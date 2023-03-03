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Власти Украины намерены подать иск против Ирана в суд в Гааге «из-за поставок беспилотников России»

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Власти Украины намерены подать иск против Ирана в суд в Гааге «из-за поставок беспилотников России»

После сообщений о том, что Украина не смогла предоставить доказательств «иранского происхождения» российских ударных дронов «Герань», киевский решил пойти другим путём. Власти Украины считают, что пора подключать иностранных «партнёров», что Иран «в любом случае был наказан». Типичная логика киевского режима – наказание целой страны во что бы то ни стало, даже если нет никаких доказательств того, что Киеву так хотелось бы доказать.


Стало известно, что украинский режим готовит жалобу в МУС (Международный уголовный суд в Гааге) с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело против Ирана «за предоставление военной помощи России в нарушение режима санкций». О такой жалобе в интервью журналистам заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Шмыгаль:

Мы готовы настаивать на том, что против Ирана должны быть приняты жёсткие меры из-за поставок в Россию беспилотников. Эти беспилотники Москва использовала для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Украинский премьер назвал Иран «пособником военных преступлений, совершаемых против Украины».

Вряд ли могут оставаться сомнения в том, что МУС примет иск от Украины, ведь председателем Международного уголовного суда является гражданин Польши Петр Хофманьский. В действующем составе суда в Гааге 9 представителей стран НАТО и трое представителей фактически подконтрольных Западу стран – Японии и Южной Корее. Это притом, что всего в списке 20 судей. То есть, «контрольный пакет» в 12 голосов – у коллективного Запада и его сателлитов.

Важный факт состоит в том, что Иран, против которого Украина собирается подать иск в МУС, легитимность этого суда не признаёт. Россия с 2016 года также перестала признавать субъектность этой организации в качестве международного судебного органа. Проблема для Киева может быть и в том, что МУС не пользуется «поддержкой» и со стороны США. В 2020 году Вашингтон даже ввёл санкции против тогдашнего главы МУС, после чего во главе суда в Гааге стал более лояльный - представитель Польши.
Использованы фотографии:
Википедия/Шмыгаль
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13 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:15
    0
    Подадут иск дальше то что... даже если МУС предаст Иран анафеме иранцам на это начхать будет.
    Это чисто информационный выхлоп с целью напугать потенциальных поставщиков оружия России.
    Интересно будет посмотреть на всю эту эпопею с точки зрения технологии информационной войны. smile
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 07:44
      +1
      А поставки оружия западниками разве не подлежат рассмотрению в МУС? Или это уже "другое" дело...
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 08:43
        0
        Так выше сказано: у них контрольный пакет, поэтому исхитрятся и подведут юридическую основу под любой оправдательный приговор.
        А потом какой же суд международный, если сам хехемон его не признает?
  2. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 07:19
    +2
    Ага, вот они, двойные стандарты, одним значит можно других под суд. Сербии и России, значить нельзя отстаивать свои земельные и политические интересы, а другим можно даже устроив геноцид. Спасибо товарищу Сталину что сделал страну сильной и ядерной, а то загрызли собаки бешеной Европы и Америки как Сербов,вот натравили бешеных укрофашисты,а когда они закончатся все равно будут бешеного кидаться, но наше дело свято враг будет разбит, если конечно бояре нас в очередной раз не продадут..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +1
    украинский режим готовит жалобу в МУС (Международный уголовный суд в Гааге) с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело против Ирана
    Украина и до СВО постоянно отличалась сутяжничеством, а что уж говорить про сегодняшний день. Принцип - "не мытьем, так катаньем" крепко засел в нацистских головах. Тем более, что чем больше жалоб на других, тем больше возможности (по их "логике") отвлечь внимание от своих преступлений.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:40
      +1
      Бывают очень вредные собаки,которые с поводом и без повода постоянно гавкают и завывают.Мешают всем,просят ушат воды на голову.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:21
    +2
    Двуличность , лживость и трусость американцев во всей своей красе. Что еще говорить
    1. Комментарий был удален.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:31
    -1
    Любой иск, любое судебное решение имеет смысл только в том случае если это решение можно исполнить. Даже близко не представляю как МУС будет производить и контролировать исполнение судебного решения в этом случае. Так что Украине остаётся только утереться.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:35
    0
    Полагаю, что украинский режим является по сути террористическим, следовательно на разных ассамблеях ООН, прочих м/н площадках, российские представители должны заканчивать свою речь цитатой: "А кроме того, я полагаю, что Киев должен быть разрушен". am
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:47
    0
    Но, самое удивительное- жалобу примут и рассмотрят. В самые сжатые сроки. И, меры примут. И против Ирана и против нас.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:56
    0
    В спортлото пусть еще напишут жалобу.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:44
      0
      Можно еще в самый справедливый в мире Басманный суд.
  9. Александр42
    Александр42 Сегодня, 08:01
    0
    А им они были когда то нужны? Потрясут осколком или запчастью перед публикой, и все.