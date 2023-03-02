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В ФСБ заявили о массированном артиллерийском ударе по вытесненным на территорию Украины лицам, осуществившим нападение на Брянскую область

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В ФСБ заявили о массированном артиллерийском ударе по вытесненным на территорию Украины лицам, осуществившим нападение на Брянскую область

Фото носит иллюстративный характер



Центр общественных связей ФСБ прокомментировал развитие событий после вылазки диверсионно-террористической группы с территории Украины в Брянскую область. Напомним, что террористы проникли в приграничные посёлки Климовского района, осуществили обстрел гражданского автомобиля, в результате чего есть погибшие и раненые. Затем, осуществив так называемую акцию «устрашения», террористическая группа вновь вернулась в приграничный район Черниговской области.

В заявлении ЦОС ФСБ говорится о том, что группа террористов была сознательно вытеснена на сопредельную территорию, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения в РФ и нанесения повреждения инфраструктурным объектам.

Как только террористы были вытеснены на территорию, подконтрольную киевскому режиму, по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

К настоящему времени лица, которые сегодня осуществили вылазку на российскую территорию и опубликовали пару видео из посёлков Климовского района, больше в интернет-эфир не выходили и роликов не публиковали. Если в ближайшее время никаких видеозаписей, позволяющих идентифицировать нахождение этих террористов на Украине после совершения ими теракта в Брянской области, не появится, то это вполне можно будет считать доказательством эффективности нанесённого артиллерийского удара.

Безусловно, для многих россиян более весомым результатом было бы взятие российскими силовиками террористов живыми. Однако ситуация разворачивалась иначе. В любом случае «ответка» террористов настигла. По некоторым данным, за уходящими на сопредельную территорию террористами велось наблюдение с помощью нескольких дронов, что и позволило в конечном итоге нанести прицельные удары из средств артиллерии.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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105 комментариев
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  1. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 21:11
    +19
    Что то не ладно в "Датском королевстве"... Сообщение об уничтожении террорюг звучит более уместно чем слово "вытеснение". Хорошо хоть ТЯО не жахнули по "вытесненным".
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:17
      -9
      Сообщение об уничтожении террорюг звучит более уместно чем слово "вытеснение".

      была информация, что у террорюг рота подкрепления выдвигалась, так что уничтожить не так просто
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:24
        +22
        В любом случае «ответка» террористов настигла.

        Не настигла ! Они должны висеть на брянских березах.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 21:35
          +8
          Не настигла ! Они должны висеть на брянских березах.
          Категорически не согласен! Берёза слишком благородное дерево. Для этого надо подыскать осины.
          1. kulinar
            kulinar Сегодня, 21:55
            +6
            Цитата: Авиатор_
            Не настигла ! Они должны висеть на брянских березах.
            Категорически не согласен! Берёза слишком благородное дерево. Для этого надо подыскать осины.

            Они просто должны сдохнуть. Но этого не произошло.
            Пришли, сделали дело,ушли. Всё.
            Остальное болтовня.
            Что там айфончик трындел?
            Как ряженый оленевод грозно вещал?
            И что? Не произвело впечатления. И не боятся.
            Делают что захотят. А над дворцовой болонкой какашкиной уже кто только не зубоскалит.
          2. Mitos
            Mitos Сегодня, 22:13
            +2
            Осиновыми кольями через подготовленное место толерантной европой. Врут что накрыли не могут же сказать что пропустили момент всего действия. А то что после постреляли артой при неизвестном результате... лучше бы молчали.
        2. Alien From
          Alien From Сегодня, 21:36
          +5
          Березы жалко! На осинах! И осины кстати тоже. Паялная лампа в самый раз! am
        3. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 21:44
          +9
          Цитата: frruc
          В любом случае «ответка» террористов настигла.

          Не настигла ! Они должны висеть на брянских березах.

