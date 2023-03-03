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Глава правительства Южной Кореи заявил о неготовности страны поставлять оружие Украине в настоящее время

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Глава правительства Южной Кореи заявил о неготовности страны поставлять оружие Украине в настоящее время

Сейчас руководство Республики Корея еще не готово начинать поставки вооружений на Украину. Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.


Отвечая на вопрос американского корреспондента о том, готова ли Республика Корея рассматривать отправку летального вооружения Киеву, Хан Док Су ответил, что в настоящее время речь еще об этом не идет. Но глава южнокорейского правительства напомнил о планах оказать Киеву гуманитарную помощь на 130 миллионов долларов.

Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие

- подчеркнул премьер-министр Республики Корея.

Вплоть до настоящего времени, Сеул поставлял Украине исключительно продукцию гуманитарного назначения, а также не летальное военное снаряжение, например, каски. В Министерстве национальной обороны Республики Корея ранее сообщали, что пока руководство страны не меняло приоритеты в оказании помощи Украине.

Понятно, что Сеул не горит желанием снабжать оружием Украину. Но сейчас южнокорейские власти находятся под сильным давлением США, поскольку арсеналы собственно западных стран стремительно опустошаются и Вашингтон вынужден обратить внимание и на возможности своих азиатских союзников.

Другое дело, что Южная Корея – не Испания или Дания, у нее есть вполне реальный риск конфронтации с ближайшим соседом в лице КНДР. Поэтому ослаблять потенциал своих вооруженных сил ради помощи далекой и бесполезной для Сеула Украине южнокорейские власти вряд ли хотят. К тому же, в Сеуле могут опасаться, что Россия и Китай воспримут такие действия негативно, и это приведет к усилению поддержки Северной Кореи, что тоже очень невыгодно для страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    0
    Сеул не горит желанием снабжать оружием Украину. Но сейчас южнокорейские власти находятся под сильным давлением США
    В этом и проблема. Сегодня этот вопрос не рассматривают, а завтра, после "дружеской" беседы с представителем Сша придется рассмотреть причем положительно забыв про "угрозу" с севера.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      В этом и проблема. Сегодня этот вопрос не рассматривают, а завтра, после "дружеской" беседы с представителем Сша придется рассмотреть причем положительно забыв про "угрозу" с севера.

      Им с этим сложнее, с одной стороны северные братья с ЯО, с другой друзья и братья по коммунизму северных братьев, да и Россия недалеко совсем. hi
  2. Shrpv
    Shrpv Сегодня, 08:54
    0
    Искандеры в КНДР увидеть не хотите?