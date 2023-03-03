Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы сообщает об обнаружении установленной в Климовском районе Брянской области мины DM31 немецкого образца

6
Депутат Госдумы сообщает об обнаружении установленной в Климовском районе Брянской области мины DM31 немецкого образца

Продолжает приходить обрывочная информация о вчерашнем нападении диверсантов с территории Украины на приграничный район Брянской области. Напомним, что группа, называющая себя РДК (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), проникла в Климовский район, осуществила обстрел гражданского автомобиля, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Двое детей находятся с ранениями в больнице Брянска. Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт.


Ранее в ФСБ сообщили, что террористы были выдавлены на сопредельную территорию, после чего по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

Тем временем появились сведения о подрыве на мине автомобиля Росгвардии в районе села Сушаны. Информацией в сети делится депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его слова, четверо сотрудников брянского СОБР и один взрывотехник в результате взрыва получили лёгкие осколочные ранения. Мины оставили после себя террористы, проникшие на российскую территорию.

Хинштейн отмечает, что жизнь пострадавших российских силовиков вне опасности, добавляя, что росгвардейцы были задействованы в операции против нарушителей границы изначально. По словам депутата, как только поступила первая информация об украинской ДРГ, бойцы Росгвардии совместно с военнослужащими ВДВ выдвинулись в район Любечан и Сушан. В Сушанах после завершения операции проведено разминирование.

На опубликованном снимке Александр Хинштейн демонстрирует обнаруженную российскими силовиками мину натовского образца - мину с маркировкой PAMI (8 kg). Это мина DM31 немецкого производства из так называемой противоднищевой категории. Она срабатывает под проекцией бронетехники или обычного транспортного средства. Такая мина может ожидать цель до 42 суток, будучи присыпанной грунтом, после чего происходит её самоуничтожение с выбросом сигнального фрагмента.
Использованы фотографии:
ТГ/Александр Хинштейн
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:34
    +2
    hi Перенесите её к посольству Неметчины ! Только упакуйте по подарочному ...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:39
      0
      Главное чтобы эта мина не успела самоликвидироваться....
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:48
        0
        К dm31 лучше близко не подходить- на автомат метра с двух может сработать. Такая себе приблуда- деактивировать запрещено, ждешь пока батарейка сядет, дней 30 может стоять.
  2. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 06:44
    +3
    Ранее в ФСБ сообщили, что террористы были выдавлены на сопредельную территорию, после чего по ним был нанесён массированный артиллерийский удар

    Вот этого не могу понять. Там что, батальон террористов?! На кой их выдавливали, не было возможности ликвидировать? Снарядов девать некуда - массированный артиллерийский удар наносить по тем, кого должны отстреливать снайперы? С каких это пор террористов артиллерией уничтожают? belay
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 06:45
    0
    Передать эту мину террористам в Германию! Мы же не сторона конфликта сторон в Германии! Хотя это и бесчеловечно...
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    0
    Собровцы нарвались на мину в классическом варианте...диверсанты просчитали варианты движения СОБРа и заложили там мину...нельзя быть таким предсказуемым для врага.
    Сейчас пора создавать оперативно-розыскные и маневренные группы по образцу групп пограничников и НКВД, МГБ СССР 1944-45 года...очень эффективные были они в борьбе с кочующими бандами и ДРГ бандеровцев...старые проверенные методы погоды не испортят.