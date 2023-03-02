В люк танка ВСУ с беспилотника была метко сброшена граната, вызвав детонацию боекомплекта

Российские войска начинали спецоперацию с незначительным количеством разведывательных беспилотников. Однако благодаря массовым поставкам БПЛА, в основном организованным волонтёрами, уже через несколько месяцев дроны прочно прописались в боевых порядках ВС РФ.
В руках умельцев обычные гражданские коптеры превращаются не только в эффективное разведывательное средство, но и в ударную машину, способную причинять потери как личному составу противника, так и его технике. Наиболее сложной целью для уничтожения является танк ввиду мощного бронирования. Попадание по нему ВОГов, гранат и мин, которыми снаряжаются дроны, может привести к выходу из строя оборудования, расположенного снаружи машины, например, оптико-прицельных комплексов, но сам танк сохраняет свою целостность.
Исключением являются довольно редкие случаи, когда средство поражения залетает внутрь машины через открытый люк. Это требует не только изрядной доли везения при поиске «жертвы», но и особого мастерства от оператора БПЛА, который должен удерживать дрон над целью, точно прицелиться и ювелирно сбросить боеприпас.
Российские военные опубликовали пример подобной работы. При облёте фронта беспилотник вышел на Т-72Б3 – трофейный танк ВСУ, на который новые хозяева нанесли белые кресты, ставшие традиционными для украинской армии. В результате меткого сброса гранаты произошла детонация боекомплекта, машина была уничтожена, возможно, вместе с экипажем неонацистов.