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В Белом доме анонсировали отправку Киеву большого количества боеприпасов из-за «критической ситуации»

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В Белом доме анонсировали отправку Киеву большого количества боеприпасов из-за «критической ситуации»

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи, официально об этом будет объявлено сегодня, 3 марта 2023 года. Накануне об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Байдена Джон Кирби.


В Белом доме состоялся очередной брифинг, в рамках которого Кирби заявил о намерении Вашингтона выделить Киеву очередной пакет военной помощи. Подробности представитель администрации не привел, лишь пояснил, что помощь будет односторонняя, основу помощи составят боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.

Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы (...) для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия

- заявил Кирби.

По информации американской прессы, Киев получит вооружений на сумму 400 млн. долларов. Источники в Пентагоне подтверждают, что в основном на Украину отправятся боеприпасы, которых ВСУ катастрофически не хватает. Точно на Украину отправятся боеприпасы для РСЗО HIMARS, для боевых машин Bradley, а также танковые мостоукладчики. Полный перечень узнаем после официального объявления о выделении средств.

При этом данный пакет может отправиться на Украину очень быстро, поскольку планируется отправка по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA), т.е. без одобрения Конгресса, а только за подписью Байдена. Такая схема применяется, когда вооружения берутся из запасов армии США. На этот раз спешку объясняют "критической ситуацией" на Украине.
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6 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +4
    Видать плохи дела в районе Бахмута для укронациков..недавно ракетой с Хаймарса были убиты врачи Скорой помощи в Донецке...погибла целая бригада...я очень возмущен молчанием нашего МИДа на международной площадке...почему нет исков, заявлений, требований к различным правозащитным организациям...почему молчат те кто по долгу службы должен бить во все колокола?
    Никому в мире нет дела что Донецк варварски обстреливается уже девятый год.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:45
      0
      Да, в связи с Артемовской катастрофой, сейчас можно ожидать активизации информационной войны. Будут вбросы и психологические операции. Будут провокации и тут же разгон информационного поля. Но ничего, все эти ципсошные нахрюки легко выявляются по ключевым триггерам. Они же туповаты и работают по методичкам, поскольку плохо представляют себе целевую аудиторию. Итак, слова-маркеры по которым можно выявить подсвинка: 1.он употребляет выражение "красные линии". Причем идет установка приписывать это высказывание президенту РФ. Хотя, вменяемые люди, помнят, что выражение это как и "дорожная карта" идет от западных дипломатов.
      2. требование применения ТЯО по территории бывшей украины. Тут история двоякая. С одной стороны, в фантастическом случае применения, это сразу сделает РФ старной-изгоем, с другой стороны в случае не применения можно кричать о ничегонеделание и соплежуйстве.
      3. Требование обеспечить недоставку на фронт грузов военного назначения. Прекрасно зная, что для это используется и скрытое перемещение и гражданские фури и прикрытие гражданским транспортом. Но отсутствие результата тут прекрасный повод для критики. Косвенно, тут стоит цель оттянуть удары высокоточным оружием от действительно критических объектов вроде энергетики и генерирующим мощностям, на удары по трудно разрушаемым-вроде мостов , железных дорог и просто дорожного полотна.
      4. обвинение руководства РФ в "высказывании озабоченностей" это четкий маркер из методички-видите такой нахрюк-знайте перед вами бандеровец, которому положено разгонять панику и недовольство.
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:27
    0
    Хорошо бы пути снабжения, по которым данные боеприпасы доходят до ЛБС разрушить.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:34
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Видать плохи дела в районе Бахмута для укронациков..недавно ракетой с Хаймарса были убиты врачи Скорой помощи в Донецке...погибла целая бригада...я очень возмущен молчанием нашего МИДа на международной площадке...почему нет исков, заявлений, требований к различным правозащитным организациям...почему молчат те кто по долгу службы должен бить во все колокола?
    Никому в мире нет дела что Донецк варварски обстреливается уже девятый год.

    Так весь "цивилизованный"(слева от нас по карте и на некоторых отдельных островках) мир закрывает глаза... а некоторые и в доле ... на зверства которые спонсируют заокеанские "друзья" , от чего собственно и началась СВО ... от невозможности остановить этот бардак дипломатией.
  4. Mitos
    Mitos Сегодня, 07:34
    +1
    Односторонняя помощь индейцам, зеркала и пледы в обмен на жизни.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:43
    +1
    США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине
    Американцы всегда найдут возможность подчеркнуть свой наибольший вклад в военную помощь украинскому режиму. Уже можно даже не сообщать об очередном пакете помощи, т.к. она будет продолжаться до тех пор пока помогать уже будет некому. Тогда американцы найдут очередного придурошного для замены украинцев и начнут помогать ему. А такой придурошный уже подпрыгивает от нетерпения - Польша с прибалтами.