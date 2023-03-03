Германия передала Украине зенитные комплексы Rheinmetall Skynex

Артиллерийский модуль на автомобильном шасси
В прошлом году стало известно, что Германия планирует отправить на Украину несколько зенитных артиллерийских комплексов Skynex производства группы Rheinmetall AG. Поставка такого оружия в соответствии с подписанным контрактом ожидалась лишь в отдаленном будущем. Теперь же сообщается, что компания-изготовитель уже отправила украинским формированиям требуемые ЗАК. При этом такая поставка вряд ли будет полезной для украинской стороны и влечет негативные последствия для немецкой.
Для неизвестного заказчика
9 декабря группа компаний Rheinmetall сообщила о получении первого контракта на серийное производство новейших ЗАК «Скайнекс». Были раскрыты некоторые подробности будущей поставки, но заказчик остался неизвестным.
По официальным данным, контракт предусматривает изготовление двух комплексов общей стоимостью 182 млн евро. Также появилось дополнительное соглашение на поставку грузовиков Rheinmetall HX общей стоимостью 12 млн евро. Готовые изделия собирались передать заказчику в начале 2024 г.
В тот же день немецкое издание Handelsblatt раскрыло новые любопытные подробности последних контрактов «Рейнметалла». От неназванных источников в правительственных кругах оно узнало, что заказчиком двух ЗАК Skynex и грузовиков является правительство ФРГ, и оно оплатит производство. При этом фактическим получателем продукции значится Украина.
В последний день февраля генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер дал интервью изданию Pioneer. Он рассказал, что на Украину уже отправились два ЗАК немецко-швейцарского производства. Это одно изделие Skyranger и первый из ранее заказанных комплексов Skynex. Общая стоимость двух комплексов – ок. 200 млн евро, т.е. значительно выше, чем цена декабрьского контракта.
Также А. Паппергер раскрыл любопытную особенность последней поставки. Так, зенитные средства пришлось снимать с боевого дежурства. До недавнего времени переданная пара ЗАК была задействована в противовоздушной обороне Берлина. Столицу защищали четыре артиллерийские системы, и на службе теперь остается только половина.
Разные варианты размещения боевого модуля
Как скоро отгруженные ЗАК появятся на Украине, неясно. На перевозку этих изделий и доставку к месту службы может уйти всего несколько дней. По всей видимости, «Скайнекс» и «Скайренджер» будут развернуты в Киеве или рядом с ним – для защиты военного и политического руководства Украины, а также связанных с ним объектов. Впрочем, есть повод для сомнений в возможности эффективного применения полученных комплексов.
Перспективный комплекс
Комплекс Skynex представляет собой очередной результат последовательного развития малокалиберных артиллерийских систем, начатого в прошлом компанией Oerlikon. Фактически новый комплекс выполнен на основе более старого Skyranger / Skyshield за счет перестройки некоторых компонентов и внедрения новых возможностей.
Материалы по перспективному ЗАК «Скайнекс» впервые показали в 2016 г. на одной из международных выставок. В дальнейшем «Рейнметалл» продолжал рекламную кампанию и продвигал это изделие на рынке. Оно присутствовало на разных выставках, в т.ч. с демонстрацией новых конфигураций.
Параллельно с продвижением на рынке продолжались опытно-конструкторские работы и шла подготовка к испытаниям. В 2021 г. впервые продемонстрировали боевую работу комплекса в условиях полигона. В качестве учебной мишени использовался БПЛА самолетного типа. Средства ЗАК успешно обнаружили эту цель и поразили ее при помощи современных малокалиберных снарядов.
Поиски потенциальных заказчиков на серийные Skynex продолжался несколько лет, и успешно завершились в конце прошлого года. Как теперь известно, первым покупателем такого комплекса стало правительство ФРГ. Однако пока оно ограничилось всего двумя ЗАК, причем их приобрели не для своих нужд, а для помощи киевским «союзникам».
Согласно последним заявлениям руководства группы Rheinmetall, комплекс Skynex уже отправлен на Украину. При этом такие новости вызывают некоторые вопросы. Так, ранее сообщалось, что первые «Скайнекс» удастся отгрузить заказчику только в начале 2024 г. Это означает, что производство только стартует, и серийных изделий пока не существует. Кроме того, А. Паппергер упомянул, что ЗАК для Украины пришлось снимать с боевого дежурства.
Контейнер с РЛС
Можно предполагать, что в контексте ПВО Берлина упоминался более старый серийный комплекс Skyranger / Skyshield. В случае с новым «Скайнексом» речь может идти об опытном комплексе, ранее построенном для использования в полигонных испытаниях. Теперь его могли отправить на Украину для проверки в условиях реального конфликта. Кроме того, участие ЗАК в боевых действиях поможет рекламной кампании.