          Однозначно не настигла. Это всего лишь акт противодействия с неочевидным результатом. Ответка должна прилететь по Киеву и Львову, где понорились СБУ, ГУР и руководство украины.
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:35
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        была информация, что у террорюг рота подкрепления выдвигалась

        Там 500 метров до границы. Они смылись за час. Кстати бывшего в расстрелянной ниве мальчика зовут Фарид Меридов, мать зовут Рохатхон.
        "В многодетной семье, где растёт герой-мальчишка, шесть детей: четыре сына и две дочки, младшей 6 лет. "
      3. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 22:37
        0
        Чушь нелепая, это как раз из разряда - бабка на рынке рассказала.
    2. Глядя Петрович
      Глядя Петрович Сегодня, 21:18
      +19
      Это такой оборот официальных СМИ в России - когда армия отступает и сдает города врагу, как в 2022 году, - это называют "выравниванием линии фронта". Когда поймать не смогли диверсантов - "вытеснением".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:30
        +3
        Нет,ВВП назвал произошедшее терактом..Ну назвал и назвал....
        1. Chem1st
          Chem1st Сегодня, 21:54
          +11
          Нет, это просто феерия! Военнослужащие другой страны пересекают государственную границу, ведут обстрел мирняка, съёмки видео.... И это теперь называют терроризмом? Террористы - не часть государственных структур! Террористические группы не имеются в составе регулярной армии! Кто пересёк нашу границу? ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВСУ, с документами, воинскими знаками различия и принадлежности к регулярной армии! Понимаете - нашу границу пересекли НЕ ТЕРРОРИСТЫ, а действующие военнослужащие, состоящие в одном из подразделений регулярной армии и выполняющие приказ своего командования! Более того, они не просто пересекли границу - они вели на нашей территории БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ! Это казус белли, без вариантов - а мы его сливаем сказочками про "низовую инициативу" и "терроризм". Господи, как же достало это соплежуйство... Сто лет назад войны и по меньшим поводам объявляли...
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 22:37
            0
            История человечества-это войны
            Будущее человечества-это войны
            Настоящее человечества--это война

            Создатель видит наш вид такими.
            Почему? Не знаю и не понимаю hi
        2. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 22:10
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          Нет,ВВП назвал произошедшее терактом..Ну назвал и назвал....

          laughing
          Как всегда возникает вопрос, кто виноват и что делать?
          Год войны , ничему не научил "систему", созданную нашим "великим"! Бардак как был , так и остался, я бы сказал процветает.
          2 ДРГ, спокойно переходят границу в полном боевом , что хотят, то и делают в наших селах, вплоть до фото сессий, и опять мы слышим полный бред, наших славных органов.
          Где славные пограничники с "джульбарсами", где минные поля, где эта тероборона, где полиция, Росгвардия, где славные воины спецслужб, где "системы" охраны границ. Где это все???
          "Система" на дне! Кроме ежедневного вранья, докладов "конашенковых" , лапши на "ушах", ничего нет. Обхезались по полной!
          С НАТОй захотели воевать? Армия "паркетного" к войне не готова, парады, смотры, биатлоны, это все, на что способен "строитель" в больших погонах.
          Слава Богу, что все это "дерьмо", эта немощность "системы" вылезает сейчас.
          Если хватит политической воли нашему Гаранту, "вычистить авгиевы конюшни" может прорвемся.
          Одно радует, "работа" ЧВК "Вагнер"! Удачи ВАМ мужики! hi
      2. frruc
        frruc Сегодня, 21:36
        +8
        Центр общественных связей ФСБ прокомментировал развитие событий......

        Этот центр общественных связей не хочет объяснить как, каким образом произошло нарушение гос. границы группой вооруженных боевиков с последующим совершением терр. актов на территории Брянской обл. РФ. Это прокол ФСБ, в частности ПС. К тому же, как в приграничных населенных пунктах там должны быть подразделения Росгвардии, соблюдаться режим по антитеррористической опасности.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:26
      +18
      Мда, теракт приравняли к мелкому хулиганству (((( Что значит вытеснили ? там сельские пацаны что ль в соседнюю деревню приезжали подраться? Не солидно, все это. Результат должен быть один, все тушки лежат на земле и их опознает военный прокурор. Опять какая-то недосказанность и безнаказанность, вытеснить не значит уничтожить, они завтра снова придут ((((
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 22:00
        +4
        Цитата: Silver99
        они завтра снова придут

