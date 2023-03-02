В ФСБ заявили о массированном артиллерийском ударе по вытесненным на территорию Украины лицам, осуществившим нападение на Брянскую область

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Центр общественных связей ФСБ прокомментировал развитие событий после вылазки диверсионно-террористической группы с территории Украины в Брянскую область. Напомним, что террористы проникли в приграничные посёлки Климовского района, осуществили обстрел гражданского автомобиля, в результате чего есть погибшие и раненые. Затем, осуществив так называемую акцию «устрашения», террористическая группа вновь вернулась в приграничный район Черниговской области.
В заявлении ЦОС ФСБ говорится о том, что группа террористов была сознательно вытеснена на сопредельную территорию, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения в РФ и нанесения повреждения инфраструктурным объектам.
Как только террористы были вытеснены на территорию, подконтрольную киевскому режиму, по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
К настоящему времени лица, которые сегодня осуществили вылазку на российскую территорию и опубликовали пару видео из посёлков Климовского района, больше в интернет-эфир не выходили и роликов не публиковали. Если в ближайшее время никаких видеозаписей, позволяющих идентифицировать нахождение этих террористов на Украине после совершения ими теракта в Брянской области, не появится, то это вполне можно будет считать доказательством эффективности нанесённого артиллерийского удара.
Безусловно, для многих россиян более весомым результатом было бы взятие российскими силовиками террористов живыми. Однако ситуация разворачивалась иначе. В любом случае «ответка» террористов настигла. По некоторым данным, за уходящими на сопредельную территорию террористами велось наблюдение с помощью нескольких дронов, что и позволило в конечном итоге нанести прицельные удары из средств артиллерии.