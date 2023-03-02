Венгерский премьер Орбан предложил создать европейский аналог НАТО, но без привлечения США

Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году (...) Запад утратил способность объединять мир ради одного дела, а многие страны хотят скорейшего урегулирования конфликта в Украине

Европе необходимо собственный военный альянс, аналогичный НАТО, но без США. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.Европе нужны собственные вооруженные силы, которые могли бы обеспечивать ее безопасность. При этом в новом альянсе не должны присутствовать Соединенные Штаты. Существующая на сегодняшний день организация НАТО является полностью подконтрольной США и используется для решения американских проблем. Европа должна защищать себя сама, а не надеяться на помощь США. На данный момент политику Европы в отношении конфликта на Украине определяет Вашингтон, не давая принимать самостоятельные решения.- заявил Орбан.Идея создания собственных вооруженных сил в Европе витает уже давно, на эту тему высказывались и во Франции, и в Германии, но дальше разговоров дело не пошло, против этого выступили Соединенные Штаты. В Вашингтоне не хотели терять такой рычаг влияния на Европу, как НАТО, которую американцы полностью контролируют. США, по сути, оккупировали Европу, разместив на ее территории свои войска. Если прибавить к этому лимитрофов типа Польши и стран Прибалтики, которые полностью поддерживают США и являются проводниками их воли, освободиться Европе не светит, по крайней мере, в обозримом будущем. Если только не развалить Евросоюз. А на это уже не пойдет Брюссель с огромной толпой чиновников, привыкших ничего не делать.Так что предложение Орбана хоть и имеет смысл, но оно не выполнимо.