идет ..А вот АПЛ строят и очень ускоренно !
  4. next322
    next322 Сегодня, 20:34
    -2
    Теперь до июля будет ждать парада в питере....а под нг может и до тартуса доберется