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В районе подмосковной Коломны устанавливают, что стало причиной звука, похожего на взрыв

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В районе подмосковной Коломны устанавливают, что стало причиной звука, похожего на взрыв

Сообщается о звуке, похожем на звук взрыва, который был слышан в подмосковном городе Коломна. Информация об этом распространилась в ряде СМИ, а также в телеграмм-каналах. ТГ-канал Baza сообщает, что «взрыв» в районе Коломны «прогремел» в тёмное время суток.


Один из местных жителей сообщает, что перед этим был слышен звук, похожий на свист. Жертв и пострадавших, по последним сведениям, нет.

Источники упомянутого телеграмм-канала заявляют о том, что к предполагаемому месту взрыва выехали бригады экстренных служб. Это район местной свалки. Никаких инфраструктурных объектов в этом районе нет.

Телеграм-канал Mash тем временем сообщил, что была обследована внушительная по площади территория, однако «ничего подозрительного обнаружить не удалось». В итоге поиски того, что могло стать причиной «взрыва», приостановили до рассвета.

В сети стали появляться версии относительно того, что стало причиной громкого хлопка. Одна из версий – переход истребителя на сверхзвуковую скорость. Также появились версии о взорвавшемся в небе беспилотнике, а распространившиеся в сети кадры «горения» с горением никак не связаны и являются съёмкой света от многочисленных подмосковных теплиц.

К наступлению рассвета ожидается более подробная информация о том, что же стало причиной громкого звука, который услышали жители Московской области. В свете последних событий любая информация о хлопках и звуках подобного рода вызывает, по понятным причинам, особое общественное внимание.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:14
    0
    В Ейске проводимые учения местные жители приняли зв удар беспилотников.А тут,в районе свалки.Пролет на сверхзвуке происходит на большой высоте и свиста не услышишь.Хлопок,да.Раньше при СССР это было часто слышно.Кстати,под Коломну уже кажется прилетало-недалеко от газокомпрессорной станции
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:15
    +5
    что стало причиной громкого хлопка
    Это жеж хлопок, а не взрыв ! Спокойствие, только спокойствие !
    Добрый лес простится с тишиной
    И захлопает в зеленые ладоши.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 06:18
    +3
    Что значит звук похожий на взрыв? Так это был не взрыв, а просто похожий? Иногда я просто не понимаю новости.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:31
      +1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Иногда я просто не понимаю новости.

      Звуком похожим на взрыв может быть только взрыв, правда те кто об этом пишет вживую взрыва никогда не слышали. А вот если "хлопок", то это "огражданеный" взрыв, например газа - он только хлопает. А так...вроде и методичек нету, а пурга голимая в СМИ есть.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:26
    +4
    Помнится чеченская и события связанные с ней.Осень.Люди возвращаются с дач.Разгружают, свои закатки в ящиках,мешки с картошкой.Телефон в отделе раскалился,от звонков,у подъезда такого то дома,разгружают подозрительные ящики,мешки.Помотались мы тогда,на подобные вызовы.Хорошо,тг-каналов не было.
    1. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 06:46
      +1
      А сколько чердаков и подвалов было проверенно, помню те временна, у нас руководство даже персонально за сотрудниками закрепляло по несколько многоквартирных домов, даже до такого доходило
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:48
    +1
    Да уже все привыкли к казуистике СМИ. Остаётся гадать: "хлопок" и хлопок, жёсткая посадка и "жёсткая посадка", НЛО или беспилотник, "партнёры" и партнёры, перегруппировка или ....Пора "толковый словарь Пескова"составлять.

    п.с. Это всё от Клинтона повелось. У него был "секс" (но не секс) с Моникой. laughing