        Однозначно придут.
        Только убьют народу побольше.
        Безнаказанность - лучший мотиватор продолжать преступления.
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:32
      +5
      Да тут другое. Как ФСБ прошляпило рейд ДРГ? Хотя они наверно вообще не имеют никакой агентуры на той стороне. От упоротых постоянно что то прилетает и неожиданно. Тут дронами разбили камеры наблюдения на границе. Зашли группой и разделились на две. Это как писали в одной из новостей. Другой вопрос как дроны долетают до наших военных аэродромов? Опять нет агентуры и нет систем ПВО. Ну или ПВО по охране военных самолётов не работают. Получается упоротые учат воевать наших офицеров ГШ и ФСБ? Получается так. Получается НАТОвцы неплохо обучили своих подопечных. А чем занималось наше МО? Выходит вообще не проходили учения по заброске в наш тыл ДРГ противника. Не проходили учения по отражению атак дронов и возможно ещё и самих систем ПВО очень нехватает. Думаете всё ограничится дронами прилетевшими для вскрытия наших систем ПВО? Сомневаюсь. На месте упоротых вполне логично прислать штуки три волны дронов с бомбами или ракетами на наши стратегические объекты. Система ПВО вскрыта. Первая волна летит для вскрытия, вторая гасит системы ПВО, а третья долбит по объектам. Ситуация далеко не фантастическая.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 22:03
        +1
        Оценка контртеррористической работе соответствующих служб по Брянской области - неуд!
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 21:11
    +10
    Хорошо после драки кулаками махать, особенно когда проверить невозможно. laughing Вообще какой то странный заход ДРГ, слишком много противоречивой информации.
    П. С. Между тем Китайские продавцы дронов ввели запрет на экспорт DJI и Autel в Россию. А именно на этих дронах держится вся оборона на передке. Это реально плохие новости.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:14
      -3
      Цитата: Ингвар 72
      Хорошо после драки кулаками махать, особенно когда проверить невозможно. Вообще какой то странный заход ДРГ, слишком много противоречивой информации.

      Там сёла практически на границе.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:14
      +4
      Хорошо после драки кулаками махать, особенно когда проверить невозможно

      иногда после драки добить противника не мешает
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 21:16
        +7
        Цитата: ivan1979nkl
        иногда после драки добить противника не мешает

        Согласен. Но только не на словах, а на деле.
        П. С. Народное ополчение создавать надо, и вооружать людей. Но власти этого боятся.
        1. Xenofont
          Xenofont Сегодня, 21:32
          +4
          Да где то создали тероборону, да предатели местные заслали их без подготовки и прочего в зону СВО! Настоящее преступление и все молчек!
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:39
      +2
      Согласен с Вами полностью! Китайцы свой нож давно потихоньку нам вставляют между лопаток.
    4. Gvardeetz77
      Gvardeetz77 Сегодня, 21:47
      +1
      Цитата: Ингвар 72

      П. С. Между тем Китайские продавцы дронов ввели запрет на экспорт DJI и Autel в Россию. А именно на этих дронах держится вся оборона на передке. Это реально плохие новости.

      Но на Украину блокировки нет, а если даже введут, то тем доступен транзит через другие страны (заказывают на трибалтику, финку, Молдавию и прочее, а по факту те почтовики досылают условно на Нову пошту), а у нас такое уже не проходит (до СВО тоже было возможно). Плюс у них осталась программа лояльности (купоны именно самого Али для новых пользователей, тех кто давно не покупал и прочее), поэтому они могут в десять и более раз дешевле взять этот Мавик (так называемая "разбивка" заказа, когда условно с пятисот аккаунтов делается покупка копеечного товара под купон новичка, а в итоге продавец посылает вместо кучи хлама один Мавик или батарею, или ЗИП), а в РФ эту программу лояльности завернули с 1 марта прошлого года, поэтому только за полную стоимость. Это же касается и цифровых р/ст, которые те могут закупать пачками, с этой "разбивкой"
      У нас сейчас только можно на на Казахские адреса заказывать и сюда везти, но тут может с палками стоять таможня (помните прошлогодние проблемы доставки помощи воюющим через границы)
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:11
    +16
    Понятно-ушли скоты.А то что "массированный удар"".Ну,надо же что саазать по этому очередному "кровавому казусу"
    1. Igool
      Igool Сегодня, 21:32
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,надо же что саазать по этому очередному "кровавому казусу"


      Сначала, наверное, хотели написать о применении ТЯО, но подумали, что это будет перебор и решили пусть будет "массированный" удар, подразумлевая, как мнимум из ста стволов.

