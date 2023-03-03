Власти Украины намерены подать иск против Ирана в суд в Гааге «из-за поставок беспилотников России»

После сообщений о том, что Украина не смогла предоставить доказательств «иранского происхождения» российских ударных дронов «Герань», киевский решил пойти другим путём. Власти Украины считают, что пора подключать иностранных «партнёров», что Иран «в любом случае был наказан». Типичная логика киевского режима – наказание целой страны во что бы то ни стало, даже если нет никаких доказательств того, что Киеву так хотелось бы доказать.
Стало известно, что украинский режим готовит жалобу в МУС (Международный уголовный суд в Гааге) с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело против Ирана «за предоставление военной помощи России в нарушение режима санкций». О такой жалобе в интервью журналистам заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль:
Мы готовы настаивать на том, что против Ирана должны быть приняты жёсткие меры из-за поставок в Россию беспилотников. Эти беспилотники Москва использовала для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Украинский премьер назвал Иран «пособником военных преступлений, совершаемых против Украины».
Вряд ли могут оставаться сомнения в том, что МУС примет иск от Украины, ведь председателем Международного уголовного суда является гражданин Польши Петр Хофманьский. В действующем составе суда в Гааге 9 представителей стран НАТО и трое представителей фактически подконтрольных Западу стран – Японии и Южной Корее. Это притом, что всего в списке 20 судей. То есть, «контрольный пакет» в 12 голосов – у коллективного Запада и его сателлитов.
Важный факт состоит в том, что Иран, против которого Украина собирается подать иск в МУС, легитимность этого суда не признаёт. Россия с 2016 года также перестала признавать субъектность этой организации в качестве международного судебного органа. Проблема для Киева может быть и в том, что МУС не пользуется «поддержкой» и со стороны США. В 2020 году Вашингтон даже ввёл санкции против тогдашнего главы МУС, после чего во главе суда в Гааге стал более лояльный - представитель Польши.