Технические особенности
Skynex представляет собой зенитный артиллерийский комплекс, предназначенный для защиты различных объектов и районов, таких как населенные пункты, места расположения войск и т.д. ЗАК имеет контейнерное исполнение – он может размещаться стационарно или на самоходных шасси, которые обеспечат перемещение между позициями. При этом работа возможна только на позиции после развертывания, но не на ходу.
Типовой состав батареи «Скайнекс» включает несколько основных средств. В первую очередь, это командный пункт Skymaster, отвечающий за обработку данных, распределение целей и управление огнем. Освещение обстановки в радиусе 50 км осуществляется радиолокационной станцией Oerlikon X-TAR3D. Комплекс может работать самостоятельно и искать цели своими силами. Также возможно получение целеуказания от других систем ПВО.
Для поражения целей используются автоматизированные контейнерные боевые модули. Такой модуль может размещаться на грунте или вести огонь прямо с грузовика-транспортера. Модуль оснащен поворотной башней, в которой находится 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Revolver Gun Mk 3. Для сопровождения цели и наведения орудия на модуле имеются оптико-электронная станция и РЛС сопровождения цели.
Изделие Mk 3 представляет собой пушку револьверного типа с несколькими каморами и газовой автоматикой. Боекомплект – 250 снарядов в беззвеньевой системе подачи. Скорострельность достигает 1000 выстр./мин., начальная скорость, в зависимости от боеприпаса, - до 1400 м/с. Заявлена возможность эффективной стрельбы на дальность 4-5 км.
35-мм пушка может использовать всю номенклатуру выстрелов 35х228 мм, как существующие боеприпасы, так и перспективные. В качестве основных рассматриваются осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды различных типов. При этом развитие семейства 35-мм снарядов продолжается.
Рабочее место операторов в командном пункте
Сейчас компания «Рейнметалл» предлагает заказчикам новый осколочный снаряд с программируемым взрывателем AHEAD. Утверждается, что такой боеприпас повышает вероятность поражения воздушных целей, в т.ч. малоразмерных. С его помощью Skynex может бороться с легкими БПЛА, высокоточным оружием и иными сложными целями. В то же время, точность имеет свою цену – порядка 4 тыс. евро за выстрел.
Сомнительные перспективы
Согласно последним новостям из Германии, в ближайшее время украинские формирования смогут получить и развернуть первый ЗАК типа Skynex. В обозримом будущем ожидается поставка второй системы этого типа. Кроме того, сообщается о поставке схожего комплекса другого типа. Предположительно, их развернут в районе г. Киев для защиты руководящих органов и высокопоставленных лиц.
Нетрудно заметить, что благодаря существующим контрактам Украина получит ограниченное число артиллерийских систем. Так, два заказанных ЗАК «Скайнекс» включают всего пару РЛС, два командных пункта и не более восьми артиллерийских модулей. Практическая польза от такой ПВО будет весьма ограниченной.
При помощи двух комплексов, в т.ч. восьми боевых модулей, можно организовать точечную ПВО нескольких участков, незначительно разнесенных на местности. Кроме того, возможно прикрытие более крупного района, но и в этом случае дальность стрельбы 5 км накладывает очевидные ограничения. Кроме того, Skynex имеет и иные недостатки, характерные для малокалиберной зенитной артиллерии.
Важной особенностью перспективного «Скайнекса» являются улучшенные возможности работы в сетевых структурах или в составе эшелонированной ПВО. Использование стороннего целеуказания и помощь других ЗАК или ЗРК способны повысить эффективность применения 35-мм орудий. Однако Украина не располагает всеми необходимыми средствами и комплексами, которые позволили бы организовать многокомпонентную эшелонированную ПВО.
Предсказуемое будущее
Если последние новости соответствуют действительности, то уже в ближайшие недели рядом с Киевом могут появиться новые средства ПВО в виде немецко-швейцарских ЗАК Skynex и иной подобной техники. Украинское руководство вновь рассчитывает, что иностранное вооружение поможет ему защититься от российских средств поражения.
Однако малое количество полученных и обещанных зенитных средств, невозможность нормальной организации ПВО и другие факторы должны привести к понятному результату. Следует ожидать, что все поставленные «Скайнекс» или «Скайренджеры», мешающие осуществлению ракетных и авиационных атак, будут выявлены и уничтожены. Соответственно, новые российские удары будут показывать требуемую эффективность, а рекламная компания Rheinmetall AG провалится.