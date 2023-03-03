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Представитель Госдепа США Прайс: Вашингтон не планирует возобновление контактов с Москвой

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Представитель Госдепа США Прайс: Вашингтон не планирует возобновление контактов с Москвой

Соединенные Штаты не планируют возобновление контактов с Россией на официальном уровне, встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Индии была разовой. С таким заявлением выступил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.


Вашингтон не намерен возвращаться к переговорам с Россией на официальном уровне в ближайшее время, никакого диалога не будет. Встреча Блинкена и Лаврова продолжения не получит, контактов официальных делегаций двух стран не предусмотрено. Вашингтон отказывается от переговоров.

Мы не ожидаем какого-либо диалога на уровне официальных лиц в ближайшее время

- заявил Прайс.

Напомним, что встреча Блинкена и Лаврова состоялась на полях саммита G20 в Индии, причем ее инициатором выступили США. Краткий разговор состоялся, как говорится, на ходу, американец сам попросил разговора, подняв темы возвращения России в ДСНВ, призвал прекратить спецоперацию и начать диалог, а также коснулся темы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Российский министр на все заходы Блинкена ответил в свойственной ему манере.

Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена (...) Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам

- заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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2 комментария
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:32
    +1
    hi Япона мама! А мы что!? В очередь к Блинкену записывались!? Мы даже и не заморачивались о мысли об этом подумать! Полосатые себе опять рейтинг надувают...
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:44
    0
    Цитата: Dos
    hi Япона мама! А мы что!? В очередь к Блинкену записывались!? Мы даже и не заморачивались о мысли об этом подумать! Полосатые себе опять рейтинг надувают...

    Видимо это истерика после вчерашнего "контакта" с Лавровым.