      Что- то сомнения разбирают на счет координат, которые оставила ДРГ. Куда били-то? Спецура не успела уконтропупеть, а артилерия успела?
      Ну тогда ждем видео с дронов, которые должны были корректировать удар, или били куда придется?
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:13
    +19
    Больше на п. здёшь похоже, главное проверишь))) Постреляли в сторону Украины и всё, враг уничтожен, мы молодцы))) В как так получилось, что эта группа проникла на нашу территорию? Что за дырявые погранцы? Отвечать естественно никто не будет
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 21:25
      +8
      Сами вы дырявые. В курсе, что с 2003 года нет призыва в пв, только контракт. Границы, как таковой оборудованной там нет. Мобилизовать пограничников не возможно, всем за сорок с хвостиком. И не рос гвардия, не войска, охрану сделать не смогут, нет опыта, слишком специфичная работа. В пв все были специалисты, учебка, от 4 до до 9 мес. в зависимости от специальности. Был бы призыв, границу закрыли бы в миг, а так извините не кем
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 21:33
        +1
        Так у нас сво год идёт и вроде как граница должна быть обезопасена максимально, ваш ответ что границы там нету вообще не годится, ну никак, больше такое не пишите.
        1. Елена Акинфиева
          Елена Акинфиева Сегодня, 21:50
          +4
          Вы не правы, нет оборудованной границы, это разные вещи. КПП на дорогах не в счет
      2. frruc
        frruc Сегодня, 21:56
        +2
        Елена Акинфиева ....Границы, как таковой оборудованной там нет. Мобилизовать пограничников не возможно......

        Это проблемы государства, органов исполнительной власти. Есть Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 и наказания по его неисполнению, его никто не отменял.
      3. AMG
        AMG Сегодня, 22:16
        +1
        А все возродить можно, ведь обстановка требует? Призвать на срочную, увеличив на полгода срок службы. Все таки служба на своей территории. 5 училищ есть. Кого они готовят? Границу тоже обустраивать нужно. Что, лучше тратить деньги на восстановление разрушенного. Границей "дружбы" эта линия не скоро станет.
    2. Сартана
      Сартана Сегодня, 21:56
      +1
      Как это не будут отвечать?на повышение пойдут.у нас так принято.угледар пример.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:13
    +8
    В заявлении ЦОС ФСБ говорится о том, что группа террористов была сознательно вытеснена на сопредельную территорию, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения в РФ и нанесения повреждения инфраструктурным объектам.

    Как только террористы были вытеснены на территорию, подконтрольную киевскому режиму, по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
    Иными словами выразили крайнюю озабоченность если не сказать больше...
  6. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 21:14
    +5
    Нацики всё наглеют и наглеют... граница не на замке. Ну, может, Медведев обозначит ещё одну красную линию!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 21:18
      0
      Цитата: Yapet100
      Ну, может, Медведев обозначит ещё одну красную линию!

      На деле линии коричневого цвета......
    2. Igool
      Igool Сегодня, 21:34
      +1
      Цитата: Yapet100
      ещё одну красную линию!


      Там красными линиями уже все заштриховали, можно как по сетке координат ссылаться на определенную.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:49
      +2
      Да, вот на Медведева и последняя надежда!
  7. Uno
    Uno Сегодня, 21:14
    +14
    Дело Конашенкова живет, они уже спетляли давно, а тут фсб наносит массированный артиллерийский удар, ну прям рукалицо
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:15
    +11
    Эти выродки даже лица не прячут - уверены в своей безнаказанности. А такого быть не должно. Должна быть четкая персональная ответственность. Нужны показательные ликвидации засветившихся в террористических актах.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 21:19
      +4
      Цитата: Лешак
      Нужны показательные ликвидации засветившихся в террористических актах.

