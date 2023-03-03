Представитель Госдепа США Прайс: Вашингтон не планирует возобновление контактов с Москвой

Мы не ожидаем какого-либо диалога на уровне официальных лиц в ближайшее время

Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена (...) Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам

Соединенные Штаты не планируют возобновление контактов с Россией на официальном уровне, встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Индии была разовой. С таким заявлением выступил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.Вашингтон не намерен возвращаться к переговорам с Россией на официальном уровне в ближайшее время, никакого диалога не будет. Встреча Блинкена и Лаврова продолжения не получит, контактов официальных делегаций двух стран не предусмотрено. Вашингтон отказывается от переговоров.- заявил Прайс.Напомним, что встреча Блинкена и Лаврова состоялась на полях саммита G20 в Индии, причем ее инициатором выступили США. Краткий разговор состоялся, как говорится, на ходу, американец сам попросил разговора, подняв темы возвращения России в ДСНВ, призвал прекратить спецоперацию и начать диалог, а также коснулся темы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Российский министр на все заходы Блинкена ответил в свойственной ему манере.- заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.