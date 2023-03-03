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Американская компания получила от Пентагона контракт на создание группы спутников для слежения за гиперзвуковыми ракетами

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Американская компания получила от Пентагона контракт на создание группы спутников для слежения за гиперзвуковыми ракетами

В США начинается работа над созданием специальной низкоорбитальной группы спутников. Им предстоит следить за пусками гиперзвуковых ракет России и Китая. Об этом сообщает компания Raytheon Technologies, которая и получила соответствующий заказ от Агентства космического развития (SDA) США.


Контракт оценивается в более чем 250 млн долларов. Создаваемую группировку спутников планируется включить в архитектуру Proliferated Warfighter Министерства обороны США. На группировку спутников военные возлагают большие надежды.

В компании Raytheon Technologies утверждают, что спутники позволят американским вооруженным силам отслеживать угрозы, исходящие от гиперзвуковых ракет.

Отметим, что США испытывают большое беспокойство по поводу отставания от России и Китая в плане развития гиперзвуковых ракет. 1 марта президент США Джо Байден дал поручение расширить производство компонентов для гиперзвуковых ракет, а 30 января Пентагон отчитался об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты разработки компании Lockheed Martin. Правда, пока это лишь разработки, а о производстве таких ракет говорить преждевременно.

В отличие от США, и Россия, и даже Китай к настоящему времени уже обладают соответствующими гиперзвуковыми ракетами, а Пентагон так и не может организовать завершение работ над созданием американского гиперзвукового оружия. Следовательно, пока Вашингтону остается лишь заботиться о создании систем, оповещающих о применении гиперзвукового оружия потенциальными противниками.
Использованы фотографии:
Raytheon Technologies / https://www.rtx.com
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3 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:56
    0
    Тут не надо радоваться, что у них нет"пока" гиперзвукового оружия. Мы, еще вчера должны были начать работать над средствами его нейтрализации. Надеюсь, что "там" это хотя бы понимают. Хотя...
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:57
    0
    что спутники позволят американским вооруженным силам отслеживать угрозы, исходящие от гиперзвуковых ракет.
    Это понятно, у нас что-то подобное в космосе будет,что то отслеживать станем? Или хотя бы связь наладим? Странные новости,о том что планируется у них.А у нас?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    0
    Им предстоит следить за пусками гиперзвуковых ракет России и Китая.
    Пуски отслеживать будут, а чем сбивать пока неизвестно. А вот по поводу высказанного выше пессимизма, "а что у нас", хочется напомнить, что при разработке нового вида оружия параллейно идет программа разработки противодействия этому оружию с учетом того, что оно рано или поздно, но появится у противника.