      И показательные порки ответственных лиц, пролюбивших заход ДРГ.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:23
      +4
      Опознан ряд участников террористической атаки на Брянскую область. Среди них:
      [quote]
      ► 37-летний Денис Капустин — подельник «Тесака» из Москвы. Рос в Германии, в Киев переехал в 2017 г. В августе 2022 стал одним из основателей РДК.
      ► Ярославский фанат Гитлера и свастик по кличке Освальд Лемох — уехал на Украину в 2018.
      ► Кирилл Канахин — поэт, актер и партнер Ксении Собчак по съемкам фильма «Никто не знает про секс — 2». Также он играл в сериалах «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и др. Затем был учителем йоги, после переехал на Украину.
      ► Илья Богданов (2.08.1988, Владивосток). Экс-пограничник, перешёл на сторону ВСУ в 2014 г.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1677779771
      1. Nikoha2010
        Nikoha2010 Сегодня, 21:44
        +4
        Елена Добрый вечер! love Я далеко не сторонник Гиркина (Стрелкова), но согласен с ним, что граница "дырявая". ФСБ спит. И вообще, хрен знает, что происходит. Бенефициантам танковых биатлонов не место в МО! Одно дело в Сирии бомбить шумеров, а тут реальный противник.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:39
      +4
      А чего боятся? Попадут к нам горячий британский патриот Абрамович их вытащит и отдыхать туда где тепло отправит.
      1. Nikoha2010
        Nikoha2010 Сегодня, 22:04
        -1
        Ага, тоже поражался, что пару сотен отмороженных нациков поменяли на кума, а сейчас ничему не удивляюсь и это страшнее всего!
  9. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 21:17
    +10
    Обалдеть... Вытеснены... А где заслоны погранвойск по линии границы? Где работа ММГ? Для задержания дрг? Может я что то не понимаю? Где вообще работа пограничников? Почему за год сво нет РОИС по линии границы с Украиной?
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 21:32
      0
      Не понимаете. Нет столько пограничников. Увы. Расформированы погранотряды, нет призыва. А ММГ, московский пого, сколько их там, на такую протяжённость границы, не о чем
      1. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Сегодня, 22:01
        +2
        Да, я не в теме по современным ПВ, однако... Хотя служил там, на норвежской границе. Сейчас уже и заставы моей нет, осталось только кпп в Заполярном... Сократи-/, тьфу, оптимизировали...
        Но, , за Год можно же было границу с Украиной укрепить?
      2. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 22:19
        0
        Ну в конце концов, можно тогда было мобилизованных отправлять, а границу РФ защищать. Если там дыра, возвести линию укрепрайонов и никто не пройдет. Пару линий выстроить , или начать народное ополчение создавать, наподобие теробороны. Только знаете, возникает вопрос, СВО уже идет больше года, какие еще к "кузькиной матери" незащищенные линии обороны с гос-ом, которым ведем войну.
        1. Arsen1
          Arsen1 Сегодня, 22:35
          0
          Так вы что не слышали? 10 миллиардов потратили на линию Конашенкова)))
  10. German Brit
    German Brit Сегодня, 21:20
    +13
    Диверсантов выдавили!!!!!!!!!! Любезно попросили. Наверно слёзно.Это что такое? Что творится в МО???????
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:25
      +5
      Если уж честно,то это была забота ФСБ.Вопрос есть к силам прикрытия границы,взаимодействию,оповещению
  11. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 21:21
    +15
    То есть они спокойно постреляли гражданских и ушли, а мы еще снаряды в землю загнали. Интересно, а если бы они остались и обороняли село, наша армия его штурмовала бы пару месяцев или в несколько недель уложилась?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:46
      -1
      Не знаю-не знаю, может и года не хватило бы.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:22
    -8
    Цитата: Ингвар 72
    Хорошо после драки кулаками махать, особенно когда проверить невозможно. Вообще какой то странный заход ДРГ, слишком много противоречивой информации.

    Ну да, такой инфой не сильно народ побаламутишь.
    Кто виноват, что вам ципсошные версии милее? Контролёр, итить-колотить.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 21:26
      +11
      Цитата: Tagan
      Кто виноват, что вам ципсошные версии милее?

      Ну да, конечно, у охранителей сразу ципсо! laughing
  13. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 21:23
    +6
    Дааааа.Мой комментарий слишком короткий, но несёт массу эмоций....Я просто в бешенстве от происходящего.
  14. certero
    certero Сегодня, 21:27
    +22
    Переводим на русский с официального. Противник вошёл на территорию России, сделал там что хотел и ушёл.
    Проверил состояние нашей границы.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:33
      +3
      Цитата: certero
      Противник вошёл на территорию России, сделал там что хотел и ушёл.
      Проверил состояние нашей границы.

