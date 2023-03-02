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Венгерский премьер Орбан предложил создать европейский аналог НАТО, но без привлечения США

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Венгерский премьер Орбан предложил создать европейский аналог НАТО, но без привлечения США

Европе необходимо собственный военный альянс, аналогичный НАТО, но без США. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.


Европе нужны собственные вооруженные силы, которые могли бы обеспечивать ее безопасность. При этом в новом альянсе не должны присутствовать Соединенные Штаты. Существующая на сегодняшний день организация НАТО является полностью подконтрольной США и используется для решения американских проблем. Европа должна защищать себя сама, а не надеяться на помощь США. На данный момент политику Европы в отношении конфликта на Украине определяет Вашингтон, не давая принимать самостоятельные решения.

Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году (...) Запад утратил способность объединять мир ради одного дела, а многие страны хотят скорейшего урегулирования конфликта в Украине

- заявил Орбан.

Идея создания собственных вооруженных сил в Европе витает уже давно, на эту тему высказывались и во Франции, и в Германии, но дальше разговоров дело не пошло, против этого выступили Соединенные Штаты. В Вашингтоне не хотели терять такой рычаг влияния на Европу, как НАТО, которую американцы полностью контролируют. США, по сути, оккупировали Европу, разместив на ее территории свои войска. Если прибавить к этому лимитрофов типа Польши и стран Прибалтики, которые полностью поддерживают США и являются проводниками их воли, освободиться Европе не светит, по крайней мере, в обозримом будущем. Если только не развалить Евросоюз. А на это уже не пойдет Брюссель с огромной толпой чиновников, привыкших ничего не делать.

Так что предложение Орбана хоть и имеет смысл, но оно не выполнимо.
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8 комментариев
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  1. Govorun
    Govorun Сегодня, 20:46
    0
    Дерзкое заявление, но логичное...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:53
      +1
      Если прибавить к этому лимитрофов типа Польши и стран Прибалтики, которые полностью поддерживают США и являются проводниками их воли

      Орбан, а ты ещё не понял, что вы (Европа) в оккупации США, а прибалты с поляками являются над вами надзирателями в интересах США.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 21:00
        0
        Да всё он знает прекрасно. Видимо бабло застило ему глаза, скоро на выход попросят, там ведь не как у нас, только вперед ногами......
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Govorun
      Дерзкое заявление, но логичное...

      Даже если бы все были "за" создание ВС Европы, то это уйдет не менее 10 лет, потому что именно НАТО уничтожило их.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:57
        0
        Так сша и не дадут это сделать. Не для того они активно разоружали европу, и сажали своих марионеток.
  2. sifgame
    sifgame Сегодня, 20:49
    0
    Такое заявление гегемон без внимания не оставит
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:57
    0
    Да кто же им такое позволит. А если начнут наглеть и всерьез трепыхаться, то всякие техногенные катастрофы и невероятной силы эпидемии быстро приведут в чувство.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:59
    0
    Хоть кто-то начинает думать в Европе.