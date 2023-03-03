Депутат Госдумы сообщает об обнаружении установленной в Климовском районе Брянской области мины DM31 немецкого образца

Продолжает приходить обрывочная информация о вчерашнем нападении диверсантов с территории Украины на приграничный район Брянской области. Напомним, что группа, называющая себя РДК (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), проникла в Климовский район, осуществила обстрел гражданского автомобиля, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Двое детей находятся с ранениями в больнице Брянска. Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт.Ранее в ФСБ сообщили, что террористы были выдавлены на сопредельную территорию, после чего по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.Тем временем появились сведения о подрыве на мине автомобиля Росгвардии в районе села Сушаны. Информацией в сети делится депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его слова, четверо сотрудников брянского СОБР и один взрывотехник в результате взрыва получили лёгкие осколочные ранения. Мины оставили после себя террористы, проникшие на российскую территорию.Хинштейн отмечает, что жизнь пострадавших российских силовиков вне опасности, добавляя, что росгвардейцы были задействованы в операции против нарушителей границы изначально. По словам депутата, как только поступила первая информация об украинской ДРГ, бойцы Росгвардии совместно с военнослужащими ВДВ выдвинулись в район Любечан и Сушан. В Сушанах после завершения операции проведено разминирование.На опубликованном снимке Александр Хинштейн демонстрирует обнаруженную российскими силовиками мину натовского образца - мину с маркировкой PAMI (8 kg). Это мина DM31 немецкого производства из так называемой противоднищевой категории. Она срабатывает под проекцией бронетехники или обычного транспортного средства. Такая мина может ожидать цель до 42 суток, будучи присыпанной грунтом, после чего происходит её самоуничтожение с выбросом сигнального фрагмента.