      Зато теперь у Украины такой козырь есть!! ((( Перемога! Мы их достанем! ((( Скоро в Москве будем! ((( Давай деньги Америка, мы ж достигли!
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 21:51
      +1
      Перед крупным вторжением на том направлении, поняли что открыто.
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 22:06
      0
      Проверил состояние нашей границы.

      Состояние границы признано удовлетворительным (для противника) - границы на месте не оказалось.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:29
    -10
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: ivan1979nkl
    иногда после драки добить противника не мешает

    Согласен. Но только не на словах, а на деле.
    П. С. Народное ополчение создавать надо, и вооружать людей. Но власти этого боятся.

    Можно подумать, вам есть что предъявить/опровергнуть.
    Угу, вот вам особенно выдать оружие.
  16. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:31
    +4
    Фото в студию и вопросов к вытеснению будет меньше....
  17. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 21:32
    +4
    по факту мелкая группа вошла без проблем и вышла без потерь. Что там после - значения не имеет. hi
  18. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Сегодня, 21:34
    +2
    Вытеснена? Пишут, село в 122 метрах от границы. Забежали, напакостили и дали дёру, ищи -свищи.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 21:44
      +2
      Цитата: Финтифлюшкин
      Пишут, село в 122 метрах от границы.

      15 километров.
  19. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:37
    +8
    Нет, конечно, это все можно обозначить двумя словами-"просохатили и позорище".
    Но, двумя словами нельзя- коротко.
  20. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:39
    -7
    В ФСБ заявили о массированном артиллерийском ударе по

    Статья тупая и провокационная .. negative
    Эти тупы провокации ,будут теперь только стимулом по мочить чертей укроигил
    Пентагон ,пошел во Ва -Банк ..Опять захваты заложников и терракты ?
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:42
    -9
    Цитата: Gpn27
    То есть они спокойно постреляли гражданских и ушли, а мы еще снаряды в землю загнали. Интересно, а если бы они остались и обороняли село, наша армия его штурмовала бы пару месяцев или в несколько недель уложилась?

    Ну, пожалуй, армия, которую вы тут обгаживаете, не ваша. За это, кстати, ужесточают наказание. Будет достаточно времени подумать на полном государственном обеспечении.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 22:03
      +5
      Думаете, если даже полстраны пересажают за "дискредитацию армии", это положительно скажется на успехах ВС РФ, а также пограничников?
  22. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:42
    +2
    это вполне можно будет считать доказательством

    Доказательством может считаться только аккуратно сложенный штабель трупов.
    для многих россиян более весомым результатом было бы взятие российскими силовиками террористов живыми

    Тушками и чучелками тоже сойдёт.
  23. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 21:42
    +7
    То что граница с страной, с которой идет война (там воюем, тут не воюем, сюда стреляем, а сюда ни ни) ДЫРЯВАЯ, хоть на земле, хоть на воде, хоть в воздухе - преподносится как победа. То что противник зашел через границу, пострелял всласть, по гражданским тем более, видосики поснимал, поржал и свалил обратно - снова победа типа. Почему нет совести у ответственных начальников и командиров? Хоть бы один вышел к камерам и сказал - я тупой, я накосячил, я не справился со своими обязанностями и допустил позор страны, подверг опасности гражданских! Я снимаю с себя погоны и с позором ухожу монастырь! Ни одного...
  24. Комментарий был удален.
  25. km-21
    km-21 Сегодня, 21:43
    +5
    А зачем их вытесняли?
    Может правильнее было бы их уничтожить?

