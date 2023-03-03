В районе подмосковной Коломны устанавливают, что стало причиной звука, похожего на взрыв

Сообщается о звуке, похожем на звук взрыва, который был слышан в подмосковном городе Коломна. Информация об этом распространилась в ряде СМИ, а также в телеграмм-каналах. ТГ-канал Baza сообщает, что «взрыв» в районе Коломны «прогремел» в тёмное время суток.
Один из местных жителей сообщает, что перед этим был слышен звук, похожий на свист. Жертв и пострадавших, по последним сведениям, нет.
Источники упомянутого телеграмм-канала заявляют о том, что к предполагаемому месту взрыва выехали бригады экстренных служб. Это район местной свалки. Никаких инфраструктурных объектов в этом районе нет.
Телеграм-канал Mash тем временем сообщил, что была обследована внушительная по площади территория, однако «ничего подозрительного обнаружить не удалось». В итоге поиски того, что могло стать причиной «взрыва», приостановили до рассвета.
В сети стали появляться версии относительно того, что стало причиной громкого хлопка. Одна из версий – переход истребителя на сверхзвуковую скорость. Также появились версии о взорвавшемся в небе беспилотнике, а распространившиеся в сети кадры «горения» с горением никак не связаны и являются съёмкой света от многочисленных подмосковных теплиц.
К наступлению рассвета ожидается более подробная информация о том, что же стало причиной громкого звука, который услышали жители Московской области. В свете последних событий любая информация о хлопках и звуках подобного рода вызывает, по понятным причинам, особое общественное внимание.