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В люк танка ВСУ с беспилотника была метко сброшена граната, вызвав детонацию боекомплекта

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В люк танка ВСУ с беспилотника была метко сброшена граната, вызвав детонацию боекомплекта

Российские войска начинали спецоперацию с незначительным количеством разведывательных беспилотников. Однако благодаря массовым поставкам БПЛА, в основном организованным волонтёрами, уже через несколько месяцев дроны прочно прописались в боевых порядках ВС РФ.


В руках умельцев обычные гражданские коптеры превращаются не только в эффективное разведывательное средство, но и в ударную машину, способную причинять потери как личному составу противника, так и его технике. Наиболее сложной целью для уничтожения является танк ввиду мощного бронирования. Попадание по нему ВОГов, гранат и мин, которыми снаряжаются дроны, может привести к выходу из строя оборудования, расположенного снаружи машины, например, оптико-прицельных комплексов, но сам танк сохраняет свою целостность.

Исключением являются довольно редкие случаи, когда средство поражения залетает внутрь машины через открытый люк. Это требует не только изрядной доли везения при поиске «жертвы», но и особого мастерства от оператора БПЛА, который должен удерживать дрон над целью, точно прицелиться и ювелирно сбросить боеприпас.

Российские военные опубликовали пример подобной работы. При облёте фронта беспилотник вышел на Т-72Б3 – трофейный танк ВСУ, на который новые хозяева нанесли белые кресты, ставшие традиционными для украинской армии. В результате меткого сброса гранаты произошла детонация боекомплекта, машина была уничтожена, возможно, вместе с экипажем неонацистов.

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36 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 19:43
    +6
    Класс. Это называется страйк! good ........
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:51
      +9
      Оператор БПЛА истинный виртуоз, точно в "очко". Бандерлогам понравилось, жаль башня не улетела, видать б/к не было.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 20:13
        +2
        видать б/к не было.

        Метательные заряды точно горели
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:33
          +2
          Цитата: frruc
          жаль башня не улетела

          Взлетела бы башня - попала бы точно в квадракоптер.
          Маловато было боеприпаса для взлёта.
          А вообще жутко.
          Теперь над каждым танком надо козырёк делать. Хотя бы тент натягивать.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 20:42
            +1
            А может быть, просто с открытыми люками на одном месте не стоять? Серьёзно, что происходило у этого танка, что он остановился где-то непонятно где с открытыми люками?
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:34
        +2
        На фоне этого магазины на Алиэкспресс блокируют покупку дронов. Только что проверил на всех дронах такая картина. Так что Китайский магазин походу сдает.

        Квадрокоптеры нельзя заказать в Россию — ряд магазинов на AliExpress запретили доставку дронов в РФ

        С сегодняшнего дня на торговой площадке AliExpress нельзя купить квадрокоптеры от нескольких компаний: DJI, Xiaomi, Hubsan и Autel. Уже купленные имеют ограничения по высоте. А фирма DJI и вовсе удалила приложения для управления дронами из российского AppStore.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:54
      -4
      Цитата: Чёрный
      Класс. Это называется страйк! good ........

      Согласен ! Но метанием метким гранат в люк танков ,России не отделаться ..
      Нужно зачищать огневым валом ,чтобы не танков ,ни схронов ..И вперед перебежками ..А лучше колоннами бронетехники вышедшими на оперативный простор ..и поддерживаемые авиацией и ПВО-ПРО ..
      Как в песне поется "Дан приказ ему на запад ,ни в другую сторону .."
      1. Карат
        Карат Сегодня, 20:16
        +3
        Цитата: LukaNord
        Как в песне поется "Дан приказ ему на запад ,ни в другую сторону .."


        Изучите текст советских песен. Пригодится.


        Дан приказ: ему — на запад,
        Ей — в другую сторону…
        Уходили комсомольцы
        На Гражданскую войну.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:39
          +1
          Цитата: Карат
          Цитата: LukaNord
          Как в песне поется "Дан приказ ему на запад ,ни в другую сторону .."


          Изучите текст советских песен. Пригодится.


          Дан приказ: ему — на запад,
          Ей — в другую сторону…
          Уходили комсомольцы
          На Гражданскую войну.

          Я эту песню ,даже во сне спою ..Это была наша отрядная . hi
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:33
      +1
      Класс. Это называется страйк!

      трёхочковый бросок
  2. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:44
    +2
    Вот так вот бац, и пушистый писец пришел незаметно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:47
    +1
    В люк танка ВСУ с беспилотника была метко сброшена граната, вызвав детонацию боекомплекта
    . Глупость экипажа, наказание следует...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:57
      -5
      Цитата: rocket757
      В люк танка ВСУ с беспилотника была метко сброшена граната, вызвав детонацию боекомплекта
      . Глупость экипажа, наказание следует...

      Ну не всегда ..Открытый люк дает шанс выжить экипажу танка в случае попадания кумулятивного снаряда ,создающего давление и выжигающего все внутри ..
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 20:03
        +5
        И вы туда же...Не спасает открытый люк от кумулятива
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:30
          +1
          Цитата: dnestr74
          И вы туда же...Не спасает открытый люк от кумулятива

          Ну выскочить ,кто живой остался можно все же ..Чем закупоренными полностью .?
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:04
        0
        кумулятивного снаряда ,создающего давление и выжигающего все внутри .
        Согласно результатам испытаний, кумулятивная струя не создает внутри давление и ничего не выжигает.
        1. Грац
          Грац Сегодня, 20:26
          +1
          она выжигает то что находится на её пути, до её полного гашения
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:48
          +2
          Цитата: Болторез
          кумулятивного снаряда ,создающего давление и выжигающего все внутри .
          Согласно результатам испытаний, кумулятивная струя не создает внутри давление и ничего не выжигает.

          Это у вас в Англии болт так пишут англиские ученые ?
          Дырку в броне делают и взрываются уже заряд и башня улетает за 100 метров Что хрень то нести болт ..
          Ваши Абрамсы когда в Россию поступят ?
          И вас таких принудительно могут погнать на войну с Россией переводчиками ..Эх Болторез ,я даже представил тебя в форме с наглыми глазами ,но перед англосаксами склоняющим головку ..Сколько вас таких там ?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 20:06
      +1
      rocket757... Глупость экипажа, наказание следует...

      Думаю все естественно, испортили воздух, решили проветрить и получили то, что заслужили.
      crying
  4. Lendrom
    Lendrom Сегодня, 19:49
    +7
    А почему не написали, что это сделали бойцы 155 бригады МП, которых тут на ВО успели "уничтожить"?
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:51
    +4
    Откуда у них наш танк?!
    Сейчас у них много РЭБ и обычные квадрокоптеры уводят на раз, да и не сильно необычные. Это не просто глушилка, а перехват управления.

    К сожалению танк был пустой, правая гусянка расцеплена, но оператор молодец.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:54
    0
    Случаи залёта гранат в люк, говорит не только о везении и меткости оператора, но и о тупости экипажа, разъезжающего с открытыми люками.
  7. edmed
    edmed Сегодня, 20:01
    +1
    Если верить ТГ это затрофееный ВСУ наш танк, экипаж похоже сбежал, люки все открыты , из плохого, Алиэкспресс не будет продавать дроны и комплектующие в Россию.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 20:10
      +5
      Алиэкспресс не будет продавать дроны и комплектующие в Россию.
      А в Армению , Азербайджан и Узбекистан- все равно будет. Ушлые местные быстро торговлю наладят. Другое дело, что хорошо бы свое производство иметь.
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 20:13
      +2
      Это всего лишь немного усложнит логистику, есть разные способы обойти этот запрет.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:38
      +2
      Алиэкспресс не будет продавать дроны и комплектующие в Россию.

      сначала не будет, потом помаленьку будет - жажда наживы она сильнее любых запретов
  8. Zoer
    Zoer Сегодня, 20:09
    +3

    Кадры @voin_dv уничтожения Т-72Б3 бойцами морской пехоты Тихоокеанского флота России на Угледарском направлении.
    Ситуация примечательна тем, что данный танк в виду своей модификации стоящий только на нашем вооружении, являлся для ВС Украины трофейным. Противник наехал на нём на мину, в результате чего потерял гусеницу – танк разулся. Экипаж покинул его. Наши же военнослужащие в последствии уничтожили чуже-нашую машину.

    Да и так видно, что люки ВСЕ открыты, танк обездвижен. Никакого экипажа там нет.
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 20:36
      +1
      Да, по характерным блокам ДЗ на башне узнаётся Т-72Б3.
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 20:11
    +3
    Эта машина дохлая и уже давно. Похоже используется как цель для тренировки операторов БПЛА.
    При этом, по ней хорошо прошлись снимая то что может пригодится. Вопрос только в том, зачем такое за победы выдавать?

    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:28
      +2
      Что же там внутри горело?

      PS короткий комментарий
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 20:40
        -2
        Ну, могли туда и пороха, что у артиллеристов остаётся накидать, чтобы прямое попадание зафиксировать.
  10. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 20:21
    +1
    Не повезло ребятишкам,и у украинцев такие клипы есть.Почему нельзя сварочную сетку оцинковку нарезать в контур люка ,петли из проволоки.Можно сетку горкой сделать см10 что бы граната скатывалась и вентиляция была.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:31
    0
    Таких видео хватает и с трубой и с люками и просто.
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:33
    0
    Le rapport prix/efficacité ou coût de l'arme/coût du matériel détruit va être difficile à battre !

    Соотношение цены / эффективности или стоимости оружия к стоимости уничтоженного оборудования будет трудно превзойти !
  13. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 20:36
    +1
    Первое - баян.
    Второе - танк явно брошен экипажем.
    Третье - забросили метко, молодцы!))
  14. senima56
    senima56 Сегодня, 20:38
    0
    Молодцы! good Метко получилось! drinks А танкистам (кстати и нашим) надо соблюдать Технику Безопасности! "В зоне боевых действий люки танков должны быть закрыты!" hi