    А лучше честно признаться,
    что прошляпили банду и позволили ей уйти.
  26. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 21:45
    +4
    Без фото трупов, а лучше коллажа "Во время и после визита на территорию рф. Накормили хлопцев свинцом, лежат отдыхают" эта отмазка с массированным артиллерийским ударом звучит крайне неубедительно.
  27. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:46
    0
    Необходимо объявить Украине войну и перестать уже играть в СВО. Оставить от этого недоразумения радиоактивную дырку в глобусе
  28. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:46
    +3
    Вытеснены...Теперь придется и погранкам, и всем остальным рассказывать как вытеснили, как артиллерией пропахали предполагаемое место нахождения бандеровской сволочи. sad Не скажешь же, что прощелкали, а потом упустили и на всякий случай погрохотали орудиями. Постреляли в белый свет как в копеечку. Вдруг пронесет и оргвыводов по отношению к виновникам "торжества" не будет. Может даже наградят. Тем более прициденты есть.
  29. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 21:47
    +1
    [/quote]...по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.[quote]

    Новость была бы ещё замечательней, если бы: "..был нанесён массированный ракетный удар по центру принятий решений..."
    (Без всяких там "красных" линий, хватит их раскрашивать, можно только "коричневые" у них)
  30. штурм
    штурм Сегодня, 21:47
    +4
    за уходящими на сопредельную территорию террористами велось наблюдение с помощью нескольких дронов


    А проконтролировать результаты артиллерийского удара и подсчитать трупы диверсантов с помощью дронов нельзя было?

    Или всё на самом деле было по другому, ДРГ совершила теракт и безнаказанно ушла на Украину, а "силовики" чтобы окончательно не выглядеть "лохами" устроили обстрел сопредельной территории, где якобы по их предположениям находится ДРГ...
    Результаты артобстрела неизвестны...
  31. Сергей Самков
    Сергей Самков Сегодня, 21:48
    +1
    Надо всё же НКВД вернуть...Многие губеры видимо либо не понимают что происходит, а значит нужно их менять. Либо просто саботируют политику..Тогда берёза,сук и стекловата...
  32. km-21
    km-21 Сегодня, 21:49
    +2
    Проблема даже не в том, что плохо воюем.
    А в том, что явные проблемы пытаемся прикрывать оправдательными формулировками.
    А это значит, что ничего не изменится...
  33. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:50
    +4
    В ФСБ заявили о массированном артиллерийском ударе по вытесненным на территорию Украины лицам, осуществившим нападение на Брянскую область

    С языка СМИ перевожу на общепонятный: Террористам дали уйти безнаказанно. А сообщения об арт.ударе это для успокоения общественности и только, поскольку проверить результативность этого удара возможности нет.
  34. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:51
    -2
    Цитата: Ингвар 72

    Ну да, конечно, у охранителей сразу ципсо! laughing

    Ну там же дерьма побольше. Вам для работы такой материал самый подходящий.
  35. alexmach
    alexmach Сегодня, 21:51
    +4
    Если в ближайшее время никаких видеозаписей, позволяющих идентифицировать нахождение этих террористов на Украине после совершения ими теракта в Брянской области, не появится, то это вполне можно будет считать доказательством эффективности нанесённого артиллерийского удара.

    дудки.
    По некоторым данным, за уходящими на сопредельную территорию террористами велось наблюдение с помощью нескольких дронов, что и позволило в конечном итоге нанести прицельные удары из средств артиллерии

    Ну так и показали бы видео с дронов.
  36. Radikal
    Radikal Сегодня, 21:54
    +5
    Цитата: Арбайтернегаст
    Обалдеть... Вытеснены... А где заслоны погранвойск по линии границы? Где работа ММГ? Для задержания дрг? Может я что то не понимаю? Где вообще работа пограничников? Почему за год сво нет РОИС по линии границы с Украиной?

    Зачем вы задаёте такие вопросы, вы разве не в курсе, что в РФ нет ПВ, а есть ПС - отсюда и результаты. Какой РОИС, когда на Дальнем Востоке, на Курилах, на Северо-западе сокращённые заставы, комендатуры, заброшенные ПТН, и вообще вместо пограничных застав непонятные отделения, вместо отрядов - отделы, вместо пограничных округов - региональные управления! Деградация марширует по стране, а вы - РОИС. А нет, был неправ - гарант открыл новую кольцевую линию метро в княжестве...Москва. lol
  37. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:54
    0
    Цитата: Кот Александрович
    ...В любом случае «ответка» террористов настигла...
    А вот не верю я в такой счастливый исход этого всего дела! Ну вот не верю!

