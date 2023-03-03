Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины

Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо

Подпольщики Николаева, ожидающие прихода российских войск, по мере сил способствуют победе русского оружия , предоставляя различную информацию о размещенных в городе и окрестностях военных объектах и личном составе ВСУ. Ушла российским военным и информация о созданной в районе города базе украинского флота Остатки украинских ВМС в окрестностях Николаева организовали базу подготовки, на которой британские инструкторы готовили украинских операторов морских беспилотников для последующей атаки на корабли Черноморского флота России. База располагалась на острове Майский, ее координаты узнали подпольщики Николаева и передали российским военным.- приводит РИА Новости слова подпольщика.Было это в конце февраля, удар по базе был нанесен высокоточным оружием. По информации тех же пророссийских активистов, взрыв был "очень мощным", ракета или беспилотник попал в склад боеприпасов, детонировало очень долго. В итоге было затоплено много помещений базы, часть строений уничтожена. О судьбе британских инструкторов ничего не сообщается.По данным от подпольщиков, морские беспилотники планировалось далее перебросить под Одессу, где они должны были атаковать российские корабли в случае приближения к побережью для пресечения вооруженной провокации ВСУ в Приднестровье.