    Какой же он счастливый, если жертвы среди мирных жителей есть? Скорее всего это мизерная часть ответки. По горячим следам, так сказать.
  38. ugos
    ugos Сегодня, 21:56
    +1
    А что зайти и сфоткать трупы религия не позволяет, и заодно посчитать их.
  39. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:57
    +2
    Мы сейчас террористов "вытесняем"? Ну хорошо хоть, что не прозвучало "после поставленного ультиматума, в котором была выражена озабоченность и прочерчены красные линии, террористы покинули пределы РФ". А вообще нормально - пришли, когда захотели, постреляли слегка, и спокойно ушли назад. Если военным языком говорить, а не пропагандистским, то ДРГ отошла с минимальными потерями.
    Ну а насчёт "массированного артиллерийского удара" по ним уже на Украинской территории, то если не могли накрыть на своей, то после пересечения границы понятно, что стреляли просто в белый свет, для острастки, и чтобы перед начальством отчитаться.
  40. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 21:58
    +1
    Короче дабы скрыть позор провала и задержания с уничтожением...когда приехали дрг уже давно убежало назад...так что бы чего то доложить и придумали мифическое вытеснение....а кто докажет что это вытеснение было в реальном времени или после того как дрг покинуло Россию.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 22:02
      +1
      Так вроде и местные говоря что ''сами зашли, сами ушли''.
  41. Комментарий был удален.
  42. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 22:04
    0
    Что-то слабо вериться... Хотя заявить можно все.
  43. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 22:08
    0
    Где наша армия, несокрушимая и легендарная ? А нет ее, только дыры латаем, нет производства Дронов,все в Китае покупаем,нет ничего, есть только олигархи со своими миллиардами. Почему не объявляют на основании проникновения на нашу территорию военное положение и не объявят полную мобилизацию,почему никто не потерял погоны, а потому что система гнилая - буржуинская, здесь каждый сам за себя и человек человеку - волк, а все верховные в этом буржуинстве и любят друг друга, а пока все кругом невиноваты, вот такой бардак и будет творится...
  44. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 22:11
    +1
    Очередной просер. Не вытеснили, а упустили. То-есть, я НАДЕЮСЬ, что это просер. Что вдруг поставят руководить вместо обосравшегося кого-то более умелого. Что есть надежда на исправление ситуации.
    Потому, что если ФСБ превратилось из кровавых волков на страже режима в травоядных вегетарианцев в стиле "как бы чего не вышло" и "кушать подано, ваша милость", то все. Это - ПЦ! Туши свет и сливай воду. Приехали.
  45. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 22:12
    0
    Только вот совсем недавно главный проводил совещание об усилении охраны границ России... А что получается? Пришли, русских людей связали, поставили на колени и ушли... Тут не выдавливать надо, а уничтожать! Какое-то бессилие... И что же далее будет?????
  46. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 22:15
    0
    В тлг канале военкоров есть видео этого «массированного» удара. Все боевики разбежались и судя по всему живы
  47. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 22:23
    -1
    Цитата: ivan1979nkl
    Сообщение об уничтожении террорюг звучит более уместно чем слово "вытеснение".

    была информация, что у террорюг рота подкрепления выдвигалась, так что уничтожить не так просто


    А если бы батальон? То сдаваться всей области? А если бригада, то вообще сложить оружие?
  48. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:25
    0
    Цитата: УАЗ 452
    Думаете, если даже полстраны пересажают за "дискредитацию армии", это положительно скажется на успехах ВС РФ, а также пограничников?

    Ну почему же полстраны? Весь этот вселенский сёр создаётся достаточно скромными силами и не отражает полной картины настроений. Просто следующий раз задумаются, стоит ли высовывать своё жало. В такое время нужно привыкать отвечать за базар.
  49. Amper
    Amper Сегодня, 22:27
    0
    ...Безусловно, для многих россиян более весомым результатом было бы взятие российскими силовиками террористов живыми...Скорее большинству россиян с началом с-в-о и в голову не могло прийти, что их будут убивать и калечить на родной земле, и чувствовать себя абсолютно беззащитными, и брошенными на произвол нацистов. Нет, не пленных ждут большинство россиян. am
  50. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 22:28
    0
    Есть большие сомнения в их уничтожении. Фото 200 , те кто красовался на